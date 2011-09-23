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Стихи

Смерть

Ты крылья распустив, закрыла свет от солнца,
Лучи украв, душе не дала век дожить.
Костлявою рукой остановила сердце,
Заставила меня бесплотным ветром быть.

Летая в поле одиночества и скорби,
И возносясь над смертными в ночи.
Я понял, что бы быть бесплотным,
Не нужно умирать, а лишь любви лишить.

Как бы банально это не звучало,
Я понял смысл этот лишь сейчас.
Летая в скорбном поле, весь в печали.
Своей живой бесплотностью кичась.

Понять чтоб это, умирать не надо,
Всего лишь оживить души зачерствой суть.
Хочу с любовью я прибыть в рассветы сада,
Но уже выбрал я нелёгкий, вечный путь.
Сегодня, 04:29 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 19Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Авторский стих смерть любовь бесплотный ночь

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 04:47
0
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 331
Комментариев: 6 388
Люблю тёмную философию.

Летая в скорбном поле, весь в печали.
Своей живой бесплотностью кичась.

Потрясающие строки!+++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:55
0
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Группа: Посетители
Репутация: (29|-1)
Публикаций: 27
Комментариев: 308
Понять чтоб это, умирать не надо,
Всего лишь оживить души зачерствой суть.
Хочу с любовью я прибыть в рассветы сада,
Но уже выбрал я нелёгкий, вечный путь.

Красиво звучит! ++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
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