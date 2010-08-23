Смертельный файл "Vespa.mp4"

Новость отредактировал Estellan - 26-08-2022, 21:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Borov66 Просмотров: 312 Комментарии: 2 +2 26-08-2022, 21:26 by

Vespa.mp4 (перевод с латыни - "оса" или же "шершень").Эту подборку видео 1996 года я нашёл у себя на чердаке,в одном из сундуков. Она была на VHS кассете. Рядом располагалось осиное гнездо, осы всегда селились у меня на даче, но сейчас не об этом.Я с детства люблю насекомых, для меня это главное пристрастие. Мне нравились даже осы и шершни, которые меня неоднократно жалили, и мне их укусы особой боли не приносят. И вот, на чердаке я нашёл этот видеоролик на VHS-кассете. К счастью, проигрыватель имеется там же. Я включил это видео глубокой ночью, и да, я видел много подобных старых видео странного содержания, и меня они перестали пугать уже с 13 лет. Я только сильно заржал от этого ролика, хоть и пробежали мурашки под конец, и хоть мне показалась странной и дата, и то, как человек на видео пытается приблизиться к шершням. И тут уже видно, что в запись кто-то вмешался и сделал корректировки.Сначала появляется заставка с ярким изображением шершневой осы и пылающей надписью "Шершни". Это же слово роботический голос повторяет много раз. Далее следует ролик, как человек с мухобойкой, снимая всё на кассету, пытается приблизиться к нескольким большим осам на близкое расстояние. Низким роботическим голосом повторяется слово "Шершни" до конца. Минуту ничего интересного не происходит, камера приближается к одной осе, но потом человек пытается убить шершней мухобойкой, и запись обрывается. Следующая запись показывает, как те же шершни под светом находятся в контейнере, один из них залип либо в смоле, либо в мёде, либо в другой инородной жидкости. Другие просто бегают, но не пытаются улететь. Голос продолжает повторять слово.Но потом появляется нечто, отчего у меня пробежали мурашки. Запись прерывается, звучит шум и странный звук высоких частот, который, вероятно, и провоцирует насекомых и влияет на человека. Появляется изображение мёртвого шершня. На следующий день (запись ос на лампе была 11.09.1996, а следующая сделана 12.09.1996), тот же человек показывает небольшого шершня на своей руке уже в доме. Его дыхание учащается, скорее всего, оса села на него против его воли. Шершень жалит человека, и тот падает в конвульсиях. Запись обрывается, и появляется надпись, которая примерно расшифровывается как "Не удалось спасти. Остерегайся.".Вот примерно так я воспринял видео. Во время изображения мёртвого шершня послышалось громкое жужжание на чердаке, у меня полилась кровь из носа, и я чудом отрубился через 5 минут. С утра было всё нормально, но я то всё помню)Я спросил свою семью об этой записи, и только дед сказал, что кто-то из нашей семьи нашёл кассету на заброшке из нашей же деревни, и дед даже не знал, что за видео там находится. Так же никто не знает, как осы поселились в закрытом чердаке, когда летом там +50 градусов...Примечательно ещё то, что за более 20 лет до нашего времени на этой же заброшке нашли труп, который окружали осы и муравьи. Следователи установили, что причиной смерти стал анафилактический шок.Видео оцифровано с кассеты. Помехи в большинстве убраны. Влияние на других людей неизвестно, но мне стало плохо после второй минуты записи, а на чердаке, вероятно, после 2 минуты начали жужжать осы.Видео -

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