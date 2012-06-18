Слуга Люцифера

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:39

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

RexLibido669 Просмотров: 49 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:39 by

Не суждено ему,Быть с нею наяву.Как так вышло?Зачем опять ты снишься?Его душа болит,Он каждый день скорбит.Её за это проклинает,И Люцифера умоляет.Но тот, никак не отвечает...Но вскоре, моление услыша,Как-же твоя мольба бесстыжа.Передним я вдруг явился,И к нему, резко обратился:Ну чтож дружок,Исполню твой грешок.Когда, к ногам моим прибудешь?Чем платить мне будешь?И получил в ответ:Мой друг сердечный,Душу отдаю свою навечно,Стой, нет-нет,Себя отдам,На службу Вам!Недолго думав,Я сказал:Ещё разок обдумай.Вдруг, он задрожал.И с безумною улыбкой отвечал:Жребий брошен господин,Лишь Вам, буду я слугой.Стану для Вас стеной.И не будет у меня других богинь.Впрочем, также, как богов.Чтож, раз, ты так решил,Не стану, твою верность отвергать,Ибо нечего, больше выбирать.Меня, своими сладкими речами обольстил.Твою плату принимаю,Проси, что от меня желал.Но, если желание не угодным сосчитаю,То готовься к тому, что мне ты врал.Услышав это, он сказал:Властелин, я хочу, чтоб она погиблаИ, чтоб дорога в рай, к ней никогда не липла.Из-за неё, дух мой, много раз страдал.После долгой тишины,Без чувств вины,Со злой улыбкой на лице,Люцифер отвечал в конце:Чтож мой дорогой,Исполню твою мечту,Специально для тебя, её убью.И станешь насквозь ты гнилой!Будешь упиваться до смерти со мной,Своей дурной тоской.---------------------Спустя пару дней,И вдруг, она мертва.Никто, так и не понял до конца,Что Сатана, закончил с ней быстрей,Чем, какой-нибудь маньяк,Или наш общий враг,По имени судьба.Которой, при возможности,Лишь убить тебя!При любой оплошности.Спустя время, я ему сказал:Тебе, кипеть во рву из раскалённой крови.Ты сам, этот путь избрал.Никогда не снять эти оковы.Ибо душу, ты уже свою продал.

Ключевые слова: Люцифер демоны Сатана авторский стих

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