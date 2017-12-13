Наволочка. Часть вторая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:59

stahlratte Просмотров: 262 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 09:59 by

Хотела написать в комментариях, но подумала, что заметнее будет в новой истории, так что заранее прошу прощения, если что не так.Так вот, дорогие мои любители мистики. Напомню, что недавно я обнаружила в шкафу лишний предмет постельного белья. Обсудили, посмеялись, забыли. Все это время я надеялась, что эта наволочка исчезнет так же, как и появилась.Но не тут-то было. Периодически я заглядывала в шкаф, пересчитывала, перетряхивала. Но эта зараза моих надежд не оправдывала. И наволочек насчитывалось в шкафу ровно три штуки... ну и, конечно, две на подушках.Да что там в шкафу, я перерыла в доме всё. С тем же результатом.И вот сегодня я снова меняю постельное белье... И, думаете, исчезла? Три раза, ха - я нахожу еще одну лишнюю наволочку. Теперь их шесть.И снова у меня есть свидетель, который предложил не одевать их на подушки, потому как: "Вдруг у них ночью отрастают зубы?"Так что глаза на лоб сегодня лезли уже не только у меня.В этот раз у меня уже нет вопросов "как?" или "почему?". Теперь я задаюсь вопросами: "доколе?" и "почему не деньги, а какие-то наволочки, к тому же не девственной свежести?"Да, кстати, в этот раз хоть и видно, что она стиранная, но чем-то от моих отличается. Как будто немного меньше стирок пережила.Повторю для сторонников версии с подкладом - никого из чужих или своих за это время у нас не было, только мы вдвоем. Муж один дома не оставался, впустить без моего ведома никого не мог. Наволочки с "икеи", там каждый год новые коллекции, а из старого уже ничего не найдешь, а покупали мы их лет пять назад. Я работаю дома, поэтому никто с запасными ключами пробраться в квартиру тоже не смог бы.Думаю, если в будущем я найду еще одну, писать уже не буду, начну просто искать экстрасенса. Вот такие дела.

Ключевые слова: Наволочка муж находка авторская история

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