Город Чудовищ

Город ЧудовищЗа морями, за лесами, на краю вселенной
Где кончаются пределы этого мира тленного
Туда не ступала нога, и око не видело место сие
Вуалью мрака сокрыто, оно утонуло во тьме...
Нет там людей, ни птиц с клювом острым
Этот город населяют кошмарные монстры
От облика их, душа мигом уйдет в пятки
И ты убежишь со всех ног без оглядки!
Есть многоглазые и с крыльями есть
Есть великаны, что роста не счесть
Есть змеевидные и похожие на ящер
Есть и с мозгами наружу торчащими!
Размеренным ходом дела здесь идут
Гротескные чудища своей жизнью живут
Бытийности плавно движется вектор
Сущности бродят по страшному сектору!
Новость отредактировал Estellan - 27-08-2022, 20:00
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
27-08-2022, 20:00 by Creepy AlexanderПросмотров: 424Комментарии: 1
Ключевые слова: Город чудовища многоглазые авторский стих