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Стихи

Невеста из гроба

Любовь загублена хворобой,
Прогневан был мой оберег.
Прощальный взор застыл у гроба,
И цвет лица засыпал снег.
К груди припав, не слыша вздоха
И внемля хладному кресту,
Я знал о том, что будет плохо
Любви одной на том свету.
Мы не успели обвенчаться
С невестой мëртвою моей.
Теперь всю душу рвут на части
Агнец и тысяча чертей.
Священник зря махал кропилом.
Явилась ночью за окном
В фате, в которой хоронили,
Моя невеста под венком.
Я сделал шаг навстречу грëзам
В надеждах на былую связь.
Моя невеста?
Нет, берëза
Стояла по ветру клонясь.

Клоун и кукла


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:40 by johnny-max-cageПросмотров: 93Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Невеста гроб авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:06
+1
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Плюс, как обычно wink
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 19:54
+1
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Ну, пронесло уж +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 20:09
0
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Спасибо большое, что не забываете)) relaxed
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