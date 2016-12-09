Предательство

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:53

Причина: Стилистика автора сохранена

AmiraTeykova Просмотров: 69 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 12:53 by

Крылья раскрыты, взлететь я готова.Что же мешает сбежать мне от тьмы?Но Люциферу об этом — ни слова!В мире пустом не останемся мы.Я — человек, я была королевой,Но вспоминаю я день ото дня,Он был новым Адамом, а я — новой Евой...Но что же он сделал лишь для меня?Руки дрожали, я сильно боялась...Слышу шаги, напрягаюсь опять...Люци идёт! Лишь секунда осталась!Только любовь заставляет стоять.Тело моё в небо чистое рвалось,Тело просило впервые взлететь...Только душа снова здесь оставалась,Я не сдержалась, я разрыдалась...Кажется, мне суждено умереть...— Ах, ты нашлась, о, моя королева!Вышла из логова тьмы и огня,Ну же, вернись! Я люблю тебя, Ева!Но не расстраивай сильно меня.И я поняла, что не стоит лишатьсяСчастья, способности сильно любить.Знай, что умрёшь, ну и не зазнавайся,Чтоб мог ты потом в чьей-то памяти жить.

Ключевые слова: Люцифер королева любовь авторский стих

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