Заботы ради

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-Нет, а почему я должна испытывать угрызения совести? – не унималась Мария, разговаривая с мужем за утренним кофе, - Разве ты не заслужил этот дом? Разве мы не достаточно хорошо заботились о твоем родственнике? И, в конце концов, такой дом, да возьми мы его, он бы упал здесь с лестницы где-нибудь да шею себе свернул! Так что все правильно мы сделали, - разгоряченная, она с неприятным звуком отхлебнула кофе из чашки.-Так оно так, - вяло отвечал ей супруг, - но Федор Григорьевич хотел, чтоб не бросали Андрюшку…-Андрюшка! – воскликнула жена грубым, прокуренным голосом,- Идиот! Ему почти пятнадцать, а он ни читать, ни писать не умеет! Он даже ест-то мимо рта!-Но он больной…-Вот именно, что больной! А больных нужно лечить, и не дома, а в специализированной клинике! Куда мы твоего Андрюшеньку и отправили. Пойми, ему там будет значительно лучше. За ним там уход круглосуточный, а представь здесь? Мы оба работаем, и что? Нанимать сиделку? Мы не миллионеры! И твой дядя не так уж много нам оставил, в плане денег.Муж робко глянул на раскрасневшуюся жену и покачал головой. Он сознавал, что поступили они скверно и даже подло, ведь дядя его, Царствие ему Небесное, покойный Федор Григорьевич, оставил ему с женой немалое состояние, да еще и неплохой дом, только с тем условием, что они будут заботиться о его слабоумном внуке, что остался от разбившегося много лет назад брата. И под «заботой» Федор Григорьевич подразумевал проживание в родных стенах и именно их с женой заботу, а не присмотр больничных сестер и казенную палату. Все это Виктор понимал и чувствовал за собой вину, однако переубедить жену или попытаться достучатся до ее совести, не пытался - трудное это занятие, если не бесполезное.Он и сейчас украдкой поглядывал на нее, какую-то высохшую, растрепанную, вечно недовольную, и не понимал, как только мог десять лет назад жениться на ней, и так долго не замечать ее сварливости и неуемной жажды денег. Возможно, подумал Виктор, Господь справедливо поступил, что не связал его с нею детьми - так оставался хоть ничтожнейший шанс когда-то вырваться из кабалы неудавшегося брака.Жена нервно щелкала зажигалкой, буравя мужа взглядом бесцветных рыбьих глаз. Тот, как всегда, молчал.В ночь, когда со смерти Федора Григорьевича прошло сорок дней, Виктор пробудился от неясного шума. В комнате было темно, тикали часы и где-то далеко, нагоняя тоску, выла собака. Жена мирно сопела рядом, нелепо приоткрыв рот. Виктор прислушался - было тихо. Быть может, ему просто приснилось? Он хотел было лечь, как вдруг звук повторился. Виктор посмотрел на стену впереди – звук шел именно оттуда, словно кто-то ковырялся пальцем изнутри. Мыши? Раздался тихий стук, и Виктор в страхе сглотнул слюну. Дом был не особенно старым, чтобы издавать такие зловещие звуки, и если царапанье мужчина еще мог себе разумно объяснить, то вот стук, совершенно отчетливый и явный, был задачкой непосильной.Следующей ночью все повторилось вновь. Опять Виктор проснулся среди ночи от того, что за стеной что-то стучало и скреблось. Только если вчера эти звуки были едва слышны, то сейчас они стали настойчивее и громче, и казалось уже, что там копошилась не одна мышь, а целая стая. Виктор потряс жену за плечо - она недовольно пробурчала что-то и, перевернувшись на другой бок, продолжила спать.Виктор натянул тапки и подошел к стене, прислушался. Нет, это не могли быть мыши - шорох раздавался на уровне человеческих рук. Виктор приложил к стене ухо и тут же отпрянул, когда услышал из-за стены какое-то не то кряхтение, не то хриплый сап. Он быстро включил свет и осмотрел стену – стена, как стена, оклеена обоями, висят фотографии… И только сейчас Виктор заметил, что на снимке, где они были сфотографированы вчетвером, - он с женой, дядя и Андрейка, - на заднем плане появились какие-то размытые пятна, вытянутые и темные. Их не было раньше, Виктор был в этом уверен. Он посмотрел в глаза покойному дяде, и вновь его сердце заныло от несправедливости и вины - даже со снимка Федор Григорьевич, казалось, смотрел на него с упреком. Виктор взглянул на мирно спящую жену и позавидовал ее толстокожести.В ту ночь он так и не заснул - долго прокручивал в голове события последних месяцев: болезнь дяди, его последняя просьба позаботиться о внуке, потом смерть, все эти похоронные дела, и вот, наконец, переезд в новый дом…Звуки за стеной то затихали, то с новой силой напоминали о себе, и вот странность: когда он думал, что пора бы поставить жену на место и забрать Андрюшку из лечебницы, звуки вроде бы исчезали, а когда представлял кривую физиономию жены и допускал мысль, что она может быть права и мальчику лучше будет под присмотром врачей, стук и скрежет появлялись вновь.Виктор уже не обращал на них внимания, мысли его занимал одна вещь, которая его некогда заинтересовала, потом как-то выбилась из головы, и вот теперь снова всплыла в памяти.Незадолго до смерти, Федор Григорьевич подозвал к себе племянника и попросил снять в этом доме все кресты и иконы, и оставить его на ночь одного. Виктор удивился: дядя хоть и не отличался христианским смирением, но был крещен и даже носил крестик. Он спросил, конечно, зачем это нужно, но дядя странно ухмыльнулся и ответил, что «не доверяет стерве-Машке, а об Андрюше побеспокоиться надо». Виктор не стал допытываться более, - какие только причуды не возникнут в восьмидесятилетнем возрасте! - и выполнил просьбу. На следующий день Федор Григорьевич скончался.Утром Виктор проснулся разбитым и усталым, тело его ныло и болело, словно всю ночь он разгружал вагоны, но больше всего его вымотали сны, беспокойные, темные сны. Он вроде и спал, но в тоже время видел всю свою комнату, и стену с фотографиями, с которой постоянно падал снимок покойного дяди и племянника, и сколько бы во сне Виктор не поднимал ту злополучную фотографию и не вешал на место, она падала и падала вновь.Виктор рассказал обо всем жене - та подняла мужа на смех, обозвала «соплежуем» и «бабой», и предупредила, что если он и впредь будет накручивать себя, то из-за своей совестливости отправится либо вслед за Андрюшенькой, то есть в психушку, либо и вовсе за Федором Григорьевичем.-И запомни, - пригрозила жена, нервно закуривая - Я не собираюсь терпеть здесь этого придурка! И из этого дома я не уйду никуда! А если тебя так мучает совесть, то, пожалуйста, выметайся! А я заплатила за свой покой в этом доме своим же временем и нервами! Я уже сроднилась с этим домом и этими стенами! Эти стены только мои! И никуда от этих стен я не уйду! Они мои! Запомнил? И все тут! - и она, ставя решающую точку в споре о главенстве в семье и злополучном доме, гневно постучала желтым от сигарет пальцем о стену.Октябрьской ночью ветер рвал деревья и расшвыривал листья выпотрошенных крон по всему саду. В окно бился дождь, все в доме содрогалось от громовых раскатов, и вновь где-то далеко-далеко выла собака.-Пристрелить бы этого пса, - бурчала Мария, глядя в окно, - Поназаводят живности, а тут слушай тоску эту…Виктор вновь не мог заснуть и мучился предчувствием чего-то нехорошего, а супруга его только и сетовала на жизнь, на пса, на плохую погоду и неумело покрытую крышу, которая могла потечь после такого ливня, а это повлекло бы за собой новые траты, к которым она была совершенно не готова.-Еще этот дурак здесь, свалился на мою голову! – фыркнула она, - Слушай, последний раз мы этого идиота Андрюшеньку на выходные берем, запомни это! Пусть лечится и дальше. Представляешь, он сегодня в мой кошелек залез и из денег сердечки вырезал! Да еще, гад, подошел ко мне со спины и на меня эти сердечки как бросит, мол салют! А сам стоит ржет, идиотина, в ладоши хлопает!… Хорошо еще, деньги мелкие были, а то б я его вообще убила бы!-Это я его научил сердечки вырезать, - тихо отвечал Виктор, - и еще кораблики делать из бумаги. Он приятное хотел тебе сделать. Маш, может все-таки возьмем его, а? Ну Федор...Жена грозно посмотрела на мужа и рявкнула: "Нет!"-Ну нет, так нет, - промямлил Виктор и тяжело вздохнул. Он грустно смотрел на фото, то самое, что вечно падало во сне, и вдруг заметил, что ней было явно не четверо людей, а уже больше. Он пригляделся, но фотография вдруг дрогнула и, соскользнув со стены, обрызгала пол осколками стекла, почти следом - раскатистый удар грома, ослепительная вспышка, и в доме погас свет.Этот скрежет... Показалось? Нет, вот еще раз, и еще… Испарина выступила на широком лбу Виктора, и даже сквозь шум непогоды и треп жены он различал шорохи там, за стеной…Выбитые пробки оказались не единственной неприятностью для нечестной пары. Обои на стене вдруг с треcком прорвались, и застывшие супруги увидели несколько фигур, угловато и рывками выходящих из внезапно образовавшегося проема.Мария истошно завизжала, когда молния,сверкнув, осветила то, что отдаленно напоминало людей: в грязных лохмотьях, со свисающими кусками сморщенной кожи на изуродованном лице, медленно и прямо к супругам двигались три полуразложившихся трупа. Виктор в этом кошмарном человекообразном подобии, сквозь собственный ужас, узнал трех местных выпивох, с которыми отчаянно воевала его жена и которые частенько захаживали к Федор Григорьевичу «подзанять на поправку здоровья»: они как-то разом пропали пару лет назад… «Дворничиха! – сверкнуло в голове у Виктора, - Дворничиха говорила тогда участковому, что алкашня под вечер к Федору Григорьевичу зашла, да не вышла… А ей никто не поверил, сама баба выпить горазда, вот и почудилось, как решили все».Виктор не смел пошевелиться, он видел, как трупы схватили его визжащую жену и приставили ее к стене.-Мы с подарками от Федора Григорьевича,- прощелкал выпадающей челюстью один из трупов, - Не бойся, мы не отнимем твои стены. Ты останешься с ними.Виктор оглох от собственного крика, когда на его глазах упырь молотком вбил в горло жене огромный гвоздь, и она повисла, тощая, хрипящая, с безобразно открытым ртом и закатившимися глазами.-А твое место около твоей потаскухи Машки, мямля, - выплевывая изо рта слизкую пену, осклабился упырь и показал Виктору еще один гвоздь, - Это твой. И у меня еще их много...Ураган смолк, и даже несносный пес угомонился.На полу тихой комнаты, расставив ноги в стороны, сидел мальчик и деловито мастерил кораблик. Когда он закончил, то обернулся и показал его тем, кто сидел за его спиной - послышались одобрительные возгласы. Мальчик широко улыбнулся, язык его выпал изо рта, а голова зашаталась, как воздушный шар на ветру.-Мы тебя в обиду не дадим, не бойся. Дед твой так наказал, Андрюшка,позаботиться о тебе велел, - раздались голоса позади, - Давай, опускай свой флот на воду!Мальчик передернулся и неловко пустил свой бумажный кораблик в плавание по вязкой поверхности огромной кровавой лужи, что образовалась меж двух пригвожденных к стенам трупов.Автор - Сарагоса.

Ключевые слова: Семья наследство Мария покойный Федор Григорьевич трупы

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