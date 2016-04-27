Звёздный король и Фея Печали

Эвиллс Просмотров: 120 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:40 by

Я путник, что в бархате ночиВдыхает магический дым.Смотрю я Судьбе прямо в очи.Возможно, умру молодым.Но вновь в путь ночной улетаю.Прекрасен межзвёздный полёт!От страсти к тебе умираю!Покой никогда не придёт.Моя фэнтезийная фея,К тебе сквозь пространство спешу!Волнуясь, смущаясь, немея,Тебя о любви попрошу.Ответишь, возможно, отказом.Нет! Будь благосклонна ко мне!Луна подмигнёт хитрым глазом.Быть может, и встреча во сне?Горит огонёк в перелеске,И феи танцуют вокруг.Пусть будут слова твои дерзки,Я буду тебе верный друг!Моё королевство далече,А я приближаюсь к тебе.Мечтаю о сладостной встрече!И ты не противься Судьбе.Оракулы мне предсказали,Что буду я мужем твоим.Ты - Фея Смертельной Печали.Я знаю, умру молодым.... Прекрасная Фея Печали,Тебе я средь ночи пою.Летим же в межзвёздные дали.Тебя я так страстно люблю!

Ключевые слова: Фея принц печаль смерть авторский стих

Другие, подобные истории: