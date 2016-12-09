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Творческие истории / Стихи

Предательство

Крылья раскрыты, взлететь я готова.
Что же мешает сбежать мне от тьмы?
Но Люциферу об этом — ни слова!
В мире пустом не останемся мы.

Я — человек, я была королевой,
Но вспоминаю я день ото дня,
Он был новым Адамом, а я — новой Евой...
Но что же он сделал лишь для меня?

Руки дрожали, я сильно боялась...
Слышу шаги, напрягаюсь опять...
Люци идёт! Лишь секунда осталась!
Только любовь заставляет стоять.

Тело моё в небо чистое рвалось,
Тело просило впервые взлететь...
Только душа снова здесь оставалась,
Я не сдержалась, я разрыдалась...
Кажется, мне суждено умереть...

— Ах, ты нашлась, о, моя королева!
Вышла из логова тьмы и огня,
Ну же, вернись! Я люблю тебя, Ева!
Но не расстраивай сильно меня.

И я поняла, что не стоит лишаться
Счастья, способности сильно любить.
Знай, что умрёшь, ну и не зазнавайся,
Чтоб мог ты потом в чьей-то памяти жить.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:53 by AmiraTeykovaПросмотров: 69Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Люцифер королева любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:06
0
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Репутация: (1384|0)
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Комментариев: 2 481
Мне понравилось очень) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Qusto
Сегодня, 15:52
0
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Публикаций: 243
Комментариев: 2 083
К чему тут два раздела? За стих плюс, +
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 15:57
0
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Публикаций: 48
Комментариев: 1 807
Стих хороший. От меня плюс+++++++++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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