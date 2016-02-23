Царь волков

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Муулинг Просмотров: 17 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:55 by

Бил холод, и пурга металасьОгромной белою совой,И офицеру все казалось,Что дожимают Рейх ногой.В глухой забытой деревушкеОн правил пятый-шестой год.И лишь теперь ему понятно,Что битва больше не идет.Он пил последние бутылкиИ слушал свой последний вальс,И думал он о том моменте,Когда веревка завилась.Сгустился холод над главою,И слышен в мраке вой волков.Он строил из себя героя,Но оказался не готов.Теперь не спал он ночью темнойИ ждал, и молча лишь рыдал,Когда один простой крестьянинВ мрак ночи зимней побежал.Он мог бы привести подмогу,Да в вое потерял дорогу.И волк один как смерть явился,В метели стаей закружился,В клочки беднягу изорвал,Сугробы кровью пропитал.И Герр искать его послал,Он долго думал, не хотел,Измученных солдат жалел,Но ужас бойни его гналТуда, в февральскую пургу.Не сдал крестьянин чтоб врагу.И холод в лица Герру бил,А он все шел и все молил:"Среди густой унылой елиНа мерзлом снеге как в постелиНайди, крестьянин, свой покойНе приведи свой красный рой".И шли безжалостные псы,Ломался снег под сапогами,И белизну поправ ногами,Шагал нацистов черный взвод,Держал что в ужасе народ.Деревню заняли давно,И страх он видел чрез окно.Он видел, и он уповал,Он власть себе завоевалИ о крестьянине жалел,Остановить его хотел.Того, кто может его властьДоносом страшным обокрасть.Кругом сиял из снега ад,Не видели пути назад,И только стаи снегирейЛетели в ужасе скорей.Кругом них спал огромный лес,В котором мир их и исчез.И только смерти белизнаМир покрывала их сполна.И лес от ветерка дышал,Сорвав сугробы покрывал.Вокруг кишела жизнь везде:И среди веток, и в воде.И этой снежною зимойУкутан лес был бахромой,И ворон меж ветвей леталИ мысль о смерти навевал.И этот гомон весь дневнойГлушил один лишь звук:То вой. Летел над яркою землей,Сопровождал всегда конвой,В ущелья с ветром улеталИ там по стенам он дрожал.И холодом повелевал,И страхом с болью отдавал.Дрожал от воя даже Герр,Но он был для солдат пример.Но что же? Рейх бесславно пал, а он крестьянина искал.Ну а потом пришли они,Сияли глаз волчьих огни.Вожак все ближе подходил,Напрасно караул кричал,Вожак той ночью растерзал.С тех пор ходили волки вслед,Спасения от них уж нет."Послушайте, - солдат сказал.- Домой..."И грянул громкий залп.И, помутившись головой,Герр взял и расстрелял конвой.Теперь пойдем мы все впередНу что, проклятый грязный сброд?Крестьянина мы не найдем,Пока волков не уберем.И дальше в ужасе все шлиИ бились рыбой на мели.А волки продолжали пир,Давно пропал их ориентир.Мороз лишь чуяли они,Гасивший радости огни.Расправил крылья над главойИ слышался лишь волчий вой.И смерть в обличии волковГоняла воем их без слов.Напрасно Герр им обещал,Что фюрер ему так сказал.А люди просто умиралиИ глупо просто так сгорали,Все на морозе, без еды,Средь стылой озера воды.А волки души забирали,Тела промерзлые сжирали.И Вой их ближе подходилИ всех поштучно уносил.Он был живой, о да, конечно.И он сжимал их мозг в тисках,Давно уж умерла надежда.Лишь мрак и холод. Только страх...И волки в лагерь к ним пришлиИ души всех почти взяли,И правил ими Царь волковБезмолвно - безо всяких слов.А офицер все шел вперед,Погиб его нацистов взвод,Лишь он последний шел тропой,Не слыша больше волчий вой.Внезапно перед ним возникСам Царь волков.К земле приник.Он приготовился к броскуИ навевал собой тоску.Он черный был - как сама тьма,Вертелись в голове слова.Герр выхватил свой пистолет,Но было поздно.Волк-атлет одним прыжком его свалил,Отбросил лапой пистолет,Но отчего-то не убил.В глаза ему лишь посмотрел,Как будто крови не хотел.Он повернулся и ушел."Стой", - тут же офицер сказал.И громкий выстрел прозвучал.Поднялся снова человек."Я снова правлю тут на век!"Как только это Герр сказал,Тотчас же выстрел прозвучал.Исторгнул пулю револьвер,Застряло в шерсти, но тут Герр,Крутя смертельный барабан,Отправил волку в глаз удар."Запомни, тварь, а может, верь...Нет милосердия теперь.Я рад, что ты подох, урод,И будет проклят твой народ.Ты пощадил меня? Зазря.Теперь благодарю тебя,Теперь тут правит человек.Настанет новый мира век", - сказал он, к трупу обращаясьИ с волком черным попрощаясь.Герр дальше шел и ликовал."Так вот причина в чем была,Творил волк в черные дела", -Сказал Герр и извлек мохнатый серенький комок.Он ради жизни убивал,И Герр волчат всех растоптал.Он череп пяткой раздавилИ вопль счастья испустил,Он смерть и холод победил.Лишившись тут последних сил,Внезапно на бок он упал,Лишь солнце мельком увидал.Вокруг шумела жизньВезде: и в кронах, в почве, и в в воде.В снегу, среди обломков скал,Труп победителя лежал.

Ключевые слова: Нацисты волки поиски побег царь волков авторский стих

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