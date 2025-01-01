Истории из жизни
Стихи

Зубы

Не могу я спать ночами, не могу ни есть, ни пить,
И в квартире месяцами я хочу лишь проводить.
Все боюсь - любого шума и страшусь любую тень,
Досками забиты окна, шкафом подпираю дверь.
В чем причина моих страхов? Это зубы! Без прикрас,
Они всюду, они в людях! Слышу их, они сейчас
Везде тлеют, всюду ноют, разрушаясь на корню
И в улыбках, и в оскале мне сулят свою судьбу.
Они злобно выпирают, источая свою вонь,
Либо подло под губами в дырках производят гной.
Они самой острой болью людям всем дают понять, -
"Не позволим даже детям ночью преспокойно спать".
Раздирают они десны, обнажая себя в мир,
И родителей, соседей, всех лишая вокруг сил.
Заставляют они чадо кушать множество конфет,
Чтобы кариес однажды им принес немало бед.
А пока он тело зуба заставляет мерзко гнить,
Спит спокойно малый отрок на потеху этих гнид.
Но сейчас мне чуть спокойней, я практически здоров..
Вот мое лекарство, люди, вот щипцы, вот молоток,
Вот мой пол, вот пассатижи, тридцать два моих врага.
Кто сказал, что я помешан? Вот проблема - решена!


Сегодня, 06:44 by _Lor_
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 06:44 by _Lor_Просмотров: 0Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Зубы психоз кариес авторский стих

