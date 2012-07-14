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Стихи

"Мне хочется добра и ласки"

Мне хочется добра и ласки,
Мне хочется поверить в сказки.
Хочу я сказку сделать былью,
Чтоб счастливы все люди были.

Чтоб наяву они летали и,
Чтобы все они мечтали.
Мечты чтоб были их прекрасны
И тут же обретали краски.

Чтоб лица радостью светились,
Чтоб все злодеи изменились.
Чтоб рядом жили чудеса,
И каждый мог Творцом стать сам.

И чтобы каждый был поэтом,
И чтоб зимой настало лето.
Чтобы все здоровы были,
Чтоб друг друга все любили.
И закончу я на том
стихотворный первый том...


2017 (вроде бы) год.


Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:00
Вчера, 21:00 by Пётр ПлетенчукПросмотров: 78Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Добро ласка сказки авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 21:04
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (962|-2)
Публикаций: 333
Комментариев: 2 612
Мистики как-то не увидел, но уж больно стих понравился! Лёгкий и мотивирующий, что ли!

+++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#2 написал: kusi
Вчера, 21:08
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 254
Мне стих понравился. Веет волшебством) Капелька добра и лучик света в мрачное царство тьмы)
++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#3 написал: Qusto
Вчера, 21:12
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (962|-2)
Публикаций: 333
Комментариев: 2 612
Цитата: kusi
Мне стих понравился. Веет волшебством) Капелька добра и лучик света в мрачное царство тьмы)
++++++++++++++


Не говори, аж настроение поднялось перед сном, а то кругом одни кошмары! stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:33
+1
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 121
Комментариев: 6 282
Я бы ещё добавила проблему, неактуальную в 2017, но в 2020 самый раз smiley
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#5 написал: Пётр Плетенчук
Вчера, 22:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 2
Цитата: зелёное яблочко
Я бы ещё добавила проблему, неактуальную в 2017, но в 2020 самый раз smiley

Это ты про маски?)) Так я написал про здоровье))

Цитата: Qusto
Мистики как-то не увидел, но уж больно стих понравился! Лёгкий и мотивирующий, что ли!

+++++

Да, с мистикой у меня не очень, точнее совсем никак, но каплю света в царство тьмы внести могу)))
Зарегистрирован: 18.10.2020
#6 написал: Tigger power
Вчера, 23:06
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2526|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 456
Чудный посыл) если бы половина сбылась, уже замечательно +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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