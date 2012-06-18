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НЛО

Очень странное происшествие

История странная, но думаю не оригинальная.

Тетя моей жены интересовалась мистикой. До определенного момента. О том моменте позже. Гораздо, гораздо, гораздо позже...

Может Вы помните мантру "дибибе дебебе..."

Так вот...

Год 70—80. Может позже, не помню.
Идет мой тесть со своей сестрой в деревню - дачу в гости к своим родителям. Погода славная, и птицы поют. Травка зеленая. Красота и благость. Солнышко светит и благословляет нас своим теплом!

И начинает сестра моего тестя повторять мантру "дибебе..."
И повторяет, и повторят, и повторяет, и повторяет...

С его слов: "В руках у меня пакеты с продуктами, где яйца, молоко, картошка .... с ней...

Они идут под линией электропередач...
Она начитывает мантру "дибебе"

Сверху приближается черная точка. Чем быстрее тетя Рая говорит мантру, тем ближе становится объект.
Тесть не смог выдержать и начал ее трести, уговаривая прекратить это...

Я бы лещей прописал. Когда она перестала "мантру" говорить, то корабль исчез...


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:35
Вчера, 11:35 by DaoПросмотров: 156Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: НЛО деревня тесть сестра страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: awesome-man
Вчера, 15:32
0
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Репутация: (12|-1)
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Комментариев: 241
Благодаря публикации расширил свой словарный запас, узнав что такое " мантра ".
Зарегистрирован: 18.06.2012
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:08
+1
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Комментариев: 13 530
Не слышал я такую мантру.) А корабль дёру дал, чтобы тоже от тестя не огрести.)))
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                      
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