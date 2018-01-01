Снег

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nek_2_T Просмотров: 23 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:18 by

Иду я по ночной аллее,Во мрак погружен здешний лес.И только снег вокруг белеет,Накрыв тропинку, как навес.А волки тихо дышат в спину,Идут за мной, ступая по тропе,В самую что ни на есть пучину,Ничуть ни жалуясь судьбе.Волчата весело резвились,Их смех читался по глазам.Они лишь слепо веселились,И тишину делили пополам.Разбуженный волчат весёлым лаем,Из берлоги выходил медведь.А мы стоим, атаки ожидаем —Судьба решит кто должен умереть.Средь тишины раздались жалобные стоны…Бой был окончен, все в душе молчат,И где-то рядом снегом заметены,Лежали трупы маленьких волчат…

Ключевые слова: Ночь лес зима снег волки медведь смерть авторский стих

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