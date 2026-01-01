Дыхание пламени

Дыхание пламениВзблеском, пунктиром — пронеслись, да мимо.
Огненные шерсти — руны в чернотопь.
Там, где глухомань, где край невидимый,
Коптит перо ярое, как выстрел в лоб.
Жгли морозный воздух — до звона, до кашля.
Лес проснулся свистом. По стволам — ожог.
По дверям — когтями. По полям — шашнями.
Выжигали тропы: где пройдет — продрог.
Горячий снег — липнет к лапе рваной.
След по сердцу — лунный блик зальет.
Полночь, седая, плывет без охраны,
Глотает комом. Не тот выходит брод.
Лютовали люто — небо в космы,
Радости — ворох, без числа, без дна.
Весело? А как же. С хрипом. В сосны.
Ждали — Боги в пляс пойдут. Весна.
А она раздольной, звериной свадьбой —
Огнебог шатается, мал еще.
Ветры пляшут вкривь. Ведьмы сняли слабость,
Содрали полог. Снег на них — свежо.
Жгли. Будили. Жаром по сугробам.
Стукали. Ходили. Бог прошел — не тронь.
Полночь — выгнув спину волчью, злобно —
Начало года. Выдох. И огонь.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:46 by VedagorПросмотров: 24Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес весна тропы огонь авторский стих