Заброшенная церковь

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:50

Причина: Изменён раздел.

dgpasha Просмотров: 70 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:50 by

Лишь немногим доводилось пережить что-то действительно страшное не в историях или кино, а в живую... Когда цепенеешь от ужаса и тело тебе не подвластно, а сердце стучит так, будто отбойным молотком - такие моменты заставляют чувствовать нас по-настоящему живыми. Я расскажу вам свою историю.Это был обычный летний день, прохладный ветер спасал от знойной жары , а дети весело играли за моим дачным участком. Я отдыхал после дел по дому и участку и просто наслаждался этим днем на шезлонге, планируя провести оставшийся день здесь, но эту идиллию прервал телефонный звонок, на который я неохотно ответил:– Алло?– Привет, не хочешь пройтись? Погода отличная.– Я бы с удовольствием, но я что-то заработался сегодня и куда-то идти нет никакого желания.– Да брось, успеешь еще отдохнуть, мы ненадолго.– Ладно, только давай минут через 30, хорошо?– Договорились.Это мой хороший друг Вова, мы с ним с детства дружим. Эти 30 минут я решил посвятить легкому сну перед прогулкой, я поставил будильник и задремал.Мне снится, как мы с Вовой прогуливаемся по нашей деревне, вокруг все так, как и должно быть: на речке отдыхают шумные компании, а вблизи от нас старик, которого мы зовем Палычем, чинит свой Иж Юпитер-4, что-то бубня себе под нос. Но спокойствие потревожил звук, который я слышал здесь только в детстве - звон колоколов. Мы пошли в сторону церкви, которая была заброшена, и это меня выбило из колеи. Мы пошли в сторону той церкви, на звон красиво звучащих колоколов, там было много прихожан, бабушки, дети. Вова не самый верующий человек, поэтому он сказал, что подождет снаружи, я же, напротив, решил зайти. Пол был выполнен из мозаичного камня, а стены и потолок были расписаны донельзя красиво, внутри меня окутала приятная прохлада и церковный запах, а солнечный свет из окон разлился по всему помещению. Если церковь действительно выглядела так до того, как была заброшена, то это огромная потеря для всех нас. И увидел я сон... и он ускользнул от меня.Прозвенел будильник, и я проснулся, Вова уже виднелся на подходе к дому, я допил сок и вышел к нему навстречу. Тот сон не давал мне покоя, и мне захотелось пройтись до той церкви уже в действительности. По пути мы долго разговаривали на разные темы, пока не зашел разговор про церковь:– Мне приснился сон, будто церковь цела-целехонька.– Ну, на все воля божья, хе-хе, кстати, ходят слухи, мол, там сектанты какие-то затесались.– Это тебе баба Валя сказала? Она как-то вызвала полицию на мой адрес, ссылаясь на то, что у меня дома притон, а я просто друзей на выходные пригласил.– Бедная старуха, совсем из ума выжила, но не бери в голову, сейчас дойдем да посмотрим, – сказал Вова, почесав затылок.Вот и дошли, а вид у нее самый что ни на есть заброшенный. Некогда золотые купола вовсе были украдены, как и вся церковная утварь, сама же церковь облезла снаружи и внутри. Все росписи затерты либо закрашены юными художниками с баллончиками, а тем временем на улице уже стемнело. Мы немного осмотрелись и решили поискать следы возможных сектантов, Вова пошел осматривать покои батюшки, который раньше тут жил, а я поднялся наверх, в колокольню. Колокола там, конечно же, не было, зато кое-что я все-таки нашел. Я был не до конца уверен, но это было похоже на выдранный клок мужских волос, а на колонне красное, засохшее пятно, напоминающее кровь. Я не на шутку занервничал и пошел искать Вову. Я спустился вниз по винтовой лестнице и направился в покои батюшки. Придя туда, я не обнаружил Вову, но кричать ему я не стал, я набрал ему по телефону, но он был недоступен. Это меня уже совсем напрягло, и я стал рыскать по всему помещению в поисках следов Вовы. И внезапно я услышал едва различимый звук внизу, под церковью, и подумал, что он нашел какой-то подвал и спустился туда один. Бред, конечно, но проверить стоит. Я немного порыскал по церкви и нашел небольшой деревянный люк. Не без страха, но я туда спустился, и больше всего меня насторожило то, что, поглядев в даль коридора, я увидел свет, и свет не от фонаря телефона, а от огня. Факела или керосиновые лампы освещали помещение в 10 метрах от меня. Это точно не дело рук Вовы, поэтому я вооружился ржавой арматурой, лежавшей возле меня, и пошел на разведку.Комната была пуста, а на стенах были нарисованы разные знаки, из которых я узнал только пентаграмму. Тут мои ноги и подкосились, ведь теперь в соседней комнате я слышал шаги, причем довольно отчетливо. Я должен узнать, там ли Вова, и знают ли они, что я был с ним, но через дверь зайти я так и не решился. Немного осмотревшись, я заметил в щели между шкафом и стеной огромную дыру, в которую я точно смог бы пролезть. Я максимально тихо отодвинул шкаф так, чтобы можно было протиснуться, и, трясясь от страха, залез внутрь. Во второй комнате было уже меньше света, а точнее, он был только в центре и немного у стен, вторая комната была действительно большая и напоминала главный зал в церкви наверху по планировке.Выискивая Вову, я наблюдал ужасную картину: в центре комнаты находилась точная копия распятия Христа, только вместо бутафорского тела Иисуса там было прибито тело неизвестного человека, который еще дышал, но он не мог даже кричать, он просто хрипел. Вдруг мимо меня прошел человек в черном одеянии с капюшоном на голове, с молотом в одной руке и гвоздями - в другой. У меня перехватило дыхание, а тело окоченело, но он меня не видел, я был в тени и искал Вову. В комнате было около 10 психов в черных мантиях, они что-то напевали на непонятном мне языке, затем один из них зажег факел и направился в дальнюю темную часть комнаты и, когда он осветил её, я увидел лежащего на полу Вову, явно без сознания и с пробитой головой. К нему подошли двое, взяли его под руки и понесли к кресту, в то время как другие два сектанта снимали первого бедолагу с креста, выдирая из рук гвозди гвоздодером. Тут он уже завопил от боли, но так тихо, что я едва услышал его.Сняв его с креста, они потащили его туда, где лежал Вова, затем облили его чем-то горючим и бросили в него факел. Это было ужасно бесчеловечно, и если ничего не предпринять, такая же участь ждет и Вову. Они приволокли Вову к кресту и привязали запястья, не прибивая гвоздями, я думаю, это дело времени. Вова уже пришел в чувство и не мог проронить ни слова от ужаса, пока они отпевали какие-то странные молитвы. Я не мог выйти к 10 людям с одной арматурой и ждал подходящего момента, который настал, как только они закончили песнопения. Они все удалились в другую комнату, не оставив никого, кроме Вовы. Это был мой шанс, и я, собрав всю волю в кулак, вышел из своего укрытия, тихо подошел к Вове, прислонив указательный палец к губам, чтобы он не шумел, и быстро его развязал.Я провел его к выходу и отправил первым, когда пришла моя очередь, я услышал шаги бегущих психов, и я как будто выпрыгнул из этого подвала, не касаясь лестницы. Мы опрокинули большой стол на люк и пустились в бега. Я никогда так быстро не бежал, мы прибежали ко мне домой и заночевали вместе, а наутро вызвали полицию, чтобы ту церковь проверили. Они могли и застрять в том подвале, ведь стол был очень тяжелый, но, к сожалению, никого не нашли, кроме обгоревшего трупа того бедняги.С тех пор там частенько патрулирует наряд, а я больше никогда не был заинтересован в проверке заброшенных церквей, да и вообще любых заброшек.

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