МайяСегодня день великой жатвы
И долго долго льётся кровь.
У Майя праздник Кукулькана,
В их царстве умерла любовь.
Мир закружился в танце смерти,
А у страданий нет конца.
И беспощадно вырывают
Жрецы горячие сердца.
Священный культ кровавых оргий,
Жизнь – ярким пламенем горит.
Голодный Бог в крови танцует,
Среди холодных пирамид.
Всё царство Майя тонет в крике
И чёрный дым стоит везде.
Сквозь боль душа летит в Шибальбу,
На умирающей звезде.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 13:28 by PeccatorПросмотров: 69Комментарии: 0
Ключевые слова: Мир смерть жертва авторский стих