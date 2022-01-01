Сон второй

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

AZO Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:31 by

И так сон второй.Снится мне, что я в своей квартире зашел в туалет по нужде (простите за откровенность), но дверь почему-то отказывалась закрываться. Просто мистика какая-то, я закрываю дверь, но проход свободный, около минуты пытался сообразить что тут не так, и вдруг понял – двери две, причем закрываются они в разные стороны, причем от первой двери только половина и вот поэтому ничего не получается. Следом приходит мысль, что это бред какой-то, не должно быть двух дверей, у меня одна нормальная дверь в туалет! Я вышел обратно и направился на кухню, но и тут поджидал сюрприз – расположение мебели на кухне было неправильным. В этот момент я осознал, что нахожусь во сне и вспомнил как хотел поисследовать сон изнутри. Дабы окончательно убедиться что сплю, я направился к окну и, не открывая его, высунул голову наружу. Все верно, голова прошла стекло насквозь без труда и последствий.Я огляделся. На этот раз я находился на втором этаже длинного дома, обшитого зеленым пластиком. За окном стояла солнечная летняя погода. Улица была безлюдной. Я повернул голову влево и не очень далеко заметил площадь. Было принято однозначное решение пойти туда, там наверняка кого-нибудь встречу. Я подался корпусом вперед и в следующее мгновение очутился на земле. Далее я направился в сторону площади. Помня, что сон может прерваться в любую секунду, я хотел как можно быстрее добраться до площади, но почему-то двигался слишком медленно. Всем своим существом я хотел двигаться быстрее, однако тело за мной не поспевало. Я начал анализировать характер движений и понял, что у меня подвернута нога, я хромал на правую ногу и из-за этого так медленно двигался. Через некоторое время я вы вышел на площадь. Тут стояли машины, а значит, где-то должны быть и люди. Неподалеку виднелись ворота, и я направился в ту сторону. Далее заметил, как навстречу идет мужик, я решил поинтересоваться у него о своей личности. Поравнявшись с ним, я поздоровался и спросил у него, не знает ли он меня. Мужик глянул презрительно на меня и сказал: «Ты вонючка поганая! Уйди от меня!» Плюнул в меня и поспешил скрыться. Стоит ли говорить, как я был ошарашен, это совсем не то что я ожидал услышать про себя. Я прошел в ворота и хотел найти кого-нибудь более сговорчивого, но сон уже начинал таять, окружающая реальность потихоньку размывалась и через минуту я проснулся.Зачем я писал про свои сны? Ученые утверждают, что сны – это фантазия, и во время сна мозг человека обрабатывают информацию, накопившуюся за день, и прочие нерешенные проблемы. Но если я осознался во сне и начал думать, то почему сон продолжается параллельно, ведь мозг уже занят конкретной задачей и сам созерцает и осмысливает окружающую обстановку, но зачем, если она и так плод его деятельности? И как так получается, что мозг одновременно и думает и строит реальность сна, и не догадывается о том, что там дальше во сне? Уважаемые форумчане, если кто-то из вас тоже задумывался над снами и переживал прозрачные сны, прошу поделиться своими мыслями об этом.

Ключевые слова: Сон дом стекло авторская история

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