Очень странное происшествие

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:35

Dao Просмотров: 156 Комментарии: 2 +1 Вчера, 11:35 by

История странная, но думаю не оригинальная.Тетя моей жены интересовалась мистикой. До определенного момента. О том моменте позже. Гораздо, гораздо, гораздо позже...Может Вы помните мантру "дибибе дебебе..."Так вот...Год 70—80. Может позже, не помню.Идет мой тесть со своей сестрой в деревню - дачу в гости к своим родителям. Погода славная, и птицы поют. Травка зеленая. Красота и благость. Солнышко светит и благословляет нас своим теплом!И начинает сестра моего тестя повторять мантру "дибебе..."И повторяет, и повторят, и повторяет, и повторяет...С его слов: "В руках у меня пакеты с продуктами, где яйца, молоко, картошка .... с ней...Они идут под линией электропередач...Она начитывает мантру "дибебе"Сверху приближается черная точка. Чем быстрее тетя Рая говорит мантру, тем ближе становится объект.Тесть не смог выдержать и начал ее трести, уговаривая прекратить это...Я бы лещей прописал. Когда она перестала "мантру" говорить, то корабль исчез...

Ключевые слова: НЛО деревня тесть сестра страх авторская история

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