СнегИду я по ночной аллее,
Во мрак погружен здешний лес.
И только снег вокруг белеет,
Накрыв тропинку, как навес.
А волки тихо дышат в спину,
Идут за мной, ступая по тропе,
В самую что ни на есть пучину,
Ничуть ни жалуясь судьбе.
Волчата весело резвились,
Их смех читался по глазам.
Они лишь слепо веселились,
И тишину делили пополам.
Разбуженный волчат весёлым лаем,
Из берлоги выходил медведь.
А мы стоим, атаки ожидаем —
Судьба решит кто должен умереть.
Средь тишины раздались жалобные стоны…
Бой был окончен, все в душе молчат,
И где-то рядом снегом заметены,
Лежали трупы маленьких волчат…
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 15:18 by Nek_2_TПросмотров: 23Комментарии: 0
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