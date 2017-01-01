Project017.avi

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:24

FourStor Просмотров: 83 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:24 by

Недавно я лазил по каким-то страшным видео и наткнулся на это. Внешне оно не очень страшное, но напряженное и все же может кого-то напугать.Это видео, в котором видно странное лицо, а само видео без звука. В лице используются цвета, а именно: красный, серый и чёрный.Когда я пытался найти его в поиске повторно, то мне потребовалось написать не просто слово "Project017", а добавить ещё формат avi.В общем, смотрите сами.Можете посмотреть, что за лицо/морда/рожа. Прикрепляю две ссылки на видео.P. S. Если далеко в поиске пролистать вниз, то там будет другой смертельный файл. Но это уже не по теме.

Ключевые слова: Мрачное видео жуткий ролик голова лицо project017.avi

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