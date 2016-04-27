Звёздный король и Фея Печали

Звёздный король и Фея ПечалиЯ путник, что в бархате ночи
Вдыхает магический дым.
Смотрю я Судьбе прямо в очи.
Возможно, умру молодым.
Но вновь в путь ночной улетаю.
Прекрасен межзвёздный полёт!
От страсти к тебе умираю!
Покой никогда не придёт.
Моя фэнтезийная фея,
К тебе сквозь пространство спешу!
Волнуясь, смущаясь, немея,
Тебя о любви попрошу.
Ответишь, возможно, отказом.
Нет! Будь благосклонна ко мне!
Луна подмигнёт хитрым глазом.
Быть может, и встреча во сне?
Горит огонёк в перелеске,
И феи танцуют вокруг.
Пусть будут слова твои дерзки,
Я буду тебе верный друг!
Моё королевство далече,
А я приближаюсь к тебе.
Мечтаю о сладостной встрече!
И ты не противься Судьбе.
Оракулы мне предсказали,
Что буду я мужем твоим.
Ты - Фея Смертельной Печали.
Я знаю, умру молодым.
... Прекрасная Фея Печали,
Тебе я средь ночи пою.
Летим же в межзвёздные дали.
Тебя я так страстно люблю!
Сегодня, 14:40 by ЭвиллсПросмотров: 120Комментарии: 1
Ключевые слова: Фея принц печаль смерть авторский стих