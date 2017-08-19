Заходи! Чего застрял?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:10

Ernesta Просмотров: 326 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 10:10 by

История, которую сегодня расскажу, может и не такая уж и замысловатая и страшная, но интересная.Есть у моей мамы друг Вова. Друг, в смысле друг и ничего больше. Просто они вместе смотрят кино, ходят в магазины и ездят к моей маме на дачу, когда нужна мужская помощь.Вот и в этот раз они договорились, что Вова подъедет на дачу к пяти часам. Надо было на дерево лезть сливы собирать и кой чего в доме починить.Стоит мама, поливает клубнику и на калитку поглядывает, время-то уже пять вечера, пора бы Вове и появиться.В очередной раз взглянув в сторону забора, мама увидела Вовочку прямо за калиткой. Он стоял несколько отрешённо, словно что-то разглядывая.Мама стала ему кричать:- Да заходи ты, калитка открыта, чего ты застрял-то там?Но Вова как будто её не слышал и заходить не собирался.Мама всё продолжала ему кричать, попутно удивляясь в чём дело-то? Но буквально через несколько минут Вова направился назад по дорожке, удаляясь от дачи.Мама не вытерпела, бросила шланг и понеслась к калитке с твёрдым желанием догнать и шлёпнуть паразита по макушке.Когда она выскочила за забор, то Вовочку нигде не увидела. Сей факт маму обескуражил окончательно. Дело в том, что дорожка вдоль участков узкая и ровная, минут пятнадцать можно идти до первого поворота. Спрятаться совершенно негде, справа и слева сплошные заборы, ну не к соседям же на участок залез Вова! Тем более что их не было, вон и замок на калитке висит.Всё ещё надеясь поймать сбежавшего дружка, мама набрала номер Вовиного мобильника в надежде на то, что звонок телефона сдаст своего хозяина с потрохами.Гудки шли, а поблизости не было никаких звуков, не звонил Вовин телефон и всё тут.Наконец на другом конце раздался заспанный голос:- Иииии! Сколько сейчас времени? А?От такой наглости мама перешла на крик:- Ты ещё и издеваешься? Не хотел на дерево лезть, так и не приезжал бы совсем! А то пришёл, постоял за калиткой и дёру дал, тоже мне друг.Вова спросонья ничего понять так и не смог. Он только буркнул что через полтора часа приедет и сливы с дерева соберёт, как и обещал.А развязка такова.Вова собирался ехать к пяти часам, как и договаривались, но немного прилёг и нечаянно заснул. То есть в то время, когда моя мама наблюдала Вовочку за калиткой, а потом гонялась за ним по дачам, тот спокойненько спал у себя дома на диване и видел сон....как идёт по дорожке к даче моей мамы и вот уже подошёл к калитке. А потом зазвонил телефон и Вова проснулся, в ужасе понимая, что ни на какую дачу он, на самом деле, не приехал.P.S. Про Вову можно много историй рассказать, он довольно-таки необычный тип. Вся его жизнь пронизана мистикой, причём Вова всё понимает и умело пользуется своими способностями

Ключевые слова: дача сливы друг соседи калитка авторская история.

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