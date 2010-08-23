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Стихи

Карнавал

Не заглядывай в лицо,
Тем кто прячется за маской.
Любопытство в любой миг,
Обернётся страшной сказкой.

Ты лишь гость на Карнавале,
Что идёт тут целый век.
Но не знаешь, что под маской,
Здесь стоит не человек.

Ты довольный и счастливый,
Будешь пить, плясать, играть.
А тебя вдруг окружили
И давно хотят – сожрать.


Новость отредактировал Estellan - 30-06-2022, 21:22
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
30-06-2022, 21:22 by PeccatorПросмотров: 395Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Карнавал маска лицо авторский стих

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
30 июня 2022 21:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 113
Хорошо. Напоминает вступительную сцену из "Блейда".
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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