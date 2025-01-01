Зубы

Не могу я спать ночами, не могу ни есть, ни пить,И в квартире месяцами я хочу лишь проводить.Все боюсь - любого шума и страшусь любую тень,Досками забиты окна, шкафом подпираю дверь.В чем причина моих страхов? Это зубы! Без прикрас,Они всюду, они в людях! Слышу их, они сейчасВезде тлеют, всюду ноют, разрушаясь на корнюИ в улыбках, и в оскале мне сулят свою судьбу.Они злобно выпирают, источая свою вонь,Либо подло под губами в дырках производят гной.Они самой острой болью людям всем дают понять, -"Не позволим даже детям ночью преспокойно спать".Раздирают они десны, обнажая себя в мир,И родителей, соседей, всех лишая вокруг сил.Заставляют они чадо кушать множество конфет,Чтобы кариес однажды им принес немало бед.А пока он тело зуба заставляет мерзко гнить,Спит спокойно малый отрок на потеху этих гнид.Но сейчас мне чуть спокойней, я практически здоров..Вот мое лекарство, люди, вот щипцы, вот молоток,Вот мой пол, вот пассатижи, тридцать два моих врага.Кто сказал, что я помешан? Вот проблема - решена!

