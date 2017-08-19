Диорама «Добро пожаловать в Дерри» по мотивам романа Стивена Кинга «Оно»Австрийская художница Кассиопея Саченверклер (Kassiopeya Sachenwerkler) потратила 900 часов работы на создание уникальной диорамы "Welcome to Derry" («Добро пожаловать в Дерри»), в которой она постаралась воспроизвести американский городок Дерри из романа Стивена Кинга «Оно». Основой для диорамы послужило старое радио, на котором расположился сам город, а под ним канализация с логовом злобного клоуна Пеннивайза. Особое внимание стоит обратить на всевозможные детали, которые не были упущены из виду самой художницей.
Автор фото: Кассиопея Саченверклер.
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Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 22:56
Вчера, 22:56 by Mina HarkerПросмотров: 32Комментарии: 1
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