Попросила покойного дедушку больше мне не сниться

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:37 by

Прошлым летом мы с мамой переехали в другой регион, так как она сошлась со своим другом, и теперь он мой отчим. У него был отец, но сильно и неизлечимо болел.И вот совсем недавно он умер. Думаю, наверное, многие знают, что покойника принято оставлять в доме на ночь, конечно в гробу. И оставили его у меня в комнате.Мама мне предлагала, чтобы я постелила матрас в её комнате и спала там, но я отказалась, сказав, что всё в порядке. Если честно, то я жалею, что отказалась, и всё было не в порядке. Довольно страшно лежать в комнате, где стоит гроб с покойником, который находится в двух шагах от твоей кровати.И вот уже была ночь. Я кое-как всё-таки уснула, но позже я проснулась от чувства, что будто меня кто-то тронул или легонько толкнул в плечо. Я легла обратно спать, решив, что мне просто показалось. Но позже я снова проснулась от этого чувства, но ещё прибавилось, что на меня кто-то смотрит.Мне уже стало страшно, и я просто легла, и усердно пыталась уснуть, и у меня это получилось. Так я проспала до утра больше не просыпаясь, но ночью точно помню, что мне снился покойный отец отчима. Что именно было там не помню, но помню, что он был там точно.Я не смогла прийти на его похороны, и он мне снился каждую ночь. Я вспомнила, что если снится, значит надо сходить на кладбище к нему на могилу. Я сходила, как положено, с цветами и конфетами. Оставила их и извинилась, что не смогла прийти в тот день. После этого он и вправду мне больше не снился и не снится.И я вот сижу и думаю, может в ту ночь это он приходил ко мне и вроде так попрощался? Всё-таки хоть я ему и не родная, но он обо мне заботился, как о своей родной внучке.Автор - Настя.

Ключевые слова: Отчим смерть деда гроб комната сон кладбище

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