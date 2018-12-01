Король огня

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:39

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

Mr.Halloreef Просмотров: 36 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:15 by

Прошёл месяц, а моя душа всё ещё болит, а всё потому, что у моей девушки рак лёгких. Доктора говорят, что не смогут никак победить рак, её родители не сдаются и платят кучу денег, чтобы доктора продолжили лечить Анну. Её отец был генералом какой-то секретной базы, а мама была актрисой, не знаю, что она нашла в нём, отчего она полюбила его, но это неважно; главное, что они любят друг друга и свою дочь. Гляжу на её видно, что ей всё хуже, Анна видит, что у меня сильная депрессия, она берёт мою руку и говорит мне:- Всё в порядке, Дэвид, со мной всё хорошо.- Как может быть хорошо, когда видно, что тебе всё хуже.- Я просто хочу, чтобы ты успокоился, не переживал.На минуту мы замолчали, и потом она попросила у меня кое-что:- Дэвид.- Да, Анна?- Я кое-что хочу у тебя попросить.- Что же? Скажи, что я всё сделаю для тебя.- Когда я умру, не меняйся, не будь другим человеком.- Хорошо, не буду.Наверное, Анна имеет в виду, что после её смерти я превращусь в алкоголика от потери её, по сути, это так, я бы пьянствовал, ведь не мог бы я жить без своей любимой. Но если Анна просит, чтобы я не менялся, значит, я сдержу слово.Выходя из больницы, я решил напоследок пойти в бар и выпить. 2 часа сидел и смотрел на пустой стакан, даже просить бармена налить ещё не хочется, ко мне подсел мужик и сказал мне:- Горе у тебя?Я повернулся в его сторону, это был 40-летний мужик, носит кожаную куртку, длинные рыжие волосы, козлиная бородка и тату на кисте со словом “Бог бросил рай”.- Откуда знаешь?- Да ты сидишь, как грустный пёс, и смотришь на пустой стакан.- Ну да, верно, а тебе-то что?- Я хочу тебе помочь.- Зачем тебе мне помогать? Мы с тобой впервые знакомы.- Ну если не хочешь, то я пойду.Я думал, пускай катится, чем же он мне поможет. Не знаю, что на меня нашло, но я вскочил с места и остановил его:- Как ты мне поможешь?- Ну не совсем я помогу…- А кто, если не ты?- Особенный человек, его зовут Эрик Штольц.- Ты, блин, серьёзно? Как мне поможет американский актёр?- Это не тот Эрик Штольц, это другой человек.- Ладно, неважно, где его найти?- А тебе его не надо искать, ты должен его пригласить.- Ладно, какой у него номер телефона?- У него нет телефона.- А как тогда его позвать!?- Запоминай инструкцию. Тебе нужно найти местечко, где не будут ходить люди, остальные действия должен делать ночью именно на улице, полей бензин вокруг себя, подожги его и произнеси слова "Luos ym ot gnidrocca emoc emoc, ksa dna uoy pihsrow I, gnik taerg ym".- Что!? Ты что, сатанист!?- Я никто.Он повернулся и ушёл. По началу я хотел забыть этот бред, но, вспоминая Анну, я решил рискнуть. Ночью я нашёл подходящее место, не забыв взять собой канистру с бензином, полил бензин вокруг себя, поджёг его и начал говорить слова:- Luos ym ot gnidrocca emoc emoc, ksa dna uoy pihsrow I, gnik taerg ym.На минуту мне показалось, что я выгляжу каким-то чокнутым, но огонь становился всё выше и выше, аж поглотил небо. Ничего не понимая, что тут происходит, я был в панике, и вдруг стало много пространства: это был огненный коридор, а издалека коридора приближалась огненная фигура. Я боялся пошевелиться, а огненная фигура уже была рядом со мной:- Ты Дэвид? - сказал огненный человек.- Д-да.- Хорошо…Стояли, глядели друг на друга, а потом огненный человек говорит мне:- Так ты пришёл попросить у меня что-то или попялиться на меня?- А вы Эрик Штольц?- Здесь меня называют королём огня.- Х-хорошо…- Так чего ты хочешь?- Я хочу, чтобы вы мне помогли.- С чем?- Вылечить мою любимую от рака.- Где засел?- В лёгких.- Понятно.- Я полагаю, я что-то вам должен взамен.- Верно.- А кто вы по расе?- Демон.- Так… вам нужна моя душа?Засмеялся огненный демон и сказал:- Мне не нужна твоя душа, мне нужен твой сосуд.- Что?- Твоё тело, дубина.- Зачем тебе моё тело?- Скоро узнаешь.Демон протянул руку, он ожидал рукопожатие, означавшее, что я согласен с условием, я пожал руку, и коридор превратился в белый яркий свет. Я появился снова на том месте, где я делал “ритуал”.На следующий день я решил пойти в больницу, поведать Анну и её изменения здоровья. Когда я зашел в палату, и… ничего… всё так же ей было плохо, у неё было тревожное лицо. Увидев меня, Анна позвала меня, взяла меня за руку и рассказала мне:- Дэвид, мне приснился сон, что ты стал другим, ты превратился в монстра и ходил вокруг горящего города, и ты…Анне стало плохо, я бегом из палаты начал звать врачей, доктора бежали к ней. Спустя 20 минут вышел доктор.- Что с ней, доктор?С грустью вздохнул доктор и сказал:- Мне очень жаль…Не веря словам доктора, толкнув его в сторону, чтобы пройти в палату, я побежал в палату. Она и вправду была мертва! Сначала я рыдал, но потом у меня резко начался гнев, и я пошёл в бар, где я встретил мужика в кожаной куртке. Его там не оказалось, я решил выяснить у бармена, кто он:- Эй ты! Ты знаешь, кто тот парень, который подсел ко мне вчера?- С каких пор я должен тебе говорить, кто это был? - ухмыльнулся бармен. Схватив его, я начал избивать, пока он не раскололся:- Стой! Я скажу, я скажу! Только остановись!Перестав избивать его, начал слушать.- Его зовут Отис, 2 раза в неделю сюда ходит за теми, у кого несчастье в жизни, я видел, что он ошивается в клубе “Красный дым”, это всё, что знаю, - клянусь.Отпустив бармена, я отправился искать этот клуб. Долго ища этот клуб, я всё-таки нашёл его, зайдя внутрь и увидев его, у меня ещё больше накопилось злобы. Недолго думая, я побежал на него, избивая его и говоря ему:- Лжец! Он мне не помог! Он обманул меня, как и ты!- Мужики, помогите мне, он меня сейчас убьёт!Но никто не собирался его спасать, они понимали, что со мной, и, если они помогут ему, то у них будет проблемы. Я резко начал душить этого бородатого, он уже не мог сопротивляться и уже перестал дышать. Мне было нехорошо, как будто во мне горел огонь, и это было правдой: я начал гореть, все приспешники демона выбежали из помещения, я зажался, создав при этом огненную волну. Всё я видел мутно, я встал с колен, точнее не я, потому что я не мог двигаться. Когда я протянул руку, весь огонь примагничивался к моей руке и впитал огонь. Подойдя к зеркалу, я увидел, что я по-другому одет: чёрная рубашка, красный пиджак, чёрная бабочка, чёрные брюки, светло-серые туфли мужские, чёрные кожаные перчатки без пальцев, на голове одет цилиндр с ленточкой кровавого цвета и старомодные солнечные очки. Еле заметно был другой цвет зрачков у меня, они были другого цвета - светло-красные. Приспешники этого демона зашли обратно, посмотрели на меня, и я, точнее не я, говорю не своим голосом:- Я наконец могу ходить на земле!Всё-таки огненный демон заполучил моё тело.- Мой король, что будем дальше делать?- Мы повергнем этот город в хаос, - злобно посмеялся демон, и я понял, что я натворил: теперь город будет в хаосе.Я сильно вздохнула и не понимала, что произошло, рядом со мной стоял доктор и мои родители с удивлёнными лицами:- Боже мой, ты жива! - обняла меня мама со слезами.- Я что, была мертва?- Да, мэм, вы были мертвы. У вас не было пульса, но как вы ожили?- Я... я не знаю сама.Позже, проверив меня, доктор сказал мне:- Невероятно, у вас исчез рак!Я была удивлена, но меня это радовало и моих родителей тоже.- А где Дэвид?- Молодой человек первый пришёл к вам, пока вы были живы. Когда вы умерли, он меня толкнул с дверного прохода, видимо, не верил моим словам, плакал, но потом выражение лица изменилось от трагического на злобное, и он быстро ушёл.Моему отцу позвонили, наверное, с работы, его выражение лица стало удивлённым и беспокойным:- Включите телевизор, док, - сказал мой отец, доктор взял пульт от телевизора и включил его.- Экстренные новости! Город стал пылать в огне, причастен вот этот человек в красном пиджаке и в цилиндре со своей бандой! Да какой это человек, это не пойми что! Полиция не может остановить его! Он не умирает, а вместо нормальной крови течёт чёрная кровь, из его рук появляется огонь и полыхает им в стражей порядка!Я посмотрела на лицо этого человека, это был Дэвид, не может быть, что с ним стало?- Пресвятые угодники, его нужно остановить, мне нужно на базу, все оставайтесь пока тут, - отец побежал наружу, а я крикнула ему:- Папа, не причиняй боль Дэвиду!Сев в военную машину, я сказал солдату:- Езжай на нашу базу, только чтобы мы не столкнулись с монстром, и он не заметил нас.- Есть, сэр!Приехав на базу, я вылетел пулей из машины:- Профессор мне нужна пушка, которая откроет портал в другой мир!- Генерал, мы не использовали ещё это оружие, это рискованно.- Мой город полыхает огнём, я должен его спасти от недочеловека!Схватив пушку и не слушая, что там говорит профессор, я возвращался обратно к машине.Я не стала слушать отца, решила помочь Дэвиду, вернуть его прежним. Из палаты моя мама кричала:- Анна, не уходи, там опасно!Долго шла я к тому месту, добравшись, я не обнаружила их. Идя дальше, и дальше, и дальше, я их нашла. Сразу, не подумав, крикнула:- Дэвид!Непонятные люди повернулись в мою сторону, а потом и Дэвид. Никак не отреагировав на меня, он спросил:- Ты девушка его?- Кого его?- Дэвида.- Дэвид, что с тобой?- Я не Дэвид, твой Дэвид глубоко внутри сидит в моём сосуде и потихоньку исчезает из существования.- Верни его обратно! Зачем ты забрал его тело?- Зачем? Затем, что мы договорились: я тебя избавляю тебя от рака, а он отдает мне свой сосуд, правда, мне пришлось быстро увеличить процесс твоей смерти от рака, ведь, чтобы я заполучил его сосуд, ему нужно было на максимум разозлиться. Ещё нужно было пожертвовать своим приспешником, чтобы дойти до финиша.Я не могла поверить, что Дэвид решил пожертвовать собой, чтобы меня спасти:- Я отказываюсь от лечения, верни болезнь и возвращай тело Дэвиду!- Прости, но сделок больше не будет, ведь я получил то, что я хотел.Сзади него крикнул мой отец:- Эй, урод!Он повернулся к нему:- Катись к чёрту отсюда!Папа нажал на курок, и появился портал, портал тянул человека в теле Дэвида и его приспешников. Ну и меня, я еле бегом дошла до фонарного столба, схватилась за него, как и его приспешники схватились за разные крепкие предметы, а Дэвид, то есть человек в Дэвиде, не мог схватиться ни за что. Его просто засосало в портал. Потом портал закрылся.Всё… Это конец, я исчезаю, мы с ним летим в воронке портала, при этом ничего не можем сделать. Надеюсь, он не выберется, а если выберется, то его остановят какие-нибудь герои.

Ключевые слова: Король огонь монстр болезнь страх ужас авторская история

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