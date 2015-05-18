Город Чудовищ

Новость отредактировал Estellan - 27-08-2022, 20:00

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Creepy Alexander Просмотров: 424 Комментарии: 1 +2 27-08-2022, 20:00 by

За морями, за лесами, на краю вселеннойГде кончаются пределы этого мира тленногоТуда не ступала нога, и око не видело место сиеВуалью мрака сокрыто, оно утонуло во тьме...Нет там людей, ни птиц с клювом острымЭтот город населяют кошмарные монстрыОт облика их, душа мигом уйдет в пяткиИ ты убежишь со всех ног без оглядки!Есть многоглазые и с крыльями естьЕсть великаны, что роста не счестьЕсть змеевидные и похожие на ящерЕсть и с мозгами наружу торчащими!Размеренным ходом дела здесь идутГротескные чудища своей жизнью живутБытийности плавно движется векторСущности бродят по страшному сектору!

Ключевые слова: Город чудовища многоглазые авторский стих

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