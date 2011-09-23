Смерть

Девятихвостый Лис Просмотров: 19 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 04:29 by

Ты крылья распустив, закрыла свет от солнца,Лучи украв, душе не дала век дожить.Костлявою рукой остановила сердце,Заставила меня бесплотным ветром быть.Летая в поле одиночества и скорби,И возносясь над смертными в ночи.Я понял, что бы быть бесплотным,Не нужно умирать, а лишь любви лишить.Как бы банально это не звучало,Я понял смысл этот лишь сейчас.Летая в скорбном поле, весь в печали.Своей живой бесплотностью кичась.Понять чтоб это, умирать не надо,Всего лишь оживить души зачерствой суть.Хочу с любовью я прибыть в рассветы сада,Но уже выбрал я нелёгкий, вечный путь.

Ключевые слова: Авторский стих смерть любовь бесплотный ночь

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