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Страшилки

Церквушка на холме

Было это не так уж и давно. Я фанат теологии и всего, что с ней связанно, и вот, я узнал, что у нас в городе есть заброшенная церковь на холме, рассказал я об этом друзьям, совсем внезапно, когда мы гуляли, а мы что, нам делать нечего, пошли.
Уже на месте мы смотрим, а я замечаю небольшую странность, как мне казалось, на крыше церкви был крест, но его не было.

Кстати, про само здание: средние по размеру, двухэтажное, и почти все окна второго этажа были залиты бетоном, здание очень старое, но ещё держится, на половину сгнившая крыша, грязный кирпич и все прелести старого здания, и было видно, что за ним никто давно не ухаживает, ну, короче, к истории.

Я подумал, что просто вандалы стащили, в маленьком городе это вполне может быть. Подошли мы к окну, хотели рассмотреть что там, но побаивались зайти, не дай бог, если там кто-то есть, не хотелось рисковать. В окне было, мягко говоря, нихера не видно, но кое-как мы рассмотрели гигантский крест, наверное, тот самый, что стоял на здании, плакат на всю стену, и человека... Бабку, лет 60-70, очень морщинистую, видно, что женщина старая, даже так.
Решили закончить на этом, но наши малые авантюрные зады на следующий день решили опять туда сходить, в этот раз там никого не было, мы долго не сидели, пошли оттуда. Следующий заход, следующий день, идут только я и мой друг, посидели мы там, и когда собирались уходит, в единственном окне 2го этажа мы увидели бабушку, наверное ту же самую, что и в тот раз. Мы увидели ее, а она на нас и так смотрела, испугались мы конечно же, и свалили оттуда поскорее, но это ещё не самое странное, именно после этого случая у меня началась паранойя, мне везде стало казаться, что за мной следят, но в то время, это не так сильно выраженно, как сейчас, а то, что со мной происходит сейчас, началось после этого... Новый заход, 3 человека, мы опять там, в окне опять кто-то, ходит туда-сюда, туда-сюда, и так, по ощущениям, минут 10. Было видно, что это не бабушка, а вполне юный человек. Пока мы пялились в окно, этот человек нас заметил и стремительно пошел к двери. Мы сорвя головы побежали, но один парень остался там, а когда мы подошли к нему, он нам рассказал о том, что ему рассказала эта девушка. Да, это была девушка.

[/i] "это церковь другой веры, не провославной, не католической, другой"[i]

Не знаю почему, но эти слова мне очень сильно запомнились. А так же рассказал нам о том, что в этой церкви в воскресенье, вечером в 6 часов, служба, и мы , дебилы-авантюристы, решили пойти...

Воскресенье, 6 час вечера, мы у двери церкви. Я, как ни иронично, вспоминал все молитвы, которые знал, и мы вошли, внутрии ничего необычного не было, но на протяжении всей службы меня что-то напрягало, ощущение, что кто-то смотрит на меня, но нет, вечно оглядываясь, я никого не видел, кто бы на меня смотрел.
Конец службы, мы делаем причастие, всё, конец службы. Мы идём домой, но по дороге я каждую секунду оглядываюсь, а за нами какой-то человек, тут ничего странного, на следующий день опять этот человек, опять новый день, опять этот человек, ощущение что я схожу с ума...

Сегодня, 09:48 by dedperdedПросмотров: 70Комментарии: 0
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Ключевые слова: Церковь крест служба паранойя авторская история

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