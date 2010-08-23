Карнавал

Новость отредактировал Estellan - 30-06-2022, 21:22

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Peccator Просмотров: 395 Комментарии: 1 +4 30-06-2022, 21:22 by

Не заглядывай в лицо,Тем кто прячется за маской.Любопытство в любой миг,Обернётся страшной сказкой.Ты лишь гость на Карнавале,Что идёт тут целый век.Но не знаешь, что под маской,Здесь стоит не человек.Ты довольный и счастливый,Будешь пить, плясать, играть.А тебя вдруг окружилиИ давно хотят – сожрать.

Ключевые слова: Карнавал маска лицо авторский стих

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