Малыш не обманул

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:27

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Сделано_в_СССР Просмотров: 131 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:27 by

Уже 25 лет прошло с момента описываемых событий. Но эта история постоянно всплывает у меня в голове. До сих пор заставляет недоумевать.Когда-то мы с Таней учились в одном классе. Потом я вышла замуж и уехала на другой конец страны. У меня родилась дочка. Таня замуж так и не вышла, но родила сына Андрюшку. Где-то раз в год я вырывалась на родину, проведать маму. Мы гуляли с Таней и нашими детьми в парке. Я знала, что она родила сына от женатого мужчины из соседнего города, где они вместе работали на заводе. Жену он не бросил. Таня стала матерью-одиночкой и жила с родителями. Они и помогали воспитывать Андрюшку.Как-то раз её родители отправились на дачу и взяли с собой внука. Там и произошла трагедия. Старики не доглядели за внуком. Соседние участки были не огорожены, и четырёхлетний малыш забрёл на них. Как назло, людей там не было. Они спохватились, что внука нет. Стали искать, кричать… На участке, куда забрёл ребёнок, ёмкость для воды была вкопана в землю. Наверное, Андрюшка наклонился посмотреть и упал в неё. Нашёл его дед уже захлебнувшимся…Похоронили малыша, а ночью Татьяне снится сон, что сын зовёт её и говорит: "Мама приходи ко мне скорей, а то папа пришёл, а тебя всё нет". Приходи, и мы будем все вместе.А в действительности-то Андрейка папу и не видел никогда.Таня проснулась в смятении, рассказала свой сон родным. Так как, по поверьям, когда зовёт покойник, — это не очень хорошо, то на семейном совете решили, что надо ехать в церковь, помолиться.На следующий день они сходили в храм, сделали всё, как и положено. Таня заодно решила позвонить на завод, где работал отец Андрюшки, и сообщить ему о смерти сына. Сама-то она после родов уволилась оттуда. Трубку взяла какая-то женщина и сказала, что на работе его нет.— А где он?— А вы разве не знаете? Он утонул, сегодня похороны…Вот, оказывается, что означал её вещий сон, где маленький сын говорил, что папа пришёл.Л. А. Сердюкова. Поселок Жирнов, Ростовская область.

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