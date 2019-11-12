Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Тьма лазурная. Тьма блестящая...

Тьма лазурная. Тьма блестящая.
Бесконечная и манящая.
Пощади меня во грехе моём.
Есть две линии - это мы вдвоём.

Параллельные, но далёкие,
страсти полные - и жестокие.
Где-то встретимся - и дотла сгорим
утром солнечным, тихим, ласковым.

Что колосья нив, наши линии
в жар печи войдут. "Береги меня", -
ты чуть слышно шепнёшь в агонии,
а в глазах я прочту: "Не тронь меня!"

В хлеб замешаны, вместе выгорим,
эту битву без крови выиграем.
Так, казалось бы, беспредельное
поглощает тоска земельная -

тьма лазурная, неба пасынок,
тьма блестящая и опасная.
Беспощадный серп рвёт колосья вклочь,
а затем жатву убирает ночь.

Кто рождён один и сгнивает сам,
разнесённый в гром по семи полям,
не познает тьмы и любви богов
и к холодной смерти едва готов.

Кто же страсти полн и жесток к себе
и готов доверить дорогу тьме,
принесёт добро и накормит рот
кузнеца, что ночные серпы куёт.

12-13 ноября 2019

Посвящаю своей жене.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:24
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 06:24 by Капитан ГрегПросмотров: 31Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Бог пламя тьма эзотерика огонь любовь смерть ночь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.