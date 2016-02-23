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Страшно интересно

Трёхголовый лавовый дракон Лют

Знакомьтесь! Трёхголовый дракон-лавовик Лютобор. Это питбуль среди прочих драконов - он дерзкий, бесстрашный, упрямый, могучий и своенравный зверь, который наконец-то был воплощён в этом мире.

Трёхголовый лавовый дракон Лют

Путь его сюда был неблизким, заняло это 70 дней. В родном мире его поступь сотрясала землю, крылья разрывали небеса, когти дробили скалы, чешуя кипела как солнце. Его глаза смотрели сквозь великую пустоту и видели иные миры. Этот дракон не захотел оставаться среди своих сородичей и решил покинуть родину, совершив путешествие в наш мир. Но наш мир оказался гораздо холоднее его собственного, поэтому шкура зверя стала остывать и приобрела прекрасный лавовый рисунок, но его сердце осталось таким же горячим, как и светило в его мире.

Трёхголовый лавовый дракон Лют

Дракон с удовольствием изучал окрестности, лазал по старым деревьям, оставляя кое-где обугленную кору после долгого отдыха на толстых сучьях. Снег у него вначале вызвал шок. Лют долго шипел на него, не решаясь спрыгнуть и погулять по странной белой субстанции, от которой шёл холод. Но любопытство взяло верх и, прежде суровый, достаточно злобный дракон, превратился в непоседливого озорного сорванца, которого невозможно было ничем отвлечь.

Трёхголовый лавовый дракон Лют

Затем мы поехали к Финскому заливу, а Лют следовал за нами, ни на секунду не отставая. Ледяная вода и пронзительный холодный ветер ему понравились ещё больше, он то и дело подставлял порывам крылья и три могучие шеи. Лютобор принял окончательное и самое важное решение - этот мир теперь его дом, может быть, когда-нибудь он снова посмотрит в бездонную синеву ночного неба, чтобы найти другую, не менее интересную планету, но это будет не так скоро.

Трёхголовый лавовый дракон Лют

Материалы: искусственный мех, наполнитель, каркас, драп, пластика, пряжа, стеклянные глаза ручной работы, проволока, полиэстеровая ткань, акрил.
Размеры: длина 1 метр, высота с поднятым крылом 85 см, высота до голов 65 см, размах крыльев 90 см. Скоро улетает к хозяйке.

Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют
Трёхголовый лавовый дракон Лют

Спасибо за внимание!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:20
Вчера, 23:20 by DragoNitaПросмотров: 432Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Дракон трёхголовый дракон рукоделие лавовый дракон авторская работа

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:21
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1786|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 230
Это просто невероятная драконья красота и величие! Чудесная работа. Мой восторг не описать словами! У Вас талант,, именно талант вдыхать в таких созданий жизнь! На фотографиях дракоша просто великолепен, он как живой! Восхитительно!
Пятьсот плюсов бы наставила! Шикарно!
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: kusi
Сегодня, 00:34
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (1630|0)
Публикаций: 329
Комментариев: 6 286
Кать, он прекрасен! Всё три мордашки такие ммм.....симпотные)Великолепное тело и крылья)
У тебя золотые ручки! Учитывая что техника по которой ты работала сложная и кропотливая ты быстро её освоила оставила часть своей души ещё в одном великолепном драконе. (что я говорила;"Матерь драконов!") Надеюсь в ближайшее время Лют отправиться в свой новый дом где его с нетерпением ждут.
От меня океанический )
Как гордые драконы ты над землёй пари,
С мечтою о прекрасном живи, люби, твори!
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Летяга
Сегодня, 05:32
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (5953|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 151
Прекрасный дракон! И описание его жизни, и обстоятельства "рождения", и окончательный "порт приписки". И придумать, и воплотить. И не полениться поделиться и рассказать. Я в восхищении! Куча плюсов и восклицательных знаков!!!
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
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