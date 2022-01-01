Майя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:28

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Peccator Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:28 by

Сегодня день великой жатвыИ долго долго льётся кровь.У Майя праздник Кукулькана,В их царстве умерла любовь.Мир закружился в танце смерти,А у страданий нет конца.И беспощадно вырываютЖрецы горячие сердца.Священный культ кровавых оргий,Жизнь – ярким пламенем горит.Голодный Бог в крови танцует,Среди холодных пирамид.Всё царство Майя тонет в крикеИ чёрный дым стоит везде.Сквозь боль душа летит в Шибальбу,На умирающей звезде.

Ключевые слова: Мир смерть жертва авторский стих

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