Невеста из гроба

Невеста из гробаЛюбовь загублена хворобой,
Прогневан был мой оберег.
Прощальный взор застыл у гроба,
И цвет лица засыпал снег.
К груди припав, не слыша вздоха
И внемля хладному кресту,
Я знал о том, что будет плохо
Любви одной на том свету.
Мы не успели обвенчаться
С невестой мëртвою моей.
Теперь всю душу рвут на части
Агнец и тысяча чертей.
Священник зря махал кропилом.
Явилась ночью за окном
В фате, в которой хоронили,
Моя невеста под венком.
Я сделал шаг навстречу грëзам
В надеждах на былую связь.
Моя невеста?
Нет, берëза
Стояла по ветру клонясь.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:40
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:40 by johnny-max-cageПросмотров: 93Комментарии: 3
Ключевые слова: Невеста гроб авторский стих