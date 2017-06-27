Пустое место.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

vikki z Просмотров: 258 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 20:27 by

Есть у нас одно место у озера. Очень красивое. Особенно летом, шикарный вид на лес. Красивая природа, свежий воздух. Лет 10 назад, мой папа начал там строительство большого дома. Мы всегда мечтали о своём доме. Часто приходили посмотреть, как идёт стройка. Планировали вырыть свою скважину, чтоб пить чистую воду. Мечтали о том, что зимой будем кататься с горки, собираться семьей с друзьями.Папа мой с молодости в жизни добивался всего сам и всегда пропадал на работе, вёл успешно бизнес. Но, к сожалению, случилась большая беда, его подставил партнёр по бизнесу. Успели сделать только сруб и крышу, и то ему пришлось продать все за долги, вместе с местом. Конечно же, это было большим разочарованием, а самое главное - бог с ним с этим домом, у папы на нервной почве подкосилось здоровье. Спустя время, это место перекупил бизнесмен с Мурманска, чтобы построить там себе дачу. Но строительство даже не успело начаться, он сгорел в своём доме в Мурманске.После этого на место позарился один турист из Питера, решил построить там баню на берегу озера, но в итоге у них с женой шёл бракоразводный процесс, и у него осталось мало денег или что-то вроде того. После этого нашёлся московский гость, на него работал мой двоюродный брат, он строил и строит до сих пор. Но именно в тот момент строительства у него случилась беда с ногами, его увезли в больницу.А, так скажем, работников хороших в этом месте не так много, поэтому тянули со строительством, в итоге и этот хозяин продал место. После этого место заполнила семья, которая жила неподалёку от этого места. И, казалось бы, прожили столько лет, муж выгнал жену из дома. Она к тому же ещё инвалидом была. Дом строили на общие деньги, а он оставил её без всего. Она уехала. Её братья решили отомстить горе мужу и подожгли ночью его дом. Конечно, большую часть спасли, но он отказался от соседнего места из-за того, что надо вкладываться в свой дом. Так и пустует до сих пор это красивое, но странное место.Летом я была у подруги в гостях, они живут по соседству с тем местом. Посмотрела, такая красота, тишина и вообще, трудно подумать, что это место такое "нечистое" или эта череда совпадений. Но место действительно так и пустует.

Ключевые слова: Пустое место дом строительство авторская история

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