Попросила покойного дедушку больше мне не сниться

Попросила покойного дедушку больше мне не снитьсяПрошлым летом мы с мамой переехали в другой регион, так как она сошлась со своим другом, и теперь он мой отчим. У него был отец, но сильно и неизлечимо болел.
И вот совсем недавно он умер. Думаю, наверное, многие знают, что покойника принято оставлять в доме на ночь, конечно в гробу. И оставили его у меня в комнате.
Мама мне предлагала, чтобы я постелила матрас в её комнате и спала там, но я отказалась, сказав, что всё в порядке. Если честно, то я жалею, что отказалась, и всё было не в порядке. Довольно страшно лежать в комнате, где стоит гроб с покойником, который находится в двух шагах от твоей кровати.
И вот уже была ночь. Я кое-как всё-таки уснула, но позже я проснулась от чувства, что будто меня кто-то тронул или легонько толкнул в плечо. Я легла обратно спать, решив, что мне просто показалось. Но позже я снова проснулась от этого чувства, но ещё прибавилось, что на меня кто-то смотрит.
Мне уже стало страшно, и я просто легла, и усердно пыталась уснуть, и у меня это получилось. Так я проспала до утра больше не просыпаясь, но ночью точно помню, что мне снился покойный отец отчима. Что именно было там не помню, но помню, что он был там точно.
Я не смогла прийти на его похороны, и он мне снился каждую ночь. Я вспомнила, что если снится, значит надо сходить на кладбище к нему на могилу. Я сходила, как положено, с цветами и конфетами. Оставила их и извинилась, что не смогла прийти в тот день. После этого он и вправду мне больше не снился и не снится.
И я вот сижу и думаю, может в ту ночь это он приходил ко мне и вроде так попрощался? Всё-таки хоть я ему и не родная, но он обо мне заботился, как о своей родной внучке.
Автор - Настя.
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Сегодня, 12:37 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 0
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