Невеста из гроба

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:40

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 93 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 11:40 by

Любовь загублена хворобой,Прогневан был мой оберег.Прощальный взор застыл у гроба,И цвет лица засыпал снег.К груди припав, не слыша вздохаИ внемля хладному кресту,Я знал о том, что будет плохоЛюбви одной на том свету.Мы не успели обвенчатьсяС невестой мëртвою моей.Теперь всю душу рвут на частиАгнец и тысяча чертей.Священник зря махал кропилом.Явилась ночью за окномВ фате, в которой хоронили,Моя невеста под венком.Я сделал шаг навстречу грëзамВ надеждах на былую связь.Моя невеста?Нет, берëзаСтояла по ветру клонясь.

Ключевые слова: Невеста гроб авторский стих

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