Призраки прошлого 1

Призраки прошлого 1Я опять нарушаю клятву,
Обещал: не напишу ни строчки,
Ни одна "кровавая жатва"
Перочинной не стоит заточки.
Туманная рябь в голове,
Меня вновь поработила скука...
Призраки приходят к беде,
Я всегда узнаю их по стуку,
Стуку в дверь, в угол кровати,
О потолки, о рамы и стены.
Я вижу их одеянье -
Темноты демонической пену.
Пара уже не приходит,
Во снах забылась где-то:
Сколопендра с алым вздохом
И костлявый, идущий за ветром.
Вместо них страшнее трое
Приходят, вьются вдали от окон.
Они, кто видели Трою, -
Порождения внутренних тронов.
Один из них похож больно,
Устал мертвецки, что видно.
Разит второй горем, скорбью -
Яростный демон с огненной силой.
И стоит поодаль третья,
В глазах закатом сверкает иней,
В мраке качается стремя,
Иные миры - её стихия.
Наряд сливается в сумрак,
Играют с огнём пряди каштана,
Ветер свои скалит зубы,
Танцуя маршем над древним Храмом.
Цепью демона избита -
В правой руке коса серебрится,
Черепами манит битва:
Разве может такое присниться?
Тонкие нежные пальцы
Коснутся вдруг лиловых запястий,
И тремор, мой старый братец,
Вечность грезить уйдёт на распятье.
Прошепчут пыльные губы,
Гниль и желчь разобьёт хладным смоком:
Пропели адовы трубы,
Тебе больше не быть одиноким!
Сегодня, 07:46 by Роман ЗоркинПросмотров: 33Комментарии: 0
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