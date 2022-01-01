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Стихи

Майя

Сегодня день великой жатвы
И долго долго льётся кровь.
У Майя праздник Кукулькана,
В их царстве умерла любовь.

Мир закружился в танце смерти,
А у страданий нет конца.
И беспощадно вырывают
Жрецы горячие сердца.

Священный культ кровавых оргий,
Жизнь – ярким пламенем горит.
Голодный Бог в крови танцует,
Среди холодных пирамид.

Всё царство Майя тонет в крике
И чёрный дым стоит везде.
Сквозь боль душа летит в Шибальбу,
На умирающей звезде.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:28
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 13:28 by PeccatorПросмотров: 69Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мир смерть жертва авторский стих

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