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Project017.avi

Недавно я лазил по каким-то страшным видео и наткнулся на это. Внешне оно не очень страшное, но напряженное и все же может кого-то напугать.
Это видео, в котором видно странное лицо, а само видео без звука. В лице используются цвета, а именно: красный, серый и чёрный.
Когда я пытался найти его в поиске повторно, то мне потребовалось написать не просто слово "Project017", а добавить ещё формат avi.
В общем, смотрите сами.
Можете посмотреть, что за лицо/морда/рожа. Прикрепляю две ссылки на видео.

P. S. Если далеко в поиске пролистать вниз, то там будет другой смертельный файл. Но это уже не по теме.



Ссылка на первое видео.
Ссылка на второе видео.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:24
Сегодня, 01:24 by FourStorПросмотров: 83Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Мрачное видео жуткий ролик голова лицо project017.avi

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