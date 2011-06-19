Два брата
Зигзагом молния сверкала,
Свирепо гром гремел вдали.
Два богатыря, два кровных брата,
Свое сражение вели.
Один был чист душой и сердцем,
За род людской горел огнем.
Другой, окутан серой мглою,
Связал себя на веки с тьмой.
Они сражались как безумцы,
Мечтая в грудь вонзить клинок!
Не отступая ни секунды,
Дань отдавая Перуну!
Но белый войн оступился,
Клинок свой выронив из рук,
Сжал зубы, тихо пошатнулся,
Кровь проливая на песок.
И рядом темный брат свалился,
Ничком, в его спине торчал кинжал.
Сверкнул глазами, прошептал,
- Тебя я просто ненавижу!
Его последние слова...
Он тут же тихо умер,
А светлый старший брат у его ног,
Лишь скупо быстро помолился,
Закрыл глаза и рядом лег.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:12
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 03:47 by Генрих ЕльшинПросмотров: 34Комментарии: 1
Ключевые слова: Два брата сражение добро зло авторский стих