Заходи! Чего застрял?История, которую сегодня расскажу, может и не такая уж и замысловатая и страшная, но интересная.
Есть у моей мамы друг Вова. Друг, в смысле друг и ничего больше. Просто они вместе смотрят кино, ходят в магазины и ездят к моей маме на дачу, когда нужна мужская помощь.
Вот и в этот раз они договорились, что Вова подъедет на дачу к пяти часам. Надо было на дерево лезть сливы собирать и кой чего в доме починить.
Стоит мама, поливает клубнику и на калитку поглядывает, время-то уже пять вечера, пора бы Вове и появиться.
В очередной раз взглянув в сторону забора, мама увидела Вовочку прямо за калиткой. Он стоял несколько отрешённо, словно что-то разглядывая.
Мама стала ему кричать:
- Да заходи ты, калитка открыта, чего ты застрял-то там?
Но Вова как будто её не слышал и заходить не собирался.
Мама всё продолжала ему кричать, попутно удивляясь в чём дело-то? Но буквально через несколько минут Вова направился назад по дорожке, удаляясь от дачи.
Мама не вытерпела, бросила шланг и понеслась к калитке с твёрдым желанием догнать и шлёпнуть паразита по макушке.
Когда она выскочила за забор, то Вовочку нигде не увидела. Сей факт маму обескуражил окончательно. Дело в том, что дорожка вдоль участков узкая и ровная, минут пятнадцать можно идти до первого поворота. Спрятаться совершенно негде, справа и слева сплошные заборы, ну не к соседям же на участок залез Вова! Тем более что их не было, вон и замок на калитке висит.
Всё ещё надеясь поймать сбежавшего дружка, мама набрала номер Вовиного мобильника в надежде на то, что звонок телефона сдаст своего хозяина с потрохами.
Гудки шли, а поблизости не было никаких звуков, не звонил Вовин телефон и всё тут.
Наконец на другом конце раздался заспанный голос:
- Иииии! Сколько сейчас времени? А?
От такой наглости мама перешла на крик:
- Ты ещё и издеваешься? Не хотел на дерево лезть, так и не приезжал бы совсем! А то пришёл, постоял за калиткой и дёру дал, тоже мне друг.
Вова спросонья ничего понять так и не смог. Он только буркнул что через полтора часа приедет и сливы с дерева соберёт, как и обещал.
А развязка такова.
Вова собирался ехать к пяти часам, как и договаривались, но немного прилёг и нечаянно заснул. То есть в то время, когда моя мама наблюдала Вовочку за калиткой, а потом гонялась за ним по дачам, тот спокойненько спал у себя дома на диване и видел сон....как идёт по дорожке к даче моей мамы и вот уже подошёл к калитке. А потом зазвонил телефон и Вова проснулся, в ужасе понимая, что ни на какую дачу он, на самом деле, не приехал.
P.S. Про Вову можно много историй рассказать, он довольно-таки необычный тип. Вся его жизнь пронизана мистикой, причём Вова всё понимает и умело пользуется своими способностями
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10 by ErnestaПросмотров: 326Комментарии: 6
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