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Сны

Путешествия на тот свет

Первый из серии этих снов я увидела во время моей первой беременности.

Зима, иду в торговый центр, а выхожу с другой стороны. Вроде и пейзаж похожий: снег, дорога, деревья. Только домов нет, никого вокруг. И есть четкое понимание, что я в совершенно другом мире.
Не было в этом мире ни страхов, ни боли, никаких беспокойств. Не было ни прошлого, ни будущего, а только блаженное настоящее. Это блаженство я не могу передать словами, оно неземное, хотя ум работает, и ты все осознаешь. Ни о ком не вспоминаешь, хочется просто остаться здесь навсегда.
Потом я ехала в поезде одна, за окнами зиму сменило лето.

Ничего особенного, но после пробуждения состояние блаженства длилось еще сутки, или даже больше. Я несколько лет была зачарована этим сном, не понимала, дурочка, где я побывала.
И вот однажды, во время второй беременности, я перед сном сильно хотела, молилась опять оказаться в этой волшебной стране и... оказалась.
Иду по городу, захожу в здание, а выхожу в другой мир.
Рай, блаженство. Я даже передать не могу, что там чувствую. И опять там никого, но это совершенно не беспокоит. На этот раз было лето. Лес, поляна, а я прыгала там по травке, как дитя.
Потом опять несколько лет упоенных воспоминаний об этом сне.

И вот прошлой ночью опять этот сон. Снится, что сижу дома с детьми, но тут решаю вдруг опять поехать в этот торговый центр, чтобы с другой стороны выйти в волшебную страну. Оставляю детей с няней и еду.
Нашла дверь, перед ней кто-то толпился, а мне какой-то полупрозрачный добрый мужчина открывает эту заветную дверь... Там опять была зима, и таким блаженством повеяло (простите, что повторяюсь, но совершенно не знаю, как это описать, это не описывается), и этот мужчина мне что-то говорит. Я понимаю, что если сейчас зайду, то обратно меня уже не отпустят (не бегать же всю жизнь туда-сюда), да и я сама уже не смогу уйти.
И на самом пороге вспоминаю, что у меня же дети!
Говорю тому мужчине, что не могу без детей, вот за ними съезжу и вместе зайдем. Поехала за детьми, приехали, а двери уже и нет никакой.

И только утром я, дуреха, поняла, что это за волшебная страна такая... И теперь боюсь. Боюсь спать, боюсь, что опять туда отправят, только уже насовсем. А детей моих куда? У них больше никого нет, и, не дай Бог, еще раз это все приснится...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:47
Сегодня, 00:31 by NnastecПросмотров: 255Комментарии: 0
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Ключевые слова: Тот свет рай двери мужчина дети страх авторская история

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