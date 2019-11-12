Тьма лазурная. Тьма блестящая...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:24

Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.

Капитан Грег Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:24 by

Тьма лазурная. Тьма блестящая.Бесконечная и манящая.Пощади меня во грехе моём.Есть две линии - это мы вдвоём.Параллельные, но далёкие,страсти полные - и жестокие.Где-то встретимся - и дотла сгоримутром солнечным, тихим, ласковым.Что колосья нив, наши линиив жар печи войдут. "Береги меня", -ты чуть слышно шепнёшь в агонии,а в глазах я прочту: "Не тронь меня!"В хлеб замешаны, вместе выгорим,эту битву без крови выиграем.Так, казалось бы, беспредельноепоглощает тоска земельная -тьма лазурная, неба пасынок,тьма блестящая и опасная.Беспощадный серп рвёт колосья вклочь,а затем жатву убирает ночь.Кто рождён один и сгнивает сам,разнесённый в гром по семи полям,не познает тьмы и любви богови к холодной смерти едва готов.Кто же страсти полн и жесток к себеи готов доверить дорогу тьме,принесёт добро и накормит роткузнеца, что ночные серпы куёт.12-13 ноября 2019Посвящаю своей жене.

Ключевые слова: Бог пламя тьма эзотерика огонь любовь смерть ночь авторский стих

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