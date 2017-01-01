Мёртвый ребёнок

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:36

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:36 by

У меня была тётя, сейчас её нет в живых, она рассказывала мне часто историю своей жизни. Вышла замуж очень рано, в 16 лет, а мужу её было 20. Маленький, худенький, но очень сексуальный.Сделала тётка очень много абортов, и криминальных, и медицинских. Детей у них было двое, два сына. Как то я ночевала у неё с подругой, мне было в ту пору 15 лет, а подруге 16. Мы пришли помыться и остались с ночевкой.Тёте на ту пору было 35 лет и жили они в своём доме. Комнат было всего 3, небольшой огород, а ванная находилась прямо в кухне, напротив детской комнаты, где мы спали.Я даже не замечала, что тётя была беременной снова, живота не было видно совсем, а вот подружка обратила внимание, и сказала мне об этом. Легли мы спать, я крепко сплю, а подружка будит меня ночью и говорит, что слышит шум в ванной комнате и слышит плач ребёнка. Я отмахнулась и снова уснула.Наутро я узнала, что на самом деле ребёнок родился, девочка, и тётя моя утопила её в ванной. Я была в шоке.Оказывается, тётя несколько раз пыталась освободиться от ребёнка, так как жили бедно, муж её один работал. Пила всякие микстуры и бегала к бабке-повитухе, которая вливала в неё водку с хозяйственным мылом, а ребёнок не выходил всё равно. Бабка повитуха испугалась, так как криминальный аборт это подсудное дело. Тётя испугалась, что ребенок родится урод, и утопила девочку. Похоронила ребёнка в огороде.Когда её хоронила, музыку слышала с небес похоронную. Через месяц умер её младший сын, а через другой старший. Эта девчонка забрала их. Дом продали. И все, кто покупает этот дом, в их семье умирает ребёнок. Было это при социализме в 70-х годах.

Ключевые слова: Тётя бабка повитуха плач ребёнка музыка с небес похоронная

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