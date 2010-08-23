КарнавалНе заглядывай в лицо,
Тем кто прячется за маской.
Любопытство в любой миг,
Обернётся страшной сказкой.
Ты лишь гость на Карнавале,
Что идёт тут целый век.
Но не знаешь, что под маской,
Здесь стоит не человек.
Ты довольный и счастливый,
Будешь пить, плясать, играть.
А тебя вдруг окружили
И давно хотят – сожрать.
Новость отредактировал Estellan - 30-06-2022, 21:22
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
30-06-2022, 21:22 by PeccatorПросмотров: 395Комментарии: 1
Ключевые слова: Карнавал маска лицо авторский стих