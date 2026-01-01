Дыхание пламени

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:46

Причина: Стилистика автора сохранена

Vedagor Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:46 by

Взблеском, пунктиром — пронеслись, да мимо.Огненные шерсти — руны в чернотопь.Там, где глухомань, где край невидимый,Коптит перо ярое, как выстрел в лоб.Жгли морозный воздух — до звона, до кашля.Лес проснулся свистом. По стволам — ожог.По дверям — когтями. По полям — шашнями.Выжигали тропы: где пройдет — продрог.Горячий снег — липнет к лапе рваной.След по сердцу — лунный блик зальет.Полночь, седая, плывет без охраны,Глотает комом. Не тот выходит брод.Лютовали люто — небо в космы,Радости — ворох, без числа, без дна.Весело? А как же. С хрипом. В сосны.Ждали — Боги в пляс пойдут. Весна.А она раздольной, звериной свадьбой —Огнебог шатается, мал еще.Ветры пляшут вкривь. Ведьмы сняли слабость,Содрали полог. Снег на них — свежо.Жгли. Будили. Жаром по сугробам.Стукали. Ходили. Бог прошел — не тронь.Полночь — выгнув спину волчью, злобно —Начало года. Выдох. И огонь.

Ключевые слова: Лес весна тропы огонь авторский стих

Другие, подобные истории: