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Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»

Австрийская художница Кассиопея Саченверклер (Kassiopeya Sachenwerkler) потратила 900 часов работы на создание уникальной диорамы "Welcome to Derry" («Добро пожаловать в Дерри»), в которой она постаралась воспроизвести американский городок Дерри из романа Стивена Кинга «Оно». Основой для диорамы послужило старое радио, на котором расположился сам город, а под ним канализация с логовом злобного клоуна Пеннивайза. Особое внимание стоит обратить на всевозможные детали, которые не были упущены из виду самой художницей.

Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»
Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»

Автор фото: Кассиопея Саченверклер.
Источник.

Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 22:56
Вчера, 22:56 by Mina HarkerПросмотров: 32Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Фото диорама город оно

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Да что же такое то...инет не пашет нормально, не может открыть картинки........дома посмотрю потом.+++
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