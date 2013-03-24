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Страшные Арты

Монолитовец

Монолитовец

Автор - LeonKalter.
Источник.

Вчера, 12:14 by ЛетягаПросмотров: 122Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Сталкер цифровой рисунок коллаж арт

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Вчера, 16:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (81|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 582
Картинка по серии "Сталкер"?
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: ebegen31
Вчера, 23:34
+2
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 599
Я сначала прочитал название картины как "МонолитОвец" smiley

Создавать картины - это прекрасное умение. Это значит творить свой мир...

В детстве и раннем подр. возрасте я очень любил рисовать, и все вокркг хвалили мои рисунки. Но - "давненько не брал я в руки шашек". Понял, что настоящих способностей у меня нет, да и интересы изменились. И восприятие, ощущение себя и мира - тоже...

Но если человек творит, значит, он находится на подъёме, пусть даже подъём происходит в рамках жизненного фиаско. Это - внутренний подъём. Это - вкус к жизни, даже если в своей картине художник хочет выразить к ней отвращение.

Плохо, когда творить не хочется. Постоянное отсутствие вдохновения, хотя бы во время уборки квартиры или приготовления интересного блюда, есть верный знак глубокой тоски и тотального разочарования.

Так что творите, люди, творите! Неважно, что, где и как.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:30
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12468|-4)
Публикаций: 1 163
Комментариев: 9 730
Цитата: Скарм
Картинка по серии "Сталкер"?

Да.
В тегах указала. Нравится этот художник.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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