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Стихи

Икар

Он презрел всех богов.
Он был ангел без крыльев
И для низших умов
Он мечту сделал былью.

Он к мечте своей шёл
Не взирая на страхи
Что ему произвол
На костре или плахе.

Ты блажен! Ты глупец! - говорили ему
Он ночами ваял себе крылья
И вздыхая во тьме, он смотрел на луну
И молил о мгновении были.

И однажды, взбежав на вершину горы,
Ослеплен вспышкой счастья и горя-
Он взмахнул парой крылья восковых. И на миг
Он затмил собой солнце над морем.

Он летел над землёй. И притихшей толпой
И не верил, что все это - правда!
И птицам небесным он был как родной
И летел с вожаком их на равных...

Но один только миг, и он понял все
Почему стали крылья короче
Капли воска летели на землю ещё
Но он с крыльями сросся прочно.

Он упал в синеву расступившихся скал...
Он летел! - кто то вдруг восхищенно вскричал.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:35
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 19:35 by Марина ВинокуроваПросмотров: 99Комментарии: 3
0

Ключевые слова: Икар крылья полет авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 20:50
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 136
Ну, так-то он никого не презирал, а просто взлетел выше, чем надо было. И крылья ваял не он сам, а Дедал. И взлететь не было изначально мечтой, а единственым способом побега...
Ну, а так - неплохо для четырнадцати лет.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Qusto
Вчера, 21:29
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1008|-2)
Публикаций: 344
Комментариев: 2 642
Цитата: serg-kil-inc
Ну, так-то он никого не презирал, а просто взлетел выше, чем надо было. И крылья ваял не он сам, а Дедал. И взлететь не было изначально мечтой, а единственым способом побега...
Ну, а так - неплохо для четырнадцати лет.


Ну я бы поспорил, если чувства ритма нет в 14 (изначально), то и дальше вряд ли появится... Что и говорят более "новые" стихи автора. Да, я первый стих, который мне довелось прочитать, плюсанул в качестве поддержки, но, почитав дальше, понял, что из раза в раз ничего не меняется. Минус.
Зарегистрирован: 14.07.2012
                    
#3 написал: kusi
Вчера, 21:36
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 498
Цитата: Qusto
если чувства ритма нет в 14 (изначально), то и дальше вряд ли появится...

Всецело согласна с тобой..
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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