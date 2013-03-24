Журнал 4stor
Юзербары
Доска Почета
Администрация Сайта
Статистика Сайта
FAQ
Обратная Связь
Правила Сайта
Поиск
Категории
Форум
Лучшие истории
Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки
Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки
Страшные Арты
Монолитовец
Автор - LeonKalter.
Источник
.
Вчера, 12:14 by
Летяга
Просмотров: 122
Комментарии: 3
+3
Ключевые слова:
Сталкер
цифровой рисунок
коллаж
арт
Другие, подобные истории:
Западня
Выброс прошёл
Мрачное
Аномалия
Дневник сталкера
Немые фильмы ужасов 1990-х годов
Самые страшные фотографии призраков
Buckethead Spokes for the Wheel of Torment HD
Доставка
Висельник
Ритуал
Легенда о Сфинксе
Музыка с картины
Я - оборотень
Я отравлю источник Вдохновенья
Комментарии
#1 написал:
Скарм
Вчера, 16:15
+1
Группа
:
Посетители
Репутация:
(
81
|
0
)
Публикаций: 27
Комментариев: 582
Картинка по серии "Сталкер"?
#2 написал:
ebegen31
Вчера, 23:34
+2
Группа
:
Посетители
Репутация:
(
72
|
0
)
Публикаций: 35
Комментариев: 599
Я сначала прочитал название картины как "МонолитОвец"
Создавать картины - это прекрасное умение. Это значит творить свой мир...
В детстве и раннем подр. возрасте я очень любил рисовать, и все вокркг хвалили мои рисунки. Но - "давненько не брал я в руки шашек". Понял, что настоящих способностей у меня нет, да и интересы изменились. И восприятие, ощущение себя и мира - тоже...
Но если человек творит, значит, он находится на подъёме, пусть даже подъём происходит в рамках жизненного фиаско. Это - внутренний подъём. Это - вкус к жизни, даже если в своей картине художник хочет выразить к ней отвращение.
Плохо, когда творить не хочется. Постоянное отсутствие вдохновения, хотя бы во время уборки квартиры или приготовления интересного блюда, есть верный знак глубокой тоски и тотального разочарования.
Так что творите, люди, творите! Неважно, что, где и как.
#3 написал:
Летяга
Сегодня, 08:30
0
Группа
:
Главные Редакторы
Репутация:
(
12468
|
-4
)
Публикаций: 1 163
Комментариев: 9 730
Цитата: Скарм
Картинка по серии "Сталкер"?
Да.
В тегах указала. Нравится этот художник.
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.