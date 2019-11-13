Как я глюк словил

Летяга Просмотров: 179 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 18:38 by

Было это в 2006 году. Осенью 2005-го я лишился неплохой работы (это отдельная история). Накопления позволяли жить пару-тройку месяцев, пока я пытался найти что-то достойное. На то время у меня был автокредит с ежемесячным платежом чуть меньше 10к, и з/п меньше 30к я просто не рассматривал.Я жил в дальнем Подмосковье, по месту жительства с работой был полный швах. Тогда все ездили в столицу, а это плюс 5-6 часов в день только на проезд. Не вариант для меня был, я знал что это такое, до этого лет пять катался.Когда финансы, а вернее, их отсутствие, начали поджимать, я решился на авантюру: устроился работать в такси на своем авто под рацией. Пообкатавшись и изучив город за месяц, я пришел к выводу, что в такси можно заработать даже больше 30к чистыми в месяц. Но надо на линии быть по 12 и больше часов в сутки, и желательно без выходных.В целом меня все устраивало. Отдохнуть можно было во время спада волны заказов. Плюс на обед давали часик, можно было и перекусить, и поспать. Но через пару месяцев я начал понимать, что такой режим выдерживать все труднее и труднее (я вставал в 4 утра, к 5 утра выходил на линию, работал, пока не спадала вечерняя волна заказов. По пятницам, субботам работал иногда даже сутками). Плюсом час езды туда/обратно до города, где я таксовал.Прошло примерно полгода как я начал работать. Спал по ночам как убитый. Домой приезжал, перекусывал, душ, и засыпал за 5 минут. До будильника даже не вставал в туалет.Одним прекрасным утром я привычно встаю в 4, кофе, бутер, сигарета и в путь. Выезжаю на трассу в сторону города, разгоняюсь. Через километров пять от дома есть в поле автобусная остановка. Поскольку ограничений никаких, но темно, я еду в районе 100-110 км/ч с дальним. Видимость отличная. За метров 10 до остановки (может, чуть больше или меньше) я замечаю тень, которая метнулась в сторону машины, через доли секунды я понимаю, что это человек. Еще давлю тормоз в пол, визг покрышек. Но у меня не получается ни затормозить, ни увернуться от этого силуэта. Женщина подлетает, падает на лобовое, я отчетливо вижу ее лицо (кстати, до сих пор помню ее лицо), в это время машина останавливается, и она падает по инерции перед машиной.Я трясущимися руками рву ручку на двери, выбегаю из машины - перед машиной никого. Повреждений машины нет. Я прошелся вокруг машины - никого. Сел в машину, съехал на обочину. Зачем-то сходил на остановку. Там тоже никого. Покурил, позвонил диспетчеру, сказал, что сегодня не выйду, развернулся, и поехал домой.Что это было я до сих пор не знаю. Многие, кому рассказывал, склоняются к тому, что я просто заснул. Хотя я в этом сомневаюсь. Кто-то говорит, что сверху меня уберегли от чего-то плохого. Но я больше склоняюсь к галюнам. Хотя ни до, ни после ничего даже похожего не было. Усталость, проблемы - все накопилось.После этого я себе установил четкий восьмичасовой график и минимум один выходной. А там и работа сама по себе отличная подвернулась, где я проработал до 2018-го года. Но это уже другая история...(с)Автор - white9783.

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