Все началось, когда я нашел это видео https://youtu.be/IgOEZh6Lub0Описание к нему гласило:В детстве я не любил тишину, которая воцарялась дома, когда я оставался один. Обычно я включал наш старый ламповый радиоприемник, чтобы как-то заполнить пустующее пространство. И вот, в один из таких дней, я поймал волну, где играло это музыкальное произведение. Оно создавало ощущение одновременно тревожного, и в то же время очень притягательного морока. Но сейчас я назвал бы его зловещей находкой, потому что в какой-то момент, меняя радиостанции, я обнаруживал только эту мелодию. Подумав, что дело в радиоприемнике, я выключил его. Понимание ошибочности моего предположения пришло позже, когда та же самая мелодия стала звучать из других приемников в различных местах, где я бывал, а тот или иной мотив в проигрываемой музыке, постепенно начинал ощущаться как та самая уже знакомая структура. Со временем для того чтобы услышать это произведение, которое теперь стало по-настоящему жутким феноменом, необходимость в аппаратуре исчезла. Может, теперь любые окружающие вещи или сама материя, вибрируя в нужных частотах, порождают это явление… ведь оно всегда находит пути и просачивается в реальность откуда-то из глубины другого измерения… оно всегда возвращается…Автор: It Always Comes Back.

