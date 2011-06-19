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Стихи

Два брата

Два брата
Зигзагом молния сверкала,
Свирепо гром гремел вдали.
Два богатыря, два кровных брата,
Свое сражение вели.

Один был чист душой и сердцем,
За род людской горел огнем.
Другой, окутан серой мглою,
Связал себя на веки с тьмой.

Они сражались как безумцы,
Мечтая в грудь вонзить клинок!
Не отступая ни секунды,
Дань отдавая Перуну!

Но белый войн оступился,
Клинок свой выронив из рук,
Сжал зубы, тихо пошатнулся,
Кровь проливая на песок.

И рядом темный брат свалился,
Ничком, в его спине торчал кинжал.
Сверкнул глазами, прошептал,
- Тебя я просто ненавижу!
Его последние слова...

Он тут же тихо умер,
А светлый старший брат у его ног,
Лишь скупо быстро помолился,
Закрыл глаза и рядом лег.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 03:47 by Генрих ЕльшинПросмотров: 34Комментарии: 1
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Ключевые слова: Два брата сражение добро зло авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Митяй
Сегодня, 04:58
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (38|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 526
Если это не белый стих, то над рифмами надо работать, и в некоторых местах над ритмом тоже.
В целом нормально, но коротковато.
Зарегистрирован: 19.06.2011
      
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