Король огня
Прошёл месяц, а моя душа всё ещё болит, а всё потому, что у моей девушки рак лёгких. Доктора говорят, что не смогут никак победить рак, её родители не сдаются и платят кучу денег, чтобы доктора продолжили лечить Анну. Её отец был генералом какой-то секретной базы, а мама была актрисой, не знаю, что она нашла в нём, отчего она полюбила его, но это неважно; главное, что они любят друг друга и свою дочь. Гляжу на её видно, что ей всё хуже, Анна видит, что у меня сильная депрессия, она берёт мою руку и говорит мне:
- Всё в порядке, Дэвид, со мной всё хорошо.
- Как может быть хорошо, когда видно, что тебе всё хуже.
- Я просто хочу, чтобы ты успокоился, не переживал.
На минуту мы замолчали, и потом она попросила у меня кое-что:
- Дэвид.
- Да, Анна?
- Я кое-что хочу у тебя попросить.
- Что же? Скажи, что я всё сделаю для тебя.
- Когда я умру, не меняйся, не будь другим человеком.
- Хорошо, не буду.
Наверное, Анна имеет в виду, что после её смерти я превращусь в алкоголика от потери её, по сути, это так, я бы пьянствовал, ведь не мог бы я жить без своей любимой. Но если Анна просит, чтобы я не менялся, значит, я сдержу слово.
Выходя из больницы, я решил напоследок пойти в бар и выпить. 2 часа сидел и смотрел на пустой стакан, даже просить бармена налить ещё не хочется, ко мне подсел мужик и сказал мне:
- Горе у тебя?
Я повернулся в его сторону, это был 40-летний мужик, носит кожаную куртку, длинные рыжие волосы, козлиная бородка и тату на кисте со словом “Бог бросил рай”.
- Откуда знаешь?
- Да ты сидишь, как грустный пёс, и смотришь на пустой стакан.
- Ну да, верно, а тебе-то что?
- Я хочу тебе помочь.
- Зачем тебе мне помогать? Мы с тобой впервые знакомы.
- Ну если не хочешь, то я пойду.
Я думал, пускай катится, чем же он мне поможет. Не знаю, что на меня нашло, но я вскочил с места и остановил его:
- Как ты мне поможешь?
- Ну не совсем я помогу…
- А кто, если не ты?
- Особенный человек, его зовут Эрик Штольц.
- Ты, блин, серьёзно? Как мне поможет американский актёр?
- Это не тот Эрик Штольц, это другой человек.
- Ладно, неважно, где его найти?
- А тебе его не надо искать, ты должен его пригласить.
- Ладно, какой у него номер телефона?
- У него нет телефона.
- А как тогда его позвать!?
- Запоминай инструкцию. Тебе нужно найти местечко, где не будут ходить люди, остальные действия должен делать ночью именно на улице, полей бензин вокруг себя, подожги его и произнеси слова "Luos ym ot gnidrocca emoc emoc, ksa dna uoy pihsrow I, gnik taerg ym".
- Что!? Ты что, сатанист!?
- Я никто.
Он повернулся и ушёл. По началу я хотел забыть этот бред, но, вспоминая Анну, я решил рискнуть. Ночью я нашёл подходящее место, не забыв взять собой канистру с бензином, полил бензин вокруг себя, поджёг его и начал говорить слова:
- Luos ym ot gnidrocca emoc emoc, ksa dna uoy pihsrow I, gnik taerg ym.
На минуту мне показалось, что я выгляжу каким-то чокнутым, но огонь становился всё выше и выше, аж поглотил небо. Ничего не понимая, что тут происходит, я был в панике, и вдруг стало много пространства: это был огненный коридор, а издалека коридора приближалась огненная фигура. Я боялся пошевелиться, а огненная фигура уже была рядом со мной:
- Ты Дэвид? - сказал огненный человек.
- Д-да.
- Хорошо…
Стояли, глядели друг на друга, а потом огненный человек говорит мне:
- Так ты пришёл попросить у меня что-то или попялиться на меня?
- А вы Эрик Штольц?
- Здесь меня называют королём огня.
- Х-хорошо…
- Так чего ты хочешь?
- Я хочу, чтобы вы мне помогли.
- С чем?
- Вылечить мою любимую от рака.
- Где засел?
- В лёгких.
- Понятно.
- Я полагаю, я что-то вам должен взамен.
- Верно.
- А кто вы по расе?
- Демон.
- Так… вам нужна моя душа?
Засмеялся огненный демон и сказал:
- Мне не нужна твоя душа, мне нужен твой сосуд.
- Что?
- Твоё тело, дубина.
- Зачем тебе моё тело?
- Скоро узнаешь.
Демон протянул руку, он ожидал рукопожатие, означавшее, что я согласен с условием, я пожал руку, и коридор превратился в белый яркий свет. Я появился снова на том месте, где я делал “ритуал”.
На следующий день я решил пойти в больницу, поведать Анну и её изменения здоровья. Когда я зашел в палату, и… ничего… всё так же ей было плохо, у неё было тревожное лицо. Увидев меня, Анна позвала меня, взяла меня за руку и рассказала мне:
- Дэвид, мне приснился сон, что ты стал другим, ты превратился в монстра и ходил вокруг горящего города, и ты…
Анне стало плохо, я бегом из палаты начал звать врачей, доктора бежали к ней. Спустя 20 минут вышел доктор.
- Что с ней, доктор?
С грустью вздохнул доктор и сказал:
- Мне очень жаль…
Не веря словам доктора, толкнув его в сторону, чтобы пройти в палату, я побежал в палату. Она и вправду была мертва! Сначала я рыдал, но потом у меня резко начался гнев, и я пошёл в бар, где я встретил мужика в кожаной куртке. Его там не оказалось, я решил выяснить у бармена, кто он:
- Эй ты! Ты знаешь, кто тот парень, который подсел ко мне вчера?
- С каких пор я должен тебе говорить, кто это был? - ухмыльнулся бармен. Схватив его, я начал избивать, пока он не раскололся:
- Стой! Я скажу, я скажу! Только остановись!
Перестав избивать его, начал слушать.
- Его зовут Отис, 2 раза в неделю сюда ходит за теми, у кого несчастье в жизни, я видел, что он ошивается в клубе “Красный дым”, это всё, что знаю, - клянусь.
Отпустив бармена, я отправился искать этот клуб. Долго ища этот клуб, я всё-таки нашёл его, зайдя внутрь и увидев его, у меня ещё больше накопилось злобы. Недолго думая, я побежал на него, избивая его и говоря ему:
- Лжец! Он мне не помог! Он обманул меня, как и ты!
- Мужики, помогите мне, он меня сейчас убьёт!
Но никто не собирался его спасать, они понимали, что со мной, и, если они помогут ему, то у них будет проблемы. Я резко начал душить этого бородатого, он уже не мог сопротивляться и уже перестал дышать. Мне было нехорошо, как будто во мне горел огонь, и это было правдой: я начал гореть, все приспешники демона выбежали из помещения, я зажался, создав при этом огненную волну. Всё я видел мутно, я встал с колен, точнее не я, потому что я не мог двигаться. Когда я протянул руку, весь огонь примагничивался к моей руке и впитал огонь. Подойдя к зеркалу, я увидел, что я по-другому одет: чёрная рубашка, красный пиджак, чёрная бабочка, чёрные брюки, светло-серые туфли мужские, чёрные кожаные перчатки без пальцев, на голове одет цилиндр с ленточкой кровавого цвета и старомодные солнечные очки. Еле заметно был другой цвет зрачков у меня, они были другого цвета - светло-красные. Приспешники этого демона зашли обратно, посмотрели на меня, и я, точнее не я, говорю не своим голосом:
- Я наконец могу ходить на земле!
Всё-таки огненный демон заполучил моё тело.
- Мой король, что будем дальше делать?
- Мы повергнем этот город в хаос, - злобно посмеялся демон, и я понял, что я натворил: теперь город будет в хаосе.
В больнице.
Я сильно вздохнула и не понимала, что произошло, рядом со мной стоял доктор и мои родители с удивлёнными лицами:
- Боже мой, ты жива! - обняла меня мама со слезами.
- Я что, была мертва?
- Да, мэм, вы были мертвы. У вас не было пульса, но как вы ожили?
- Я... я не знаю сама.
Позже, проверив меня, доктор сказал мне:
- Невероятно, у вас исчез рак!
Я была удивлена, но меня это радовало и моих родителей тоже.
- А где Дэвид?
- Молодой человек первый пришёл к вам, пока вы были живы. Когда вы умерли, он меня толкнул с дверного прохода, видимо, не верил моим словам, плакал, но потом выражение лица изменилось от трагического на злобное, и он быстро ушёл.
Моему отцу позвонили, наверное, с работы, его выражение лица стало удивлённым и беспокойным:
- Включите телевизор, док, - сказал мой отец, доктор взял пульт от телевизора и включил его.
- Экстренные новости! Город стал пылать в огне, причастен вот этот человек в красном пиджаке и в цилиндре со своей бандой! Да какой это человек, это не пойми что! Полиция не может остановить его! Он не умирает, а вместо нормальной крови течёт чёрная кровь, из его рук появляется огонь и полыхает им в стражей порядка!
Я посмотрела на лицо этого человека, это был Дэвид, не может быть, что с ним стало?
- Пресвятые угодники, его нужно остановить, мне нужно на базу, все оставайтесь пока тут, - отец побежал наружу, а я крикнула ему:
- Папа, не причиняй боль Дэвиду!
Сев в военную машину, я сказал солдату:
- Езжай на нашу базу, только чтобы мы не столкнулись с монстром, и он не заметил нас.
- Есть, сэр!
Приехав на базу, я вылетел пулей из машины:
- Профессор мне нужна пушка, которая откроет портал в другой мир!
- Генерал, мы не использовали ещё это оружие, это рискованно.
- Мой город полыхает огнём, я должен его спасти от недочеловека!
Схватив пушку и не слушая, что там говорит профессор, я возвращался обратно к машине.
Чуть ранее в больнице после ухода отца Анны
Я не стала слушать отца, решила помочь Дэвиду, вернуть его прежним. Из палаты моя мама кричала:
- Анна, не уходи, там опасно!
Долго шла я к тому месту, добравшись, я не обнаружила их. Идя дальше, и дальше, и дальше, я их нашла. Сразу, не подумав, крикнула:
- Дэвид!
Непонятные люди повернулись в мою сторону, а потом и Дэвид. Никак не отреагировав на меня, он спросил:
- Ты девушка его?
- Кого его?
- Дэвида.
- Дэвид, что с тобой?
- Я не Дэвид, твой Дэвид глубоко внутри сидит в моём сосуде и потихоньку исчезает из существования.
- Верни его обратно! Зачем ты забрал его тело?
- Зачем? Затем, что мы договорились: я тебя избавляю тебя от рака, а он отдает мне свой сосуд, правда, мне пришлось быстро увеличить процесс твоей смерти от рака, ведь, чтобы я заполучил его сосуд, ему нужно было на максимум разозлиться. Ещё нужно было пожертвовать своим приспешником, чтобы дойти до финиша.
Я не могла поверить, что Дэвид решил пожертвовать собой, чтобы меня спасти:
- Я отказываюсь от лечения, верни болезнь и возвращай тело Дэвиду!
- Прости, но сделок больше не будет, ведь я получил то, что я хотел.
Сзади него крикнул мой отец:
- Эй, урод!
Он повернулся к нему:
- Катись к чёрту отсюда!
Папа нажал на курок, и появился портал, портал тянул человека в теле Дэвида и его приспешников. Ну и меня, я еле бегом дошла до фонарного столба, схватилась за него, как и его приспешники схватились за разные крепкие предметы, а Дэвид, то есть человек в Дэвиде, не мог схватиться ни за что. Его просто засосало в портал. Потом портал закрылся.
От лица Дэвида
Всё… Это конец, я исчезаю, мы с ним летим в воронке портала, при этом ничего не можем сделать. Надеюсь, он не выберется, а если выберется, то его остановят какие-нибудь герои.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:39
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.
Вчера, 17:15 by Mr.HalloreefПросмотров: 36Комментарии: 0
Ключевые слова: Король огонь монстр болезнь страх ужас авторская история