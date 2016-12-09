Предательство

ПредательствоКрылья раскрыты, взлететь я готова.
Что же мешает сбежать мне от тьмы?
Но Люциферу об этом — ни слова!
В мире пустом не останемся мы.
Я — человек, я была королевой,
Но вспоминаю я день ото дня,
Он был новым Адамом, а я — новой Евой...
Но что же он сделал лишь для меня?
Руки дрожали, я сильно боялась...
Слышу шаги, напрягаюсь опять...
Люци идёт! Лишь секунда осталась!
Только любовь заставляет стоять.
Тело моё в небо чистое рвалось,
Тело просило впервые взлететь...
Только душа снова здесь оставалась,
Я не сдержалась, я разрыдалась...
Кажется, мне суждено умереть...
— Ах, ты нашлась, о, моя королева!
Вышла из логова тьмы и огня,
Ну же, вернись! Я люблю тебя, Ева!
Но не расстраивай сильно меня.
И я поняла, что не стоит лишаться
Счастья, способности сильно любить.
Знай, что умрёшь, ну и не зазнавайся,
Чтоб мог ты потом в чьей-то памяти жить.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:53 by AmiraTeykovaПросмотров: 69Комментарии: 3
Ключевые слова: Люцифер королева любовь авторский стих