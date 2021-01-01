Гроб на чердаке. (Баба Луша)

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:27

reanimator77 Просмотров: 102 Комментарии: 0 0 Вчера, 15:27 by

На лето мы с родителями часто ездили в деревню к бабушке. Родители занимались огородом, а мы, дети, приезжие и местные, были предоставлены сами себе: целый день бегали по деревне, пока родители не позовут нас вечером. Нас заинтересовал один дом: старый, покосившийся, он пристроился на краю деревни и всем своим видом будто говорил, что он какой-то особенный.Устав после дневной беготни, за ужином я пристала к бабушке с расспросами, что это за дом , кто в нем живет?И бабушка начала свой рассказ.Живет там одинокая старушка. В дерене все называют ее баба Луша. Когда-то в этом доме кипела жизнь. У родителей Луши было 5 детей, но в живых остались только она и брат Павел. Три их сестры утонули в реке, все в разное время, но все погибли одинаково – в водоворот попали, и что интересно, на момент смерти им всем было по 8 лет. Старики говорили, неспроста, мол, это русалки их утащили.Павел уехал в город после школы, а Луша осталась с матерью в деревне. Вроде и девка красивая была, а замуж так никто и не взял. Боялись парни – неладное что-то чуяли. Вот осталась она одна век вековать.А дом этот и вправду особенный. Говорят, у Лушки на чердаке гроб стоит, смерти ее ждет, а она все живет и живет.- Бабушка, неужели это правда? А ты этот гроб сама видела? – раскрыла я рот в ожидании ответа.- Врать не буду, не видела. Но люди, говорят, видели своими глазами гроб на чердаке. Старики рассказывали, будто когда мать Лушкина умерла, Лушка заказала гроб у местного плотника Ивана. А Павел, когда получил телеграмму о смерти матери, в городе гроб заказал и сам его на грузовике-то и привез.Вот и получилось два гроба. Один лишний. Выкидывать Лушка его не стала. Вот и стоит он на чердаке, своего часа ждет.Бабушка зевнула и сказала:- Ну, хватит историй, спать пора. Ложитесь, моя хорошая!Надо ли говорить, что в ту ночь я не могла уснуть. Я представлял себе гроб на чердаке. И бедную бабу Лушу: как же она живет в этом доме одна?Вечером, поужинав, я задумала пробраться в этот странный дом, чтобы убедится, есть ли там этот самый «лишний» гроб, который ждёт своего покойника.Подговорила соседского мальчишку Сеньку, он местный, эту историю с детства знает. Сам давно хотел проверить, да не с кем было, а одному страшновато.Мы затаились в кустах возле Лушкиного дома, ждали, когда она козу пасти пойдёт. Наконец-то, старушка вышла, погоняя хворостиной непослушную Белянку.Мы прокрались в дом через незапертую дверь и посмотрели по сторонам. Дом не был похож на жилое помещение: паутина по углам, старая, немытая годами посуда, говорили о том, что человек, который здесь живет, ни на что не надеется, ничего не ждет, просто равнодушно доживает свой век.На чердак вела лестница, становиться на которую, было не столько страшно, сколько опасно. Сенька первым шагнул на самую нижнюю ступеньку. Поднявшись немного вверх, он махнул мне рукой, приглашая следовать за ним. Я стояла, как парализованная, и не собиралась трогаться с места. Над головой Сеньки зияла дыра – вход на чердак. Через секунду Сенька исчез в этой чернеющей пустоте.Я увидела поток света от Сенькиного фонарика.- Поднимайся, чё застыла, - бодрым голосом позвал он, чем и усыпил мою бдительность.Я послушно полезла вверх по лестнице.- Ну, что, вот он гроб-то. Только уж больно маленький какой-то. Как Лушка в него помещаться собирается? Тем более, после смерти, говорят, человек в росте увеличивается, ну, вроде вытягивается. Да и обивка какая-то темная, вроде как не женский это гроб.Я была напугана одним видом этого гроба. А Сенька не унимался:-Нет, ну, правда, посмотри, он только мне по размеру.Я ойкнуть не успела, как Сенька лихо откинул синюю крышку и одним прыжком оказался в гробу. Я остолбенела от страха.- Сенечка, не надо! Пожалуйста, вылезай! Пожалуйста, пойдем отсюда! – сквозь слёзы просила я.Но мои слёзы его только раззадоривали. Оказавшись внутри гроба, Сенька с лёгкостью прикрыл его крышкой. Детский голос стал звучать всё тише и тише, и смех вместо громкого и раскатистого становился глуше и прерывистей. Потом и вовсе превратился в стон.- Помогите! Я не могу снять эту проклятую крышку, - услышала я Сенькины мольбы.Поборов в себе страх, я бросилась к гробу, но снять крышку не могла, как не старалась.Вдруг скрипнула дверь, и я услышала, что кто-то зашёл в дом. Кто б это ни был, я была рада: этот кто-то поможет вызволить Сеньку из его неволи.Это была Лушка. Я бросились к ней с мольбой о спасении моего товарища. Баба Луша необыкновенно легко для старого человека поднялась на чердак. В проём чердачного окна пролила свой свет луна. И я увидела изменившееся лицо старушки: вместо рта зияла огромная дыра, а на месте глазниц краснели яркие угольки. Она обратила свой огненный взор в мою сторону. Я бросилась вниз и как добежала до дома, не помню.Сколько дней я была в бреду, не знаю. Но когда я очнулась и увидела перед собой бабушкино лицо, сразу спросила:-Бабушка, а что с Сенькой?- Схоронили вчера твоего Сеньку.-Как? А как он умер!- Утонул, в водоворот попал. Баба Луша говорит, русалки его утащили.-Баба Луша?...И тут перед моими глазами предстал тот страшный образ старухи, который я видела при свете луны тогда на чердаке. Только теперь не было дыры вместо рта, губы были плотно сомкнуты. И их словно перекрещивал указательный палец старухи, запрещая мне раскрывать страшную Лушкину тайну…

Ключевые слова: Гроб деревенский дом страшилка

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