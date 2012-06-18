Suicide of the northern lights.avi (ОБР3Ч3NE.avi)

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:33

Vladislav Stuparenko Просмотров: 117 Комментарии: 2 +2 Вчера, 17:33 by

Это видео создал уже давным-давно покончивший с собой некто. Оно было опубликовано на даркнет-форуме в 2009 году, которое удалили из-за случая массовых самоубийств, из-за психоделического видеоролика. Таких роликов от пользователя "suicideofthenorthernlights" ("Самоубийство северного сияния", в переводе с английского, т. е. название видео) было множество, но у меня остался лишь один.В комментариях начали писать, что им стало страшно, тревожно. Сейчас бы просто поржали и придумали мемы, но тогда люди были образованные и писали свои реальные эмоции, а не какой-то бред под видом самозащиты.Посмотревшие, рисовали деревья на своих венах, писали "suicide of the northern lights", т. е. название видео и ник того кто залил его. Слухов было очень много, в самом же видео больше ста 25-ых кадров, но даже когда мы его покадрово разложили на монтаже, нашли только 2 отсылки, и то не совсем понятные. Дело в том, что именно эти «25-ые» кадры заставляют человека чувствовать себя нехорошо, это видео очень сильно влияет на психику и подсознание. Суть в том, что ни одна платформа (ВКонтакте, YouTube) не поддерживает 25-ые кадры. Их максимум это 24 кадра в секунду, поэтому разглядеть те самые кадры 25-ые невооруженным глазом - пустая трата времени, но, поверьте, их там действительно много. Данная запись - оцифровка старой видеокассеты, сейчас таких записей нету нигде, т. к. форум удалён.Во время его существования видео увидели максимум 30 человек, а потом оно пропало вместе с этим форумом. Несколько дней назад я копался в своих архивах на компе и сильно удивился, когда нашел эту запись, как оказалось, я её сохранил. Эта запись лежала у меня 11 лет, но как видите со мной все в порядке, так что я считаю, что видео не может быть опасным для просмотра. Можете загуглить название, но вы 100% не найдёте абсолютно ничего, так же как и в торе, этого видео попросту не существует в интернете.

Ключевые слова: Смертельный файл самоубийство обречение авторская история

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