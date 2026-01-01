О важном.....Всё рождается и тает,
День сменяется в ночи,
Всё на свете догорает,
Словно отблеск от свечи.
От истока до финала
Перекинуты мосты:
Жизнь свой танец отыграла,
Размывая все черты.
И, шагая по сюжету,
Я гляжу на этот путь,
Как закаты и рассветы
Формируют мою суть.
Как вплетает жизнь минуты,
В свой запутанный клубок,
Где у всех свои маршруты,
Где у каждого свой срок.
Потому что в этой книге,
Будь ты гений иль глупец,
В каждой строчке, в каждом миге,
Есть начало и конец.
Второй дубль не сыграешь ,
Не напишешь черновик,
Только раз ты проживаешь
Каждый выданный нам миг.
И над собственной судьбою
Я без страха посмеюсь:
Быть всегда в ладу с собою —
Вот за что я так борюсь!
Потому что не монетой,
Но душой я здесь плачу:
И за тьму, и за рассветы,
И за то, о чем молчу!
