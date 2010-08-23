ИкарОн презрел всех богов.
Он был ангел без крыльев
И для низших умов
Он мечту сделал былью.
Он к мечте своей шёл
Не взирая на страхи
Что ему произвол
На костре или плахе.
Ты блажен! Ты глупец! - говорили ему
Он ночами ваял себе крылья
И вздыхая во тьме, он смотрел на луну
И молил о мгновении были.
И однажды, взбежав на вершину горы,
Ослеплен вспышкой счастья и горя-
Он взмахнул парой крылья восковых. И на миг
Он затмил собой солнце над морем.
Он летел над землёй. И притихшей толпой
И не верил, что все это - правда!
И птицам небесным он был как родной
И летел с вожаком их на равных...
Но один только миг, и он понял все
Почему стали крылья короче
Капли воска летели на землю ещё
Но он с крыльями сросся прочно.
Он упал в синеву расступившихся скал...
Он летел! - кто то вдруг восхищенно вскричал.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:35
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:35 by Марина ВинокуроваПросмотров: 99Комментарии: 3
Ключевые слова: Икар крылья полет авторский стих