Заткнитесь

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:05

Причина: Авторская стилистика сохранена

Scary_stories Просмотров: 100 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 07:05 by

Год назад я встретил на улице своего старого студенческого друга, с которым мы не виделись, наверное, уже лет десять. После института мы много лет с переменным успехом общались то плотно, то периодически, а потом, как говорится, нас «жизнь раскидала». Поскольку мы спешили, то мы кратко обменялись любезностями, а затем друг предложил зайти к нему вечером на «чашку чая» — на этом и расстались.Его жена и дети гостили у тёщи, поэтому можно было не стесняться крепких выражений, и напитков тоже. После стандартных разговоров «за жизнь», наступило время для разговоров о концепции Бога и прочей «эзотерике»: ну и, естественно, не обошли мы и тему мистики. Я поделился с ним парой своих мистических историй (которые я, кстати, выкладывал здесь, на 4storе), а он, в свою очередь, поведал мне одну свою, от которой у меня до сих пор мороз по коже…Прошу прощение за длинное вступление, продолжу свой рассказ от первого лица.Два года назад мы с женой были на грани развода, поэтому я жил какое-то время у своей матери. Очень часто у нас ночевала моя племянница (дочь младшего брата), ей было на тот момент 11 лет. Я спал в зале на диване, а «девчата» — в спальне.И вот однажды ночью я просыпаюсь от какого-то шума, хотя обычно сплю очень крепко. Я начал прислушиваться — шум и какая-то возня доносилась из спальни, где спали моя мама с племянницей (комнаты проходные, без дверей). Но тут шум и возня прекратилась, и я отчётливо услышал тихий шёпот. Мне стало понятно, что это был диалог.Я взглянул на часы — они показывали 3:40. «Ну, — подумал я, — возможно, племянница увидела плохой сон, или, может, у нее что-то заболело, а мама интересовалась у неё, что случилось». Bряд ли у них могло возникнуть желание, просто пообщаться в столь позднее время, тем более зная, что я сплю.Я стал прислушиваться, желая уловить содержание диалога, и, чем упорнее я это делал, тем сильнее стала нарастать громкость этого странного шёпота, и при этом нельзя было разобрать ни слова.Моё любопытство постепенно начало сменяться тревогой, даже не от самого факта неуместного ночного диалога, а от того, что от тихого шёпота он уже начал перерастать в обычный негромкий разговор на языке, которого я не понимал, да и голоса казались какими-то неестественными и чужими.Тут я не выдержал и вполголоса произнёс: «Вы чего там – сами не спите, и мне не даёте?». Всё внезапно стихло, и застыла тишина… Где-то глубоко в душе, я всё ещё надеялся услышать ответ, который объяснит их более, чем странное поведение и голоса, но вместо этого я услышал мерзкое хихиканье из спальни, от которого всё во мне сжалось, и разбились мои последние надежды на то, что с моими родными или со мной всё в порядке. Цепляясь за осколки надежды на рациональное объяснение этого бреда, я начал дрожащим от страха голосом задавать вопросы: «Что с вами случилось?», — в ответ раздалось ещё более громкое и жуткое хихиканье одной из «персон». «Прекратите уже, мама, что там с вами такое происходит?», — в ответ раздаётся в два раза более громкое хихиканье, но теперь уже к нему подключилась вторая «персона», которая смеялась, как какая-то сумасшедшая старуха.Здесь уже до меня окончательно дошло, что кто бы сейчас ни находился в спальне, это уж точно не мои племянница и мама. Я попытался убедить себя в том, что всё это ночной кошмар — не более, но мне это не удалось. Страх сковал меня настолько, что я был даже не в состоянии вскочить с кровати и выбежать вон из квартиры, не говоря уже о том, чтобы посмотреть, кто или что находится в спальне. Я начал задавать другие вопросы: «Кто вы такие?»; «Где мои племянница с мамой?» и т.п., на что получал очередную порцию усиливающегося, теперь уже мерзкого, уродливого гогота. Далее я стал выкрикивать ругательства, угрозы, и на каждое из них также получал гогот, от которого уже казалось дрожали стены…Затем всё внезапно стихло, но эта тишина мне показалась ещё более пугающей. Я услышал скрип кровати, как будто кто-то с неё встал и затем чиркнул спичкой. Я увидел, как из спальни льется дрожащий свет свечи, а на части стены и на потолке, которые я мог видеть из зала, возникла чья-то скрюченная тень (хотя свечей, между прочим, у нас в доме уже давно нет).Затем я слышу, как кто-то будто бы перелистывает страницы книги, причмокивая при этом старческим беззубым ртом. И снова раздаётся шёпот, и я понимаю, что тот, кто встал с кровати, читает какой-то текст, похожий на молитву или заклинание. Как и ранее, громкость шёпота начинает нарастать, плавно перетекая в речь, а затем уже в громкую — скрипучий ржавый голос становился всё более громким и грубым, и уже стал похож на мужской. По-прежнему нельзя разобрать ни слова, и очевидно, что язык не похож ни на один, который я смог бы опознать. И вот к этому голосу подключается второй писклявый, в точности повторяя за ним сказанное: теперь я уже просто кожей чувствую, что это заклинание предназначается мне.Мои попытки встать и убежать не увенчались успехом — я мог двигать руками и ногами, но не мог встать с дивана: находясь в ловушке этой ситуации и своего тела, я вновь криками пытаюсь остановить это безумие. Я начинаю кричать одно единственное слово: «Заткнитесь!». Но, как и прежде, громкость «заклинания» этих двух тварей усиливается на каждый мой крик, и оно раздаётся громогласным эхом по всей квартире. И апогеем этого ужаса стало то, что я увидел, как тени от предметов в спальне очень медленно начали двигаться, укорачиваясь, а свет свечи стал интенсивнее заполнять пространство дверного проёма… Голоса тварей внезапно умолкли: я тоже прекратил кричать, весь вжался в диван и, словно сросся с ним, а затем усилием воли попытался снова встать — не вышло. Не желая даже краем глаза увидеть этих фурий, я отворачиваюсь к стенке, закрываю глаза и уши и просто покорно жду своей участи…Однако, мои закрытые уши продолжали всё прекрасно слышать, а глаза — видеть: шлепки мокрых босых ног по кафельному полу (которого в реале нет), и свет свечи, отражаемый от кафельной стены зала (где в реале обои). Кроме того, мой диван и постель также, каким-то немыслимым образом, превратились в мокрый и холодный кафельный стеллаж. Я осознал, что больше не нахожусь дома, а попал в какое-то другое, очень страшное место. И вновь — эта звенящая тишина…Стало невыносимо холодно — этот холод я чувствовал спиной, за которой стояли эти твари, и у меня возникло ощущение, что его источает их дыхание. В гробовой тишине я начинаю слышать, как одна из этих нежитей начинает тихо петь, и вновь всё повторяется по той же схеме, что и с шёпотом, смехом, хихиканьем, и заклинанием — усиление громкости и подключение второй «персоны». Когда громкость песни стала достаточной, я заметил, что её поют уже не два голоса — а три, потом четыре, и дальше её уже поет во всё горло целый хор. Сложно описать словами, насколько жутко и отвратно звучала эта песня (если её вообще таковой можно было назвать). Представь, что церковную песню исполняет хор сумасшедших старух, стариков и карликов, которые к тому же поют её очень громко и на непонятном языке — примерно так… Вибрации их голосов начинают проникать глубоко внутрь меня, и уже кажется, что они поют прямо в моей голове. Собрав последние остатки воли для сопротивления, я, надрывая горло, не переставая ору:– Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь!!! — всё громче и громче…И вот я чувствую уже на своей коже их холодные липкие лапы, которые переносят моё тело (на этот раз я не мог пошевелить даже пальцем) — я не видел ни рук, ни лиц этих существ – лишь пламя свечей и комнату, которую эти свечи освещали. Еще я заметил, что комната была наполнена медицинскими инструментами, а стена, в направлении которой меня переносили, была похожа на картотеку в библиотеке (такие деревянные коричневые ящички). Я был помещён в темное и холодное место, где меня и закрыли…Сквозь полудрёму слышу, как кто-то гремит посудой на кухне. Pезко открываю глаза и поворачиваюсь — солнечный свет заливает родную и знакомую комнату. «Живой, и у себя дома», — пронеслось в моей голове как утверждение.Невероятно, что же это было? Сон, астрал? Не похоже…В задумчивости ем завтрак, а на кухне хлопочет мама — боже, как же хорошо.На кухонных часах 10 утра, задаю вопрос маме:— А что, Алёнка еще не проснулась? — и при этом ловлю её удивлённый и слегка встревоженный взгляд.— Да это ты, наверное, не проснулся ещё: Алёнка же еще два дня назад в лагерь уехала — странный ты какой-то.— А, ну да, — выдал я на автомате.Сначала, немного зависнув, я начал потихоньку припоминать, что племянница действительно уехала в лагерь и должна вернуться дней через десять. Hо кто же тогда гостил у нас вчера? Или мне это тоже приснилось? Возник логичный вопрос: это мир не в порядке или я?Да и к тому же потом, на протяжении какого-то отрезка времени (где-то около недели), я замечал небольшие несоответствия между, что называется, «до» и после этой страшной ночи. Самое примечательное из них — это то, что, как мне всегда казалось, китайский телевизор, висящий у мамы на кухне, всегда назывался KONK, а теперь к этому названию удивительным образом добавилась буква «а» в конце названия.— Скажу тебе, друг мой, что перепугался я тогда не на шутку за свое душевное здоровье — прошёл полное медицинское обследование, и МРТ головы сделал. Cлава Богу, всё в порядке.Вот такая история, друзья. Естественно, у меня есть собственное мнение, что же тогда произошло (и я изложил его моему другу), но я не буду его здесь озвучивать — мне интересно, что вы думаете по поводу этой истории?

Ключевые слова: Твари астрал заговор сущности реальность авторская история

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