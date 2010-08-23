Икар

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:35

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Марина Винокурова Просмотров: 99 Комментарии: 3 0 Вчера, 19:35 by

Он презрел всех богов.Он был ангел без крыльевИ для низших умовОн мечту сделал былью.Он к мечте своей шёлНе взирая на страхиЧто ему произволНа костре или плахе.Ты блажен! Ты глупец! - говорили емуОн ночами ваял себе крыльяИ вздыхая во тьме, он смотрел на лунуИ молил о мгновении были.И однажды, взбежав на вершину горы,Ослеплен вспышкой счастья и горя-Он взмахнул парой крылья восковых. И на мигОн затмил собой солнце над морем.Он летел над землёй. И притихшей толпойИ не верил, что все это - правда!И птицам небесным он был как роднойИ летел с вожаком их на равных...Но один только миг, и он понял всеПочему стали крылья корочеКапли воска летели на землю ещёНо он с крыльями сросся прочно.Он упал в синеву расступившихся скал...Он летел! - кто то вдруг восхищенно вскричал.

Ключевые слова: Икар крылья полет авторский стих

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