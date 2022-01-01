Призраки прошлого 1

Роман Зоркин Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:46 by

Я опять нарушаю клятву,Обещал: не напишу ни строчки,Ни одна "кровавая жатва"Перочинной не стоит заточки.Туманная рябь в голове,Меня вновь поработила скука...Призраки приходят к беде,Я всегда узнаю их по стуку,Стуку в дверь, в угол кровати,О потолки, о рамы и стены.Я вижу их одеянье -Темноты демонической пену.Пара уже не приходит,Во снах забылась где-то:Сколопендра с алым вздохомИ костлявый, идущий за ветром.Вместо них страшнее троеПриходят, вьются вдали от окон.Они, кто видели Трою, -Порождения внутренних тронов.Один из них похож больно,Устал мертвецки, что видно.Разит второй горем, скорбью -Яростный демон с огненной силой.И стоит поодаль третья,В глазах закатом сверкает иней,В мраке качается стремя,Иные миры - её стихия.Наряд сливается в сумрак,Играют с огнём пряди каштана,Ветер свои скалит зубы,Танцуя маршем над древним Храмом.Цепью демона избита -В правой руке коса серебрится,Черепами манит битва:Разве может такое присниться?Тонкие нежные пальцыКоснутся вдруг лиловых запястий,И тремор, мой старый братец,Вечность грезить уйдёт на распятье.Прошепчут пыльные губы,Гниль и желчь разобьёт хладным смоком:Пропели адовы трубы,Тебе больше не быть одиноким!

Ключевые слова: Призраки тульпа архетип психические заболевания психические расстройства сущности авторский стих

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