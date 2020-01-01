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Творческие истории

Гость из болота

Гость из болота


Баба Луша на посиделках всё больше отмалчивалась. Склонялась над бесконечным вязанием да других слушала. Но иногда после особенно забористой истории деда Лёвы, не могла удержаться и она. Поначалу насмешничала, а после, поломавшись для порядка, вспоминала былое и сама.

- Ну, наплёл ты, дед. Вон – лысина маком расцвела! Стыдно придумки свои за правду выдавать?

- Ох и цекавая ты, Луша! - отмахивался дед. – Знаешь ведь, что правду толкую, а всё одно норовишь поддеть!

Под их беззлобное пререкание разливала баба Поля чай, в прозрачном чайнике томились травы: тимьян да смородиновый лист с мёдом. Пахло от него упоительно, как на разомлевшем под солнцем лугу. Под стать чаю были и пирожки хозяйки – сдобные, пушистые, будто вздыхающие под вышитой, хрустко накрахмаленной салфеткой.

Старики выпивали по три чашки – Лида всегда дивилась такому их умению. Во время чаепития помалкивали, отдавая должное вкусному угощению хозяйки. И только потом, помолчав, тётка Луша выдавала:

- А вот у тётки моей в деревне бывало… Потерча чуть соседку не извёл!

Она на болото в недобрый час наладилась, ну и принесла оттудава пакость!

На болото надобность соседке той вышла за росянкой сходить. Уж очень пользительное растение. Как раз пора пришла ему зацвести - аккурат на летнюю Казанскую дело обстояло.

Ну вот… Собралась быстро да поутру отправилась. До болота топать долгонько пришлось, часа два, не меньше. Но соседка привычная, за травами в лес частенько хаживала.

Берега у воды плавучие, колыхаются, пружинят под ногами. Страшновато ей, но идёт вперёд, туда, где целая поляночка росянок у воды разрослась. А как заспешила, так и ухнула по колено в оконце. Но выбралась, конечно. И заругалась, сплюнула в воду в сердцах! Только каждому известно – грех это! Особливо в праздник большой! Вот и подцепила гостенька в дом!

Сразу не заметила ничего. Лишь после началась история.

Поначалу на кухне загремело-забрякало. И вроде детский голосок захихикал тихонечко, будто таясь. Глянула соседка – а по комнате муку развеял кто-то. И на той муке – длинный извилистый след, навроде змеиного. Она углы все проверила. Святой водой покропила. Ну и принялась росянку перебирать. Тут-то её за ногу и укусило!

Вскочила соседка. Глядь под лавку – а он уж не таится! Лезет оттудава червём! Изворачивается, что гусеница, и ползёт. Да шустро так, ловко. Сам с кошку размером. Головенка как у младенчика. Только зубы острые торчат из пасти. Увидела соседка страшилу этакого да бежать. Вот только об ведро запнулась и растянулась на полу. А потерча уже рядом – навалился тельцем на шею и зубами вцепился.

Пытается соседка его оторвать, да где там!

Скользкий, вёрткий. Бьётся рыбой, а шею сильнее сдавливает.

Она уж задыхаться принялась, как полегчало. Оттянул кто-то гостя болотного. И визгу да писку поднялось жалобного. А пока отдышалась, пока круги чёрные из глаз пропали – тварь уж совсем скукожилась, затихла. Соседка после клялась, что кто-то вроде большого кота ту нежить порвал. На неё глазами зыркнул и под печь нырнул. Домовой, не иначе. Защитил хозяйку свою. Неспроста, видать, она обычай держала – угощала его. Специально в уголке завела тарелочку и подкладывала послаще кусочки. Вот он и помог. Отблагодарил за добро.

- Но как она принесла это существо и не заметила? – дивилась Лида.

- Дак для нечисти затаиться - плёвое дело. Обернулся пиявкой и запрыгнул в карман. А как домой пришла – вылез да разгулялся.

- Да то не игоша ль был? – вклинилась в разговор баба Поля.

- Сказано – потерча! Игоша на болоте не приживётся. А этим - самое место.

- Что за потерча, баб Луш?

- Дак нежить, вроде ребёночка, только утоплЁнного. Или мамка, не родив, утопилась, или после уж извела дитёнка. Всяко бывало-то.

Они и приживаются возле болот да топей. Вроде служек болотнику становятся. Но больше сами по себе. То болотными огоньками поблазят, чтобы сманить прохожего в трясину. То просто окружат да зубами разорвут. Без счёта их там!

- А почему потерча этот сразу не напал на тёткину соседку? Ждал чего? – поддразнил рассказчицу дед Лёва.

- А чтобы ты, старый, спросил об том! – рассердилась баба Луша. – Вот же публика неверующая! Хотела вам ещё про припёк рассказать, да теперь не стану.

Автор - Елена Ликина.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:17
Сегодня, 11:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 72Комментарии: 0
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Ключевые слова: Посиделки баба Луша деревня болото пакость растение росянка потерча младенец тварь нежить

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