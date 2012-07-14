"Мне хочется добра и ласки"

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:00

Пётр Плетенчук Просмотров: 78 Комментарии: 6 +6 Вчера, 21:00 by

Мне хочется добра и ласки,Мне хочется поверить в сказки.Хочу я сказку сделать былью,Чтоб счастливы все люди были.Чтоб наяву они летали и,Чтобы все они мечтали.Мечты чтоб были их прекрасныИ тут же обретали краски.Чтоб лица радостью светились,Чтоб все злодеи изменились.Чтоб рядом жили чудеса,И каждый мог Творцом стать сам.И чтобы каждый был поэтом,И чтоб зимой настало лето.Чтобы все здоровы были,Чтоб друг друга все любили.И закончу я на томстихотворный первый том...2017 (вроде бы) год.

Ключевые слова: Добро ласка сказки авторский стих

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