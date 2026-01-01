О важном.....

Vedagor Вчера, 07:55

Всё рождается и тает,День сменяется в ночи,Всё на свете догорает,Словно отблеск от свечи.От истока до финалаПерекинуты мосты:Жизнь свой танец отыграла,Размывая все черты.И, шагая по сюжету,Я гляжу на этот путь,Как закаты и рассветыФормируют мою суть.Как вплетает жизнь минуты,В свой запутанный клубок,Где у всех свои маршруты,Где у каждого свой срок.Потому что в этой книге,Будь ты гений иль глупец,В каждой строчке, в каждом миге,Есть начало и конец.Второй дубль не сыграешь ,Не напишешь черновик,Только раз ты проживаешьКаждый выданный нам миг.И над собственной судьбоюЯ без страха посмеюсь:Быть всегда в ладу с собою —Вот за что я так борюсь!Потому что не монетой,Но душой я здесь плачу:И за тьму, и за рассветы,И за то, о чем молчу!

Жизнь смерть судьба авторский стих

