Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Наволочка. Часть вторая

Хотела написать в комментариях, но подумала, что заметнее будет в новой истории, так что заранее прошу прощения, если что не так.

Так вот, дорогие мои любители мистики. Напомню, что недавно я обнаружила в шкафу лишний предмет постельного белья. Обсудили, посмеялись, забыли. Все это время я надеялась, что эта наволочка исчезнет так же, как и появилась.

Но не тут-то было. Периодически я заглядывала в шкаф, пересчитывала, перетряхивала. Но эта зараза моих надежд не оправдывала. И наволочек насчитывалось в шкафу ровно три штуки... ну и, конечно, две на подушках.
Да что там в шкафу, я перерыла в доме всё. С тем же результатом.

И вот сегодня я снова меняю постельное белье... И, думаете, исчезла? Три раза, ха - я нахожу еще одну лишнюю наволочку. Теперь их шесть.
И снова у меня есть свидетель, который предложил не одевать их на подушки, потому как: "Вдруг у них ночью отрастают зубы?"
Так что глаза на лоб сегодня лезли уже не только у меня.

В этот раз у меня уже нет вопросов "как?" или "почему?". Теперь я задаюсь вопросами: "доколе?" и "почему не деньги, а какие-то наволочки, к тому же не девственной свежести?"

Да, кстати, в этот раз хоть и видно, что она стиранная, но чем-то от моих отличается. Как будто немного меньше стирок пережила.

Повторю для сторонников версии с подкладом - никого из чужих или своих за это время у нас не было, только мы вдвоем. Муж один дома не оставался, впустить без моего ведома никого не мог. Наволочки с "икеи", там каждый год новые коллекции, а из старого уже ничего не найдешь, а покупали мы их лет пять назад. Я работаю дома, поэтому никто с запасными ключами пробраться в квартиру тоже не смог бы.

Думаю, если в будущем я найду еще одну, писать уже не буду, начну просто искать экстрасенса. Вот такие дела.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:59
Сегодня, 09:59 by stahlratteПросмотров: 262Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Наволочка муж находка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 10:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (32|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 118
Ну... это вообще как-то странно. У меня одна версия: при покупке лишние оказались в комплекте и теперь выпадают, как карты из колоды.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 10:15
-1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 122
Да уж, странно это слабо сказано. Я бы на вашем месте вообще бы их выкинула все до одной. Какие-то ненормальные наволочки.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:48
-1
Группа: Посетители
Репутация: (82|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 256
Вы прямо повышаете демографию наволочек в стране. Вот что значит хорошая политика президента - не успел появиться прирост наволочек у населения, как сразу подняли пенсионный возраст)) А мы жалуется, что все плохо...
Зарегистрирован: 15.04.2018
#4 написал: t.eir
Сегодня, 10:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 95
Почему писать не буду. Пишите, прочтут с удовольствием.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#5 написал: Anais
Сегодня, 11:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 315
ОГО!!!! Точно деньги надо положить в место возникновения наволочек. Если 5-ю можно было как-то придумать как объяснить... то уже 6-ю.... Обязательно пишите если будет происходить что-то еще.
Зарегистрирован: 19.02.2016
 
#6 написал: Mary3.11.
Сегодня, 11:54
+1
Группа: Авторы
Репутация: (15|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 32
Бедная женщина в одной из параллельных реальностей! Наверно с ног сбилась в поисках пропавших наволочек.
Зарегистрирован: 15.02.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.