KRASKY OPUSC.avi

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

NODATAzzz... Просмотров: 64 Комментарии: 0 -2 Вчера, 19:55 by

В своем детстве я очень любил различные инди-игры. Начиная от фнафа, заканчивая Geometry Dash, о которой ниже и пойдет речь.Это был 2015 год. Золотые времена для игры Geometry Dash, когда студия RobTop все еще работала над своим детищем, часто выпуская различные обновления и карты. Я в общей сумме наиграл около 500 часов, сумел пройти абсолютно все стандартные карты, даже самые сложные. После официальных карт я перешёл на пользовательские. Пользовательские карты практически всегда характеризовали собой огромную выгребную яму, где не поймешь, где хорошие карты, а где непроходимый треш, но среди всего такого выделялась одна карта. Она называлась "KRASKY OPUSC". Зайдя на нее экран моего компьютера потемнел, я подумал, что у меня завис компьютер, но нет же, спустя секунд 40, резко экран запестрился всеми цветами радуги, что у кого-то могло вызвать резкий испуг, а то и эпилиптический препадок. Я попытался выключить игру, но у меня ничего не выходило, ни одна из кнопок не нажималась. Я выдернул компьютер из розетки. Долгое время я отходил от этого случая, но все таки решил запустить свой ПК вновь. Спустя день я сидел как ни в чем не бывало играл в Геометри Дэш, но как вдруг экран игры резко свернулся, я попытался вернуться обратно к игре, но внезапно я приметил на рабочем столе странный html файл,, я нажал на него и меня перекинуло на странное видео. Видео называлось " KRASKY OPUSC.AVI". На нем неожиданно вылез скример моего кубика, я очень сильно перепугался и удалил игру, и больше не играл в нее,Видео прикрепляю ниже:https://www.youtube.com/watch?v=s3PNfmyVSB4

Ключевые слова: Видео игра файл авторская история

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