Случай

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:14

Причина: Изменен раздел.

mylashakakasha Просмотров: 80 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:14 by

Проснулась, ощущение, что на меня кто-то смотрел. Поздний час, жутко хочется спать, я не особо придала значения происшествию и легла снова.Скрип сырого паркета за дверью комнаты, мелкий шорох. Впервые за то время как начала жить отдельно, я серьёзно задумалась о монстрах, из тех, что обитают в шкафах и под кроватью. Однако мне по-прежнему сильно хотелось спать, и наивные мысли покинули меня.Время вставать, долгожданные выходные, высплюсь и займусь полезными делами. Подойдя к окну, я с умилением обнаружила царапины на стекле и тут же всё вспомнила. Стало страшно выходить из комнаты, за дверью могло скрываться всё что угодно. Я могла бы подумать, что это были ночные грабители, намерения которых вполне объяснимы. К сожалению, увиденное ломало всю картину. Нет! Только ещё больше иллюстрировало, описывало всё новые детали, предавало этой композиции разума последние штрихи, быть может, финальные для меня.Просидев до полудня, пришла к заключению, что в квартире одна лишь я. Я и мои детские фантазии. Открыла дверь, никого. Прошлась по всем комнатам, пусто. Позабыв о делах, вышла на улицу. В голове то и дело всплывали воспоминания ночи, было сложно отвлечься. Я одела наушники, поставила Out of the Blue (7 альбом Electric Light Orchestra). Строчка "Сегодняшний прогноз грозит нам голубыми небесами" не особо подавала надежду. Зато строчки "Но скоро явится мистер Ночь, Он наползает, теперь его Рука лежит на Вашем плече" вполне себе убеждали.Возвращаться надумала лишь в сумерках, вошла в подъезд и стала подниматься на четвёртый этаж. Вот и дом, милый дом. Может быть прежде милый. Сейчас же былая храбрость захлебнулась в некотором отчаянии. Всё от того, что день выдался скверным, дурные мысли. Я пыталась всячески себя успокоить. Подошла к двери и стала вслушиваться. Теперь сама похожу на грабителя, с воодушевлением подумала я, но затем внимание переключилось на тот же знакомый шорох. За дверью явно кто-то или что-то находилось. Позвонить в полицию и заплатить штраф за ложный вызов или быть обнаруженной мёртвой? Равноценные глупости, отродье худых раздумий. Вместо полиции решила позвонить подруге. Только хотела отойти от двери, как неожиданно почувствовала прикосновения по ту сторону двери, они были нежными, лёгкими. Можно было сказать приветливыми, прямо уж зазывающими. В голове замелькали образы оборотней, вурдалаков способных менять внешность и поведение. Я сильнее прильнула к прежде холодной поверхности, теперь она казалась тёплой, вдруг стало ясно. Мне стоит немедленно зайти внутрь, охватило неописуемое чувство. Неосознанно потянулась к ключам и вошла. Сделала пару шагов, и дверь позади неожиданно захлопнулась. "Он наползает, теперь его Рука лежит на Вашем плече".

Ключевые слова: Некто квартира шорох авторская история

Другие, подобные истории: