Очень странное происшествие

Очень странное происшествиеИстория странная, но думаю не оригинальная.
Тетя моей жены интересовалась мистикой. До определенного момента. О том моменте позже. Гораздо, гораздо, гораздо позже...
Может Вы помните мантру "дибибе дебебе..."
Так вот...
Год 70—80. Может позже, не помню.
Идет мой тесть со своей сестрой в деревню - дачу в гости к своим родителям. Погода славная, и птицы поют. Травка зеленая. Красота и благость. Солнышко светит и благословляет нас своим теплом!
И начинает сестра моего тестя повторять мантру "дибебе..."
И повторяет, и повторят, и повторяет, и повторяет...
С его слов: "В руках у меня пакеты с продуктами, где яйца, молоко, картошка .... с ней...
Они идут под линией электропередач...
Она начитывает мантру "дибебе"
Сверху приближается черная точка. Чем быстрее тетя Рая говорит мантру, тем ближе становится объект.
Тесть не смог выдержать и начал ее трести, уговаривая прекратить это...
Я бы лещей прописал. Когда она перестала "мантру" говорить, то корабль исчез...
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:35
Вчера, 11:35 by DaoПросмотров: 156Комментарии: 2
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