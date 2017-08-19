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Истории из жизни

Заходи! Чего застрял?

История, которую сегодня расскажу, может и не такая уж и замысловатая и страшная, но интересная.
Есть у моей мамы друг Вова. Друг, в смысле друг и ничего больше. Просто они вместе смотрят кино, ходят в магазины и ездят к моей маме на дачу, когда нужна мужская помощь.
Вот и в этот раз они договорились, что Вова подъедет на дачу к пяти часам. Надо было на дерево лезть сливы собирать и кой чего в доме починить.
Стоит мама, поливает клубнику и на калитку поглядывает, время-то уже пять вечера, пора бы Вове и появиться.
В очередной раз взглянув в сторону забора, мама увидела Вовочку прямо за калиткой. Он стоял несколько отрешённо, словно что-то разглядывая.
Мама стала ему кричать:
- Да заходи ты, калитка открыта, чего ты застрял-то там?
Но Вова как будто её не слышал и заходить не собирался.
Мама всё продолжала ему кричать, попутно удивляясь в чём дело-то? Но буквально через несколько минут Вова направился назад по дорожке, удаляясь от дачи.
Мама не вытерпела, бросила шланг и понеслась к калитке с твёрдым желанием догнать и шлёпнуть паразита по макушке.
Когда она выскочила за забор, то Вовочку нигде не увидела. Сей факт маму обескуражил окончательно. Дело в том, что дорожка вдоль участков узкая и ровная, минут пятнадцать можно идти до первого поворота. Спрятаться совершенно негде, справа и слева сплошные заборы, ну не к соседям же на участок залез Вова! Тем более что их не было, вон и замок на калитке висит.

Всё ещё надеясь поймать сбежавшего дружка, мама набрала номер Вовиного мобильника в надежде на то, что звонок телефона сдаст своего хозяина с потрохами.
Гудки шли, а поблизости не было никаких звуков, не звонил Вовин телефон и всё тут.
Наконец на другом конце раздался заспанный голос:
- Иииии! Сколько сейчас времени? А?
От такой наглости мама перешла на крик:
- Ты ещё и издеваешься? Не хотел на дерево лезть, так и не приезжал бы совсем! А то пришёл, постоял за калиткой и дёру дал, тоже мне друг.
Вова спросонья ничего понять так и не смог. Он только буркнул что через полтора часа приедет и сливы с дерева соберёт, как и обещал.

А развязка такова.
Вова собирался ехать к пяти часам, как и договаривались, но немного прилёг и нечаянно заснул. То есть в то время, когда моя мама наблюдала Вовочку за калиткой, а потом гонялась за ним по дачам, тот спокойненько спал у себя дома на диване и видел сон....как идёт по дорожке к даче моей мамы и вот уже подошёл к калитке. А потом зазвонил телефон и Вова проснулся, в ужасе понимая, что ни на какую дачу он, на самом деле, не приехал.

P.S. Про Вову можно много историй рассказать, он довольно-таки необычный тип. Вся его жизнь пронизана мистикой, причём Вова всё понимает и умело пользуется своими способностями

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10 by ErnestaПросмотров: 326Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: дача сливы друг соседи калитка авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:15
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Публикаций: 201
Комментариев: 1 199
P.S. Про Вову можно много историй рассказать, он довольно-таки необычный тип. Вся его жизнь пронизана мистикой, причём Вова всё понимает и умело пользуется своими способностями - ай да Вова! Ай да сукин сын! Умело пользуется своими способностями! 363 +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#2 написал: ана аю
Сегодня, 11:16
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Комментариев: 1 141
Вот это с утреца настроение подняли! Спасибо, отличная история. Хорошо, что это явление как -то через сон случилось и все живы-здоровы. Что-то подобное читала, там девушка мечтала о доме и каждую ночь ей снилось, что она по этому дому ходит. Денег подкопила, пришла покупать дом, а хозяйка чуть в обморок не грохнулась, узнав в девушке их ночное привидение. ++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 20.06.2016
    
#3 написал: kas11
Сегодня, 11:16
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замысловато все.... без оценки
Зарегистрирован: 16.03.2013
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:19
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ана аю:
Что-то подобное читала, там девушка мечтала о доме и каждую ночь ей снилось, что она по этому дому ходит.
Денег подкопила, пришла покупать дом, а хозяйка чуть в обморок не грохнулась,
узнав в девушке их ночное привидение. lol
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 11:22
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Публикаций: 0
Комментариев: 151
Меня повеселило , что чуть не 50% истории ушло на то, чтоб объяснить нам, как проводят время "Вовочка" и мама автора, и что они просто друзья ( друг, в смысле друг и только друг. Друг.)
Насчет самой истории - незнаю, это был его фантом?
Зарегистрирован: 2.11.2017
#6 написал: PUFIK
Сегодня, 11:43
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Публикаций: 21
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Очень интересная история, а сами то как думаете, что это было? Просто меня поразило то, что со мной произошла точно такая же история однажды. Моя сестра видела меня на улице и пыталась окликнуть, но я не отозвалась, просто прошла мимо. Самое интересное, что в тот момент я была в Питере и в тот день мне снился сон, что я проходила именно в том месте и слышала как сестра зовет меня. Теперь даже стало интересно, что это за феномен такой?)) И да, жду еще историй про Вову. Плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
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