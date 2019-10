Mereana Mordegard Glesgorv

Якобы смертельное видео "Mereana Mordegard Glesgorv" было выложено около 2014-2017 годах. Точную дату никто не знает...Итак, что же это за смертельное видео? Сейчас я расскажу вам историю, и мы с вами разберемся во всем.Однажды в сеть какой-то человек залил видео под названием "Mereana Mordegard Glesgorv". Видео длилось примерно 2 минуты 43 секунды.Один из пользователей YouTube посмотрел это страшное видео до самого конца. По легенде, человек взял ближайший острый предмет и выколол глаза. После чего разрезал живот. То есть, совершил очень жестокое самоубийство.С того момента в компанию YouTube частенько приходили уведомления о смерти именно из-за этого видео. Один из работников YouTube решил посмотреть ролик, закрыв один глаз рукой. Он начал кричать, но реакция работников была очень быстрой. У него была сломана психика, но он выжил.Конечно, после этих инцидентов, работники YouTube и Google удалили видео, оставив лишь 20-секундный отрывок, который не может, по их мнению, причинить вреда. Конечно, поверить в факт того, что ты можешь совершить суицид после просмотра -трудно. Но все же, становится довольно жутко.Видео может вызвать у человека неприязнь, страх, может, беспокойство. Ведь красный цвет, резкая смена кадров, и пристальный взгляд мужчины делают свое дело. Вы можете посмотреть двадцатисекундную версию. Внимание! Все остальные версии, якобы "оригинальные"- не являются подлинником. Видео Верить в это или нет - ваше дело. Я лично не верю, ведь есть док-ва. Если вы хотите узнать правду - читайте ниже. Если же не хотите портить впечатление, можете оставить свое мнение в отзывах, я буду рада.А теперь расскажу вам правду."Mereana Mordegard Glesgorv"- видео, не несущее никакого вреда человеку. Вообще, там в основном играет важную роль ярко-красный цвет, и самовнушение.Герой видео получил популярность, в основном, из-за своей внешности. Его часто сравнивали с уличным магом и актёром Стивом Бушеми. После многочисленных исследований удалось выявить личность мужчины из видео. Он оказался отнюдь не шизофреником, коим его окрестили, а простым работником по маркетингу латиноамериканского происхождения. Зовут его Байрон Кортес. Мало того, «видео» оказалось простой фотожабой, найден оригинал, а ничего не подозревавший Кортес о крипоте узнал лишь после того, как она стала популярной.Сам же Байрон говорит:"107 posts with the text "you are mereana?" You are not sick? I'll close my personal message, if this continues.With the help of someone, I became a "superstar" thanks to video Mereana Mordegard Glesgorv"Так что как-то так... По началу, конечно же, страшно, но когда человек узнает правду - становится легче. Так ведь?

