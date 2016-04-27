Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Звёздный король и Фея Печали

Я путник, что в бархате ночи
Вдыхает магический дым.
Смотрю я Судьбе прямо в очи.
Возможно, умру молодым.

Но вновь в путь ночной улетаю.
Прекрасен межзвёздный полёт!
От страсти к тебе умираю!
Покой никогда не придёт.

Моя фэнтезийная фея,
К тебе сквозь пространство спешу!
Волнуясь, смущаясь, немея,
Тебя о любви попрошу.

Ответишь, возможно, отказом.
Нет! Будь благосклонна ко мне!
Луна подмигнёт хитрым глазом.
Быть может, и встреча во сне?

Горит огонёк в перелеске,
И феи танцуют вокруг.
Пусть будут слова твои дерзки,
Я буду тебе верный друг!

Моё королевство далече,
А я приближаюсь к тебе.
Мечтаю о сладостной встрече!
И ты не противься Судьбе.

Оракулы мне предсказали,
Что буду я мужем твоим.
Ты - Фея Смертельной Печали.
Я знаю, умру молодым.

... Прекрасная Фея Печали,
Тебе я средь ночи пою.
Летим же в межзвёздные дали.
Тебя я так страстно люблю!
Сегодня, 14:40 by ЭвиллсПросмотров: 120Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Фея принц печаль смерть авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 15:57
0
Группа: Авторы
Репутация: (1738|2)
Публикаций: 109
Комментариев: 2 720
Когда то очень впечатлил рассказ про Маленького принца Антуана Де Сент Экзюпери. Тут фантазия на тему: если бы Маленький принц вырос и влюбился. Думаю - тоже было бы всё печально.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.