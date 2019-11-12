Тьма лазурная. Тьма блестящая...Тьма лазурная. Тьма блестящая.
Бесконечная и манящая.
Пощади меня во грехе моём.
Есть две линии - это мы вдвоём.
Параллельные, но далёкие,
страсти полные - и жестокие.
Где-то встретимся - и дотла сгорим
утром солнечным, тихим, ласковым.
Что колосья нив, наши линии
в жар печи войдут. "Береги меня", -
ты чуть слышно шепнёшь в агонии,
а в глазах я прочту: "Не тронь меня!"
В хлеб замешаны, вместе выгорим,
эту битву без крови выиграем.
Так, казалось бы, беспредельное
поглощает тоска земельная -
тьма лазурная, неба пасынок,
тьма блестящая и опасная.
Беспощадный серп рвёт колосья вклочь,
а затем жатву убирает ночь.
Кто рождён один и сгнивает сам,
разнесённый в гром по семи полям,
не познает тьмы и любви богов
и к холодной смерти едва готов.
Кто же страсти полн и жесток к себе
и готов доверить дорогу тьме,
принесёт добро и накормит рот
кузнеца, что ночные серпы куёт.
12-13 ноября 2019
Посвящаю своей жене.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:24
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 06:24 by Капитан ГрегПросмотров: 31Комментарии: 0
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