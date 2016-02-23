Трёхголовый лавовый дракон Лют

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:20

DragoNita Просмотров: 432 Комментарии: 3 +6 Вчера, 23:20 by

Знакомьтесь! Трёхголовый дракон-лавовик Лютобор. Это питбуль среди прочих драконов - он дерзкий, бесстрашный, упрямый, могучий и своенравный зверь, который наконец-то был воплощён в этом мире.Путь его сюда был неблизким, заняло это 70 дней. В родном мире его поступь сотрясала землю, крылья разрывали небеса, когти дробили скалы, чешуя кипела как солнце. Его глаза смотрели сквозь великую пустоту и видели иные миры. Этот дракон не захотел оставаться среди своих сородичей и решил покинуть родину, совершив путешествие в наш мир. Но наш мир оказался гораздо холоднее его собственного, поэтому шкура зверя стала остывать и приобрела прекрасный лавовый рисунок, но его сердце осталось таким же горячим, как и светило в его мире.Дракон с удовольствием изучал окрестности, лазал по старым деревьям, оставляя кое-где обугленную кору после долгого отдыха на толстых сучьях. Снег у него вначале вызвал шок. Лют долго шипел на него, не решаясь спрыгнуть и погулять по странной белой субстанции, от которой шёл холод. Но любопытство взяло верх и, прежде суровый, достаточно злобный дракон, превратился в непоседливого озорного сорванца, которого невозможно было ничем отвлечь.Затем мы поехали к Финскому заливу, а Лют следовал за нами, ни на секунду не отставая. Ледяная вода и пронзительный холодный ветер ему понравились ещё больше, он то и дело подставлял порывам крылья и три могучие шеи. Лютобор принял окончательное и самое важное решение - этот мир теперь его дом, может быть, когда-нибудь он снова посмотрит в бездонную синеву ночного неба, чтобы найти другую, не менее интересную планету, но это будет не так скоро.Материалы: искусственный мех, наполнитель, каркас, драп, пластика, пряжа, стеклянные глаза ручной работы, проволока, полиэстеровая ткань, акрил.Размеры: длина 1 метр, высота с поднятым крылом 85 см, высота до голов 65 см, размах крыльев 90 см. Скоро улетает к хозяйке.Спасибо за внимание!

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