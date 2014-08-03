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Страшно интересно / Страшные Арты

Мои новые драконы

Всем огромный преогромный приветище!!! Последнее время от меня нет ни одного стиха. Они есть, но пока в зачаточном состоянии, и их нужно доделывать, но пока совершенно нет времени. Из последних новостей: ребята, я перебралась в Санкт-Петербург, вышла замуж, работаю с утра до ночи на основной работе и по заказам. Вот показываю вам свежие работы заказных дракошиков.

Знакомьтесь, это Моррис! У него белоснежная шкура, как облака в его родных горах, выразительные глаза цвета весеннего неба, крылья и грудь цвета бездонных озёр его страны, а морду украшают осколки сияющих звёзд, падающих в августе с холодного небосвода. Этот дракон по натуре авантюрист и странник. Длина зверя 65 см, высота 45, размах крыльев 50 см. Крылья складываются, хвост гнётся, голову можно повернуть в любую сторону, дракохе можно придать разные позы. Материалы: искусственный мех "имитация норки", фетр, запекаемая пластика, стеклянные стразы, стеклянные глаза со следящим эффектом. Ареал обитания - Петрозаводск.

Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы

Брат и сестра Фаринар и Каэтра. Эти малыши из романа авторства Елены Пастуховой. Книга находится в редактуре, скоро выйдет в печать с иллюстрациями и множеством интересных героев, я прочла черновик, мне очень понравилось. Малышня длиной 35 см, высотой 25см, на подвижном каркасе, крылья складываются. Ареал обитания - Липецк.

Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы

Крылатый кот Килат. Длина 35 см, размах крыльев 35 см, высота 20 см. Полностью подвижен. Ареал обитания - Израиль.
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы

Царь и царица. Владыки всех змей и подземных сокровищ. Змеи в натуральную величину - 100 и 130 см. На гибком каркасе. Ареал обитания - СПб.
Мои новые драконы
Мои новые драконы

Грифон Лир Мирэн носился по зимнему лесу, карабкался по деревьям, нюхал снег, пугал синиц и не очень хотел фотографироваться - отвлекался на прохожих и любые интересующие его мелочи. Потом мы пошли в гости, где он познакомился с кошкой, которую пришлось от него оттаскивать - так он ей понравился.
Зверь получился большим и харизматичным. Длина грифона 73 см, размах крыльев 78 см, высота на уровне головы 30 см, высота с поднятым крылом 78 см. Крылья складываются, лапы и каждый пальчик подвижны. Изготовлен в смешанной технике за 2 недели. Материалы: проволочный каркас, наполнитель синтепон, немецкий искусственный мех - имитация норки, морда и когти из запекаемой пластики - затонировано акриловыми красками, глаза ручной работы, на конце хвоста гусиные пуховые перья. Так же использовалась пряжа Furlana, перья крыльев из иранского фоамирана - затонированы акриловыми красками и светонакопителем (пёстрые перья приглушённо светятся в темноте) Зверь является тотемным. Ареал обитания - Саранск.

Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы

Единорожка Звёздочка. Она получилась совершенно милой и нежной, под стать своей маленькой хозяйке. Высота 35 см, длина 40 см. Крылья снимаются. Материалы: запекаемая пластика, каркас локлайн, искусственный мех 2 видов, искусственная грива, глаза ручной работы со следящим эффектом, кулон. Умеет сидеть, стоять, полностью подвижна. Ареал обитания - Саранск.
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
https://pp.userapi.com/c636524/v636524958/3ceb3/nWZD95sV1KQ.jpg

Кролики-зайки. Одного из этих ушастиков заказал байкер. Без комментариев. Брутальный байкер и милая белая зайка... сложно представить))))
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Мои новые драконы
Сегодня, 10:58 by DragoNitaПросмотров: 68Комментарии: 5
+6

Ключевые слова: Драконы змеи грифон зайки

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 11:07
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7918|-2)
Публикаций: 216
Комментариев: 5 941
Очаровательнейшее зверьё!
Счастья Вам, успеха и вдохновения!
++++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 11:22
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (83|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 930
Вау!!!!!!!!!!!! Супер!!!!!!!!!!!!!!! Отлично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
#3 написал: Arhip
Сегодня, 12:13
+1
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Репутация: (61|0)
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Такие милые +
Зарегистрирован: 29.08.2017
#4 написал: Qusto
Сегодня, 12:17
+1
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (348|0)
Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
Зайка, конечно, не совсем в тему для сайта.

Все работы хороши по-своему, а вот первый дракончик просто очаровал! heart_eyes

Буду ждать ваши стихотворения. wink

Рад, что все у Вас хорошо, творческих успехов и всего самого наилучшего!

Плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#5 написал: Estellan
Сегодня, 17:54
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (415|0)
Публикаций: 83
Комментариев: 668
А мне больше всех змеи понравились.))) Хотя у меня слабость к белым нагам.
Плюс.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
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