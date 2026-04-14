Великий Отказ

Новость отредактировал Летяга - 14-04-2026, 10:04

Причина: Стилистика автора сохранена

Vedagor 14-04-2026, 10:04

Создатель, сплетающий времени нити,Держащий в ладонях слепые века!В своем равнодушном и вечном зенитеРаздай этим людям дары свысока.Дай робкому стены, чтоб он не боялся,Дай жадному горы пустой мишуры.Дай глупому веру, чтоб он улыбался,Уютно не зная законов игры.Дай слабому почесть, дай гордому славу,Пускай они черпают благость до дна.Раздай им иллюзии, словно забаву,Пока не накроет их всех тишина.Но мне не даруй ни венца, ни покоя,Оставь для других свой спасительный свет.Дай волю — стоять на границе прибоя,Где страха не знают, где слабости нет.Оставь мне мой холод, тяжелую волю,Не дай мне согнуться в покорной мольбе.Я сам выбираю суровую долю,И в этом — моя благодарность тебе.

