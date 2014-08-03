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Кукла из ада (7 фото)
Автор - Аноним.
Источник
.
Новость отредактировал
YuliaS
- Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54 by
Сделано_в_СССР
Просмотров: 75
Комментарии: 5
+5
Ключевые слова:
Ад
кукла
страх
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Комментарии
#1 написал:
Летяга
Сегодня, 12:02
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Плохо сделанная кукла-реборн, разве что глаза чёрной краской закрашены. Так может нормальные нарисовать не получилось?
Наш пользователь Психомартышка делает этих реборнов очень профессионально, а это...
Журналисту плюс))
+++
#2 написал:
Tigger power
Сегодня, 12:15
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Комментариев: 2 500
Что в ней адского? Ну, ребенок не удался, бывает) +
#3 написал:
Mina Harker
Сегодня, 14:30
+1
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Публикаций: 49
Комментариев: 1 828
Согласна с Летягой.
Иногда такие игрушечки можно встретить, что эта кукла еще ничего покажется...
+++++
#4 написал:
FataMorgana
Сегодня, 16:19
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Публикаций: 118
Комментариев: 2 705
Не нашла ничего страшного в кукле... Согласна с комментами выше.
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#5 написал:
guerra
Сегодня, 17:48
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Публикаций: 0
Комментариев: 213
да, это просто реборн, созданный рукожопом. вряд ли покупают, т.к. красивых реборнов навалом))
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