летний лагерь

Новость отредактировал Estellan - 10-08-2022, 17:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

military_camp Просмотров: 529 Комментарии: 0 0 10-08-2022, 17:48 by

Всем привет. Эта история произошла со мной в летнем лагере, когда мне было всего 14 лет.По описанию лагеря, ничего примечательного. Множество небольших деревянных домиков. Посередине территории располагалась площадка для различных мероприятий. А за ней была кирпичная столовая, она выделялась среди однотонных бревенчатых домиков своим относительно современным дизайном. Но была и старая столовая (сам лагерь был обнесен хлипеньким деревянным забором, а столовая находилась как бы за территорией), что мешало ее снести, неизвестно. Ну и как в любом другом лагере, ходило много баек о том, что там типо призраки утопленников летают (недалеко от лагеря была речка), и тому подобное.Был один парень - Юрка, любил он всякую такую дичь рассказывать, был он на 2 года старше нас, и закинуло его в наш отряд только потому, что старшие отряды были переполнены, и его как то заселили к нам в одну комнату. Пугал он нас до усрачек своими байками, да так что один пацан посреди ночи встал и убежал к вожатым плакаться. Одна из историй мне запомнилась особенно хорошо.Мол, 15 числа каждого месяца просыпается некое существо, худое, что аж позвонок сквозь живот проступает, волос нет, бледное, конечности худощавые, глаза большие, носа нет, зубов штук 50 и все мелкие. Ходит по территории, заходит в каждую комнату и смотрит кто спит, а кто притворяется, после чего глаза выдавливает и с собой забирает ребенка. Если живой, то в речке топит, если мертв, то сразу его разделывает и жрет (все это конечно происходит в той самой старой столовой).Рассказывал Юра это все на площадке посреди лагеря, я, выслушав эту байку, решил в корпус идти, вижу ту самую столовую, и сразу та история вспомнилась. Стою, смотрю как истукан, как будто друга жду, пока его мамка из дома выпустит. Как вдруг спустя секунд 15 моего наблюдения, вижу что-то белое мелькнуло в окне (вернее, что от него осталось), подумал блик какой-нибудь, отвернулся и пошел в корпус, и почему-то обернуться захотелось обратно.Смотрю, а там стоит это существо, из-за угла выглядывает, смотрит на меня своими большими черными глазами с белыми точками и своей лапой мне как бы махает, перебирая пальцами. В ту же секунду меня как будто молнией ударило, такое чувство, что сердце щас выпрыгнет, бежал невероятно быстро.Забегаю в комнату, ложусь на кровать, и вдруг звонок. Оказалось мама интересуется все ли у меня хорошо. Поговорили, сказала, что через неделю меня заберет, и тут я понимаю что сегодня 15 июля, мой голос задрожал, мама подумала что я заболел, руки похолодели, договорив, я лег спать. Вдруг просыпаюсь посреди ночи и слышу как за окном что-то щелкает. Тут же, как назло, в туалет захотелось. Выхожу в центр комнаты, смотрю в окно, а там опять это существо, только теперь высунув свой уродливый язык, выглядел он как будто он царапался об зубы каждый раз, когда оно пыталось засунуть его в пасть обратно, подносит к своему рту костлявый бледный палец и щелкает еще сильнее. "Тише", - подумал я. И вдруг, словно кошка, упрыгивает в темноту.До уборной я дошел без происшествий. Вернувшись, провалился в сон. Но сквозь сон услышал запах чего-то болотного, жутко вонючего разъедающего ноздри. Мой пульс усилился, весок стучал как ненормальный, в этот момент я хотел умереть лишь бы не открывать глаза и не увидеть его снова... Поистине уродское и непропорциональное лицо, нет, не лицо, морда. Мелкие зубчики, сравнимые по размеру со спичечную головку. А так же черные глаза... В них не было жизни, они были просто черные с белой точкой, имитирующей зрачок, все это существо имитация человека, жутко уродливое и неказистое. Каким-то образом оно отошло от меня, такое чувство, что оно меня пожалело. Всю оставшуюся смену я провел в спокойствии, только когда уезжал, узнал, что Юрка пропал, прям в самую ночь перед отъездом. Он был детдомовским, и толком его никто не искал, так полиция побродила по лесу и забила. Но когда я уезжал, видел в этой столовой не то образ того существа, не то Юры...

Ключевые слова: Лагерь существо друг авторская история

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