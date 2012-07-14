"Мне хочется добра и ласки"Мне хочется добра и ласки,
Мне хочется поверить в сказки.
Хочу я сказку сделать былью,
Чтоб счастливы все люди были.
Чтоб наяву они летали и,
Чтобы все они мечтали.
Мечты чтоб были их прекрасны
И тут же обретали краски.
Чтоб лица радостью светились,
Чтоб все злодеи изменились.
Чтоб рядом жили чудеса,
И каждый мог Творцом стать сам.
И чтобы каждый был поэтом,
И чтоб зимой настало лето.
Чтобы все здоровы были,
Чтоб друг друга все любили.
И закончу я на том
стихотворный первый том...
2017 (вроде бы) год.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 21:00
Вчера, 21:00 by Пётр ПлетенчукПросмотров: 78Комментарии: 6
Ключевые слова: Добро ласка сказки авторский стих