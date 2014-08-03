Мои новые драконы

DragoNita Просмотров: 68 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 10:58 by

Всем огромный преогромный приветище!!! Последнее время от меня нет ни одного стиха. Они есть, но пока в зачаточном состоянии, и их нужно доделывать, но пока совершенно нет времени. Из последних новостей: ребята, я перебралась в Санкт-Петербург, вышла замуж, работаю с утра до ночи на основной работе и по заказам. Вот показываю вам свежие работы заказных дракошиков.Знакомьтесь, это Моррис! У него белоснежная шкура, как облака в его родных горах, выразительные глаза цвета весеннего неба, крылья и грудь цвета бездонных озёр его страны, а морду украшают осколки сияющих звёзд, падающих в августе с холодного небосвода. Этот дракон по натуре авантюрист и странник. Длина зверя 65 см, высота 45, размах крыльев 50 см. Крылья складываются, хвост гнётся, голову можно повернуть в любую сторону, дракохе можно придать разные позы. Материалы: искусственный мех "имитация норки", фетр, запекаемая пластика, стеклянные стразы, стеклянные глаза со следящим эффектом. Ареал обитания - Петрозаводск.Брат и сестра Фаринар и Каэтра. Эти малыши из романа авторства Елены Пастуховой. Книга находится в редактуре, скоро выйдет в печать с иллюстрациями и множеством интересных героев, я прочла черновик, мне очень понравилось. Малышня длиной 35 см, высотой 25см, на подвижном каркасе, крылья складываются. Ареал обитания - Липецк.Крылатый кот Килат. Длина 35 см, размах крыльев 35 см, высота 20 см. Полностью подвижен. Ареал обитания - Израиль.Царь и царица. Владыки всех змей и подземных сокровищ. Змеи в натуральную величину - 100 и 130 см. На гибком каркасе. Ареал обитания - СПб.Грифон Лир Мирэн носился по зимнему лесу, карабкался по деревьям, нюхал снег, пугал синиц и не очень хотел фотографироваться - отвлекался на прохожих и любые интересующие его мелочи. Потом мы пошли в гости, где он познакомился с кошкой, которую пришлось от него оттаскивать - так он ей понравился.Зверь получился большим и харизматичным. Длина грифона 73 см, размах крыльев 78 см, высота на уровне головы 30 см, высота с поднятым крылом 78 см. Крылья складываются, лапы и каждый пальчик подвижны. Изготовлен в смешанной технике за 2 недели. Материалы: проволочный каркас, наполнитель синтепон, немецкий искусственный мех - имитация норки, морда и когти из запекаемой пластики - затонировано акриловыми красками, глаза ручной работы, на конце хвоста гусиные пуховые перья. Так же использовалась пряжа Furlana, перья крыльев из иранского фоамирана - затонированы акриловыми красками и светонакопителем (пёстрые перья приглушённо светятся в темноте) Зверь является тотемным. Ареал обитания - Саранск.Единорожка Звёздочка. Она получилась совершенно милой и нежной, под стать своей маленькой хозяйке. Высота 35 см, длина 40 см. Крылья снимаются. Материалы: запекаемая пластика, каркас локлайн, искусственный мех 2 видов, искусственная грива, глаза ручной работы со следящим эффектом, кулон. Умеет сидеть, стоять, полностью подвижна. Ареал обитания - Саранск.https://pp.userapi.com/c636524/v636524958/3ceb3/nWZD95sV1KQ.jpgКролики-зайки. Одного из этих ушастиков заказал байкер. Без комментариев. Брутальный байкер и милая белая зайка... сложно представить))))

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