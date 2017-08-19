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Стихи

Волчья кровь

Пальцы коснутся тонких, чувственных, нежных губ.
Ведь поцелуй воздушный, знал он, не будет груб.
Сдунет его с ладони, как золотой песок,
И понесёт вдаль ветер с севера на восток.

Что это - наважденье или кошмарный сон?
Остановись мгновенье! Рык и протяжный стон,
Девушки образ чёткий перед глазами вновь,
В мраморно-красных жилах волчья проснётся кровь.

Хочется раствориться в блеске лазурных глаз,
Слиться с её дыханьем, словно в последний раз,
В шёлке волос янтарных запахи трав вдохнуть,
Хоть на одну минуту прошлое обмануть.

В мире волшебном этом дуют ветра любви.
Трудно найти ответы, нежась в лучах зари.
Рушатся все преграды где-то в конце пути,
Сердце сказало - надо в след за мечтой идти.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:47
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:47 by kusiПросмотров: 65Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Волк оборотень образ мечты авторский стих

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