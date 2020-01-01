Гость из болота

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:17 by

Баба Луша на посиделках всё больше отмалчивалась. Склонялась над бесконечным вязанием да других слушала. Но иногда после особенно забористой истории деда Лёвы, не могла удержаться и она. Поначалу насмешничала, а после, поломавшись для порядка, вспоминала былое и сама.- Ну, наплёл ты, дед. Вон – лысина маком расцвела! Стыдно придумки свои за правду выдавать?- Ох и цекавая ты, Луша! - отмахивался дед. – Знаешь ведь, что правду толкую, а всё одно норовишь поддеть!Под их беззлобное пререкание разливала баба Поля чай, в прозрачном чайнике томились травы: тимьян да смородиновый лист с мёдом. Пахло от него упоительно, как на разомлевшем под солнцем лугу. Под стать чаю были и пирожки хозяйки – сдобные, пушистые, будто вздыхающие под вышитой, хрустко накрахмаленной салфеткой.Старики выпивали по три чашки – Лида всегда дивилась такому их умению. Во время чаепития помалкивали, отдавая должное вкусному угощению хозяйки. И только потом, помолчав, тётка Луша выдавала:- А вот у тётки моей в деревне бывало… Потерча чуть соседку не извёл!Она на болото в недобрый час наладилась, ну и принесла оттудава пакость!На болото надобность соседке той вышла за росянкой сходить. Уж очень пользительное растение. Как раз пора пришла ему зацвести - аккурат на летнюю Казанскую дело обстояло.Ну вот… Собралась быстро да поутру отправилась. До болота топать долгонько пришлось, часа два, не меньше. Но соседка привычная, за травами в лес частенько хаживала.Берега у воды плавучие, колыхаются, пружинят под ногами. Страшновато ей, но идёт вперёд, туда, где целая поляночка росянок у воды разрослась. А как заспешила, так и ухнула по колено в оконце. Но выбралась, конечно. И заругалась, сплюнула в воду в сердцах! Только каждому известно – грех это! Особливо в праздник большой! Вот и подцепила гостенька в дом!Сразу не заметила ничего. Лишь после началась история.Поначалу на кухне загремело-забрякало. И вроде детский голосок захихикал тихонечко, будто таясь. Глянула соседка – а по комнате муку развеял кто-то. И на той муке – длинный извилистый след, навроде змеиного. Она углы все проверила. Святой водой покропила. Ну и принялась росянку перебирать. Тут-то её за ногу и укусило!Вскочила соседка. Глядь под лавку – а он уж не таится! Лезет оттудава червём! Изворачивается, что гусеница, и ползёт. Да шустро так, ловко. Сам с кошку размером. Головенка как у младенчика. Только зубы острые торчат из пасти. Увидела соседка страшилу этакого да бежать. Вот только об ведро запнулась и растянулась на полу. А потерча уже рядом – навалился тельцем на шею и зубами вцепился.Пытается соседка его оторвать, да где там!Скользкий, вёрткий. Бьётся рыбой, а шею сильнее сдавливает.Она уж задыхаться принялась, как полегчало. Оттянул кто-то гостя болотного. И визгу да писку поднялось жалобного. А пока отдышалась, пока круги чёрные из глаз пропали – тварь уж совсем скукожилась, затихла. Соседка после клялась, что кто-то вроде большого кота ту нежить порвал. На неё глазами зыркнул и под печь нырнул. Домовой, не иначе. Защитил хозяйку свою. Неспроста, видать, она обычай держала – угощала его. Специально в уголке завела тарелочку и подкладывала послаще кусочки. Вот он и помог. Отблагодарил за добро.- Но как она принесла это существо и не заметила? – дивилась Лида.- Дак для нечисти затаиться - плёвое дело. Обернулся пиявкой и запрыгнул в карман. А как домой пришла – вылез да разгулялся.- Да то не игоша ль был? – вклинилась в разговор баба Поля.- Сказано – потерча! Игоша на болоте не приживётся. А этим - самое место.- Что за потерча, баб Луш?- Дак нежить, вроде ребёночка, только утоплЁнного. Или мамка, не родив, утопилась, или после уж извела дитёнка. Всяко бывало-то.Они и приживаются возле болот да топей. Вроде служек болотнику становятся. Но больше сами по себе. То болотными огоньками поблазят, чтобы сманить прохожего в трясину. То просто окружат да зубами разорвут. Без счёта их там!- А почему потерча этот сразу не напал на тёткину соседку? Ждал чего? – поддразнил рассказчицу дед Лёва.- А чтобы ты, старый, спросил об том! – рассердилась баба Луша. – Вот же публика неверующая! Хотела вам ещё про припёк рассказать, да теперь не стану.Автор - Елена Ликина.

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