Два брата

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Генрих Ельшин Просмотров: 34 Комментарии: 1 0 Сегодня, 03:47 by

Зигзагом молния сверкала,Свирепо гром гремел вдали.Два богатыря, два кровных брата,Свое сражение вели.Один был чист душой и сердцем,За род людской горел огнем.Другой, окутан серой мглою,Связал себя на веки с тьмой.Они сражались как безумцы,Мечтая в грудь вонзить клинок!Не отступая ни секунды,Дань отдавая Перуну!Но белый войн оступился,Клинок свой выронив из рук,Сжал зубы, тихо пошатнулся,Кровь проливая на песок.И рядом темный брат свалился,Ничком, в его спине торчал кинжал.Сверкнул глазами, прошептал,- Тебя я просто ненавижу!Его последние слова...Он тут же тихо умер,А светлый старший брат у его ног,Лишь скупо быстро помолился,Закрыл глаза и рядом лег.

Ключевые слова: Два брата сражение добро зло авторский стих

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