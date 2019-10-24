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Смертельные файлы

Mereana Mordegard Glesgorv

Якобы смертельное видео "Mereana Mordegard Glesgorv" было выложено около 2014-2017 годах. Точную дату никто не знает...
Итак, что же это за смертельное видео? Сейчас я расскажу вам историю, и мы с вами разберемся во всем.

Однажды в сеть какой-то человек залил видео под названием "Mereana Mordegard Glesgorv". Видео длилось примерно 2 минуты 43 секунды.
Один из пользователей YouTube посмотрел это страшное видео до самого конца. По легенде, человек взял ближайший острый предмет и выколол глаза. После чего разрезал живот. То есть, совершил очень жестокое самоубийство.
С того момента в компанию YouTube частенько приходили уведомления о смерти именно из-за этого видео. Один из работников YouTube решил посмотреть ролик, закрыв один глаз рукой. Он начал кричать, но реакция работников была очень быстрой. У него была сломана психика, но он выжил.
Конечно, после этих инцидентов, работники YouTube и Google удалили видео, оставив лишь 20-секундный отрывок, который не может, по их мнению, причинить вреда. Конечно, поверить в факт того, что ты можешь совершить суицид после просмотра -трудно. Но все же, становится довольно жутко.
Видео может вызвать у человека неприязнь, страх, может, беспокойство. Ведь красный цвет, резкая смена кадров, и пристальный взгляд мужчины делают свое дело. Вы можете посмотреть двадцатисекундную версию. Внимание! Все остальные версии, якобы "оригинальные"- не являются подлинником. Видео.
Верить в это или нет - ваше дело. Я лично не верю, ведь есть док-ва. Если вы хотите узнать правду - читайте ниже. Если же не хотите портить впечатление, можете оставить свое мнение в отзывах, я буду рада.

А теперь расскажу вам правду.
"Mereana Mordegard Glesgorv"- видео, не несущее никакого вреда человеку. Вообще, там в основном играет важную роль ярко-красный цвет, и самовнушение.
Герой видео получил популярность, в основном, из-за своей внешности. Его часто сравнивали с уличным магом и актёром Стивом Бушеми. После многочисленных исследований удалось выявить личность мужчины из видео. Он оказался отнюдь не шизофреником, коим его окрестили, а простым работником по маркетингу латиноамериканского происхождения. Зовут его Байрон Кортес. Мало того, «видео» оказалось простой фотожабой, найден оригинал, а ничего не подозревавший Кортес о крипоте узнал лишь после того, как она стала популярной.
Сам же Байрон говорит:

"107 posts with the text "you are mereana?" You are not sick? I'll close my personal message, if this continues.
With the help of someone, I became a "superstar" thanks to video Mereana Mordegard Glesgorv"
Так что как-то так... По началу, конечно же, страшно, но когда человек узнает правду - становится легче. Так ведь?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:16 by creppyDayanaПросмотров: 46Комментарии: 1
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Ключевые слова: Видео самоубийство смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сергей Скептик
Вчера, 21:19
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Спасибо за историю, видео и за разрушение мифа! Просмотрел и пока не могу понять, каким же образом этот ролик может напугать человека до такой степени, чтобы заставить его совершить самоубийство? Да и вообще любой видеоролик? Может быть, в оригинальной версии страшнее было? Даже если и так, то всё равно нормальный человек понимает, что вся эта фигня происходит на экране, а не лично с ним...

1,3 млн просмотров тоже удивили – неужели так много народу смотрят подобную бессмысленную хрень? Впрочем, раз я посмотрел, я один из них laughing
Зарегистрирован: 24.10.2019
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