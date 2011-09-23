СмертьТы крылья распустив, закрыла свет от солнца,
Лучи украв, душе не дала век дожить.
Костлявою рукой остановила сердце,
Заставила меня бесплотным ветром быть.
Летая в поле одиночества и скорби,
И возносясь над смертными в ночи.
Я понял, что бы быть бесплотным,
Не нужно умирать, а лишь любви лишить.
Как бы банально это не звучало,
Я понял смысл этот лишь сейчас.
Летая в скорбном поле, весь в печали.
Своей живой бесплотностью кичась.
Понять чтоб это, умирать не надо,
Всего лишь оживить души зачерствой суть.
Хочу с любовью я прибыть в рассветы сада,
Но уже выбрал я нелёгкий, вечный путь.
Сегодня, 04:29 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 19Комментарии: 2
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