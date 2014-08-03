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Страшные фото

Кукла из ада (7 фото)

Кукла из ада (7 фото)
Кукла из ада (7 фото)
Кукла из ада (7 фото)
Кукла из ада (7 фото)
Кукла из ада (7 фото)
Кукла из ада (7 фото)
Кукла из ада (7 фото)

Автор - Аноним.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 75Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Ад кукла страх

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:02
+5
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9588|-4)
Публикаций: 415
Комментариев: 7 045
Плохо сделанная кукла-реборн, разве что глаза чёрной краской закрашены. Так может нормальные нарисовать не получилось?
Наш пользователь Психомартышка делает этих реборнов очень профессионально, а это...
Журналисту плюс))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:15
+6
Группа: Комментаторы
Репутация: (1394|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 500
Что в ней адского? Ну, ребенок не удался, бывает) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 14:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 828
Согласна с Летягой.
Иногда такие игрушечки можно встретить, что эта кукла еще ничего покажется...
+++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#4 написал: FataMorgana
Сегодня, 16:19
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (40|0)
Публикаций: 118
Комментариев: 2 705
Не нашла ничего страшного в кукле... Согласна с комментами выше.

+
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#5 написал: guerra
Сегодня, 17:48
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 213
да, это просто реборн, созданный рукожопом. вряд ли покупают, т.к. красивых реборнов навалом))
Зарегистрирован: 30.08.2015
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